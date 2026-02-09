Federica Torzullo, investigatori ipotizzano maltrattamenti prima dell'omicidio: cosa avrebbe fatto Carlomagno

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Prosegue l’inchiesta della Procura di Civitavecchia sull’omicidio di Federica Torzullo, commesso, come da lui stesso confessato, dal marito della donna, Claudio Carlomagno. Gli inquirenti stanno provando a capire se, prima del delitto, l’uomo avesse già perpetrato maltrattamenti psicologici o fisici ai danni della moglie.

Omicidio Federica Torzullo, le novità

Emergono nuovi dettagli sul femminicidio di Federica Torzullo commesso da suo marito, Claudio Carlomagno, nella notte tra l’8 e il 9 gennaio scorso quando l’uomo ha accoltellato la donna, confessando poi nei giorni seguenti al ritrovamento del suo cadavere.

Secondo magistrati e carabinieri non è da escludere l’ipotesi secondo cui l’assassinio fosse solo l’ultimo episodio di una relazione caratterizzata da una scia di maltrattamenti psicologici e forse anche fisici che la donna avrebbe subito da quello che si sarebbe poi rivelato come suo killer.

I maltrattamenti e la relazione con Claudio Carlomagno

Come ricostruisce Il Fatto Quotidiano – che analizza i primi spunti dell’inchiesta sul femminicidio avvenuto in provincia di Roma – la 41enne sarebbe stata vittima di una relazione caratterizzata da dinamiche di controllo e sopraffazione.

Per questo motivo, il delitto non sarebbe stato un gesto improvviso, ma una sorta di atto finale di tale rapporto. Carlomagno avrebbe agito nel momento in cui la donna aveva deciso di sottrarsi definitivamente a quella convivenza: Torzullo era in procinto di partire per la Basilicata e, una volta tornata, si sarebbe trasferita dai suoi genitori, lasciando la casa del marito. Questa ipotesi dovrà essere corroborata da prove e fatti concreti, cosa che i magistrati potrebbero ottenere dall’audizione del figlio della coppia, cui verrà chiesto se avesse assistito a episodi di maltrattamenti subiti dalla madre.

Inoltre, pur non essendo legata alla vicenda, è stata accolta una testimonianza di un cliente dell’uomo che ha rivelato come Carlomagno avesse un’indole potenzialmente violenta. Questi, infatti, avrebbe ricevuto minacce esplicite dall’assassino reo-confesso per un ritardo nei pagamenti.

Il movente e il reato di femminicidio

Se i maltrattamenti ipotizzati dovessero essere provati, allora prenderebbe ancor più corpo l’accusa di femminicidio e una conseguente possibile condanna all’ergastolo. Dal canto suo, Carlomagno ha motivato il delitto sostenendo di aver agito per paura di perdere il figlio. Per l’uomo, Federica avrebbe chiesto il suo affidamento esclusivo nelle pratiche della separazione che stava andando avanti e che il 12 gennaio, tre giorni dopo il delitto, prevedeva un incontro con l’avvocato.

Come spiegato anche dalla sorella Stefania durante il funerale della donna – ora sepolta nel cimitero di Anguillara Sabazia – Federica stava vivendo un periodo “buio”, fatto di un profondo disagio interiore. Il matrimonio era in crisi dal 2019: i due coniugi vivevano da separati in casa, da almeno due anni non dormivano più nello stesso letto e non avevano rapporti. Dal 2022 la donna aveva intrapreso un’altra relazione.

Pur trovandosi in questa situazione difficile, Federica Torzullo aveva deciso di continuare a vivere sotto lo stesso tetto del marito per il bene del figlio, avendo questi orari più flessibili dei suoi. Di recente, però, aveva deciso che lei e il marito si sarebbero dovuti alternare in casa, senza proseguire la convivenza.