Federica Torzullo, il ruolo del padre di Claudio Carlomagno e le bugie indotte dal figlio: "Scusateci"

Per qualche tempo è stato sospettato di essere complice del figlio nel femminicidio di Federica Torzullo. In realtà il padre di Claudio Carlomagno aveva ripetuto ai carabinieri quanto gli aveva detto il 45enne, che lo avrebbe sfruttato per avere un alibi. Dalle indagini è inoltre emerso che la mattina del 9 gennaio l’uomo si era presentato sotto casa del figlio con il furgone mentre era in corso il delitto. Intanto i genitori di Carlomagno hanno espresso tutta la loro vergogna per quanto accaduto: “Scusateci per quello che ha fatto nostro figlio”.

Federica Torzullo, il padre di Claudio Carlomagno sotto casa del figlio

La mattina in cui Federica Torzullo è stata uccisa, il padre di Claudio Carlomagno si trovava in auto sotto casa della coppia, ad Anguillara Sabazia.

Come riporta Il Messaggero, nell’ordinanza del gip per l’arresto del 45enne, accusato del femminicidio della moglie, Pasquale Carlomagno è stato visto transitare in via Costantino la mattina del 9 gennaio.

Stando alle immagini delle telecamere, l’uomo è arrivato con l’auto sotto casa della coppia alle 7.17, mentre era in corso il femminicidio.

È sceso, ha varcato il cancello e dopo pochi minuti è risalito sul furgone ed è ripartito.

Secondo quanto riporta Repubblica, avrebbe citofonato due volte senza ottenere risposta, per poi andarsene.

Stando alla confessione di Claudio Carlomagno e a quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe ucciso la moglie attorno alle 6.40 del mattino. E alle 7.35 è uscito di casa, con il corpo di Federica Torzullo chiuso nel baule dell’auto.

Secondo gli inquirenti ci sarebbero però alcune cose che non tornano nella versione fornita dall’uomo.

Le bugie del figlio al padre

Una circostanza che Pasquale Carlomagno, 69enne titolare dell’azienda di smaltimento terra dove lavorava il figlio, dovrà chiarire agli inquirenti, che lo ascolteranno di nuovo assieme alla moglie nella giornata di oggi, 22 gennaio.

Nelle prime fasi delle indagini i carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia avevano sospettato un possibile coinvolgimento dell’uomo nel femminicidio.

Sentito dagli investigatori dopo la scomparsa di Federica Torzullo, aveva fornito una ricostruzione errata degli spostamenti del figlio.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo in realtà avrebbe ripetuto quanto gli aveva raccontato il figlio, che avrebbe cercato di costruirsi un alibi coinvolgendo a sua insaputa il padre.

I genitori di Claudio Carlomagno: “Scusateci”

Intanto, come riporta Repubblica, i genitori del killer hanno affidato a un messaggio la vergogna per quanto accaduto: “Scusateci per quello che ha fatto nostro figlio”.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, c’era un rapporto problematico tra loro e il figlio, che avevano accolto in casa dopo il sequestro dell’appartamento dove viveva con Federica Torzullo.

I rapporti tra genitori e figlio erano praticamente interrotti da quattro anni.

Secondo quanto raccontato dalla madre agli inquirenti, Claudio Carlomagno aveva rapporti solo con la famiglia della moglie, “per loro era come un altro figlio”.