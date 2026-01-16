Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, indagato il marito Claudio Carlomagno: trovato del sangue

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Emergono nuovi dettagli sul caso di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia (Roma). Dopo l’iscrizione del marito della donna, Claudio Carlomagno, nel registro degli indagati, gli inquirenti hanno scoperto tracce di sangue in casa, nel camion e in auto. Le indagini ora si concentreranno su questi campioni, per stabilire se appartengano alla Torzullo e se delineano un’azione violenta.

Tracce di sangue scoperte grazie al luminol

Dopo i controlli nella ditta in cui lavorava il marito della scomparsa, potrebbe esserci una svolta nel caso di Federica Torzullo.

I carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Ostia e i Ris hanno individuato tracce di sangue che sembrano essere state ripulite.

La scoperta è avvenuta grazie all’utilizzo del luminol, il composto utilizzato proprio per rilevare campioni ematici altrimenti invisibili.

Il sangue è stato rinvenuto anche all’interno dell’abitazione in cui Federica Torzullo viveva col figlio di 10 anni e col marito.

Gli investigatori sono poi tornati una seconda volta nei locali della ditta di cui Carlomagno, indagato per omicidio ma a piede libero, è titolare.

I nuovi rilevi potrebbero risultare decisivi alla luce della testimonianza di un collega dell’uomo, il quale ha dichiarato di aver visto Carlomagno pulire il camion il giorno stesso della scomparsa della moglie.

Il “buco” di tre ore legato alla scomparsa di Federica Torzullo

Fino alle 8:20 di venerdì 9 gennaio dal cellulare di Federica sono stati inviati messaggi alla madre sulla colazione per il figlio. Resta da capire se è stata effettivamente lei a mandarli.

Si indaga però su un arco di tempo che parte da un orario precedente. Alle 7 di quella mattina il marito della donna esce di casa e viene ripreso dalle telecamere di sorveglianza dei vicini.

Che il marito possa entrare e uscire soltanto dall’ingresso frontale è stato appurato dal fatto che la stradina chiusa in cui si trova la villetta non ha accessi secondari.

Dalle 7 passano tre ore prima che Carlomagno sia di nuovo avvistato da qualcuno. Intorno alle 10 arriva infatti nella sua ditta, dove avrebbe potuto prendere il camion sul quale sono state trovate le tracce di sangue.

Gli inquirenti stanno appunto verificando i dispositivi Gps su cellulare, auto e camion per ricavare i tragitti percorsi nel “buco” di tre ore.

Federica Torzullo viene vista per l’ultima volta intorno alle 23 dell’8 gennaio, quando una telecamera di sorveglianza la riprende mentre rientra a casa. Da lì, più nessuna traccia.

Rapporto coniugale teso da tempo

Dalle indagini è inoltre emerso come il rapporto tra marito e moglie fosse teso da tempo. Tanto che Federica aveva chiesto la separazione da Claudio a dicembre 2025.

Stando ad alcune testimonianze, sembra che la donna avesse anche intrapreso una nuova relazione negli ultimi mesi.

Tutti gli elementi raccolti e le incongruenze col racconto reso da Claudio Carlomagno sono al vaglio degli investigatori. In attesa di ulteriori sviluppi.

Perché l’allontanamento volontario non convince

A Storie Italiane, su Rai 1, sono stati sottolineati degli elementi che escluderebbero l’allontanamento volontario da parte di Federica Torzullo:

secondo i suoi genitori, non avrebbe mai lasciato solo il figlio di 10 anni

l’11 dicembre, insieme al marito, si era recata da un legale per discutere della separazione

è indipendente economicamente

il 9 gennaio, il giorno dopo la scomparsa, sarebbe dovuta partire con la famiglia per un battesimo (tanto che sarebbe andata a farsi le unghie per l’occasione)

non ha preso l’auto: mancano le chiavi del veicolo, quelle di casa, il telefono, le carte di credito e il pc

Rilievi nella discarica

Ore 14, nel pomeriggio, ha documentato i rilievi dei carabinieri in una discarica: non è sotto sequestro, ma è stato chiesto il favore di mantenerla chiusa per lasciare spazio agli accertamenti.

I militari hanno scavato con delle pale nei cumuli dei detriti: nell’ex cava, infatti, vengono scaricati anche materiali edili e sembra che fosse frequentato dall’indagato.

Sul posto anche il Ris, per supporto.