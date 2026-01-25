Federica Torzullo, i genitori di Claudio Carlomagno morti suicidi: la lettera lasciata all'altro figlio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una tragedia nella tragedia. I genitori di Claudio Carlomagno, l’assassino reo confesso della moglie Federica Torzullo, sono stati trovati morti, impiccati nella loro villetta ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Secondo quanto emerso, poco prima di togliersi la vita Pasquale Carlomagno e Maria Messenio avrebbero lasciato una lettera d’addio al loro altro figlio, in cui avrebbero spiegato il loro gesto. Forse il dolore e la vergogna per il femminicidio commesso dal figlio.

Suicidi i genitori di Claudio Carlomagno

Nella giornata di sabato 24 gennaio i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo, sono stati trovati morti nella loro casa ad Anguillara Sabazia.

Pasquale Carlomagno, 69 anni, era un imprenditore, titolare dell’azienda di smaltimento terra dove il figlio Claudio era socio e contabile.

ANSA

La moglie Maria Messenio, 65 anni, era una poliziotta in pensione e fino a pochi giorni fa assessora comunale alla Sicurezza ad Anguillara: si era dimessa dopo l’arresto del figlio.

Le indagini dei carabinieri sono in corso ma ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che i due si sarebbero tolti la vita, impiccandosi. La Procura di Civitavecchia ha disposto l’autopsia sui corpi dei due coniugi.

La lettera lasciata all’altro figlio

Secondo quanto emerso, poco prima di togliersi la vita i genitori di Claudio Carlomagno avrebbero lasciato una lettera d’addio al loro altro figlio, Davide.

Da giorni, riferisce il Messaggero, i due coniugi non si vedevano in giro, la loro villetta sembrava disabitata: si erano chiusi in casa, nel dolore.

Nel primo pomeriggio di sabato la coppia era stata vista uscire di casa in auto: secondo quanto riporta Repubblica, erano andati a Roma a casa del figlio minore, dove gli hanno lasciato una lettera.

Poche parole, un addio e la spiegazione del loro gesto. Quando l’uomo ha letto il biglietto ha subito chiamato la zia, che abita vicino alla villa dei genitori.

Attorno alle 19.30 la sorella di Maria Messenio è arrivata sul posto, ha suonato e chiamato i due, senza ottenere risposta. Quindi l’allarme al 112 e la scoperta dei corpi privi di vita.

La sorella di Federica Torzullo: “L’orrore”

Un colpo durissimo per il figlio di Federica Torzullo, che si ritrova senza madre e nonni paterni e col padre omicida, reo confesso, in carcere.

Il bambino, 10 anni, si trova da giorni a casa dei nonni materni.

“Una tragedia nella tragedia, l’orrore nell’orrore”, commenta al Corriere della Sera la sorella di Federica Torzullo, Stefania.

“Siamo attoniti per quello che è successo, questa storia sembra riservare di continuo terribili sorprese”, dice Carlo Mastropaolo, avvocato della famiglia Torzullo.

Da giorni, spiega il legale, non c’erano più contatti tra i genitori della coppia, un rapporto compromesso dopo la scomparsa di Federica Torzullo.

I genitori di Carlomagno si erano fatti vivi con i Torzullo solo nelle ore successive alla scoperta del corpo della 41enne, con un messaggio di scuse per quello che aveva fatto il figlio Claudio. Poi più nulla.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.