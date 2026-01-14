Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, sommozzatori cercano il cadavere nel lago di Bracciano

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le ricerche per Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia (Roma), continuano tra l’abitazione della donna e il lago di Bracciano. Nel frattempo è emerso che il gps e le celle telefoniche sconfesserebbero l’alibi del marito, ora indagato per omicidio. La coppia era in fase di separazione.

Le ricerche nel lago di Bracciano

Come riportato da un servizio di Mattino Cinque di mercoledì 14 gennaio, le ricerche di Federica Torzullo non si fermano. Gli inquirenti si muovono tra l’abitazione in cui la 41enne vive con il marito e il lago di Bracciano.

Come riporta una nota Ansa, sul lago è concentrato il lavoro dei carabinieri con motovedetta e sommozzatori. Non si esclude, infatti, che nelle acque si trovi il cadavere della donna. Per questo le ricerche si concentrano sul fondale dello spazio d’acqua, nei pressi del molo.

Come riporta Roma Today gli investigatori stanno impiegando anche i droni per sorvolare l’area interessata dalle ricerche.

Le forze che stanno conducendo le indagini sono rappresentate dai carabinieri del nucleo investigativo del comando territoriale di Ostia con la coordinazione del procuratore capo Alberto Liguori. L’abitazione della coppia, ubicata in via Costantino 9, dista appena 6 chilometri dalla riva più vicina del lago.

I dati che smentiscono l’alibi del marito

Nel frattempo il Corriere della Sera scrive che il racconto fornito da Carlomagno agli inquirenti non sarebbe convincente. L’uomo, 47enne e titolare di un’azienda di famiglia, ha denunciato la scomparsa della moglie il giorno 9, quando dall’ufficio postale in cui la donna lavorava lo hanno messo al corrente che non si era presentata al lavoro.

Claudio Carlomagno ha riferito agli inquirenti che la mattina del 9 gennaio si è recato al lavoro e ha fatto rientro a casa alle 14:30, non trovando Federica. Quindi alle 15:30 avrebbe ricevuto la telefonata dalle Poste di Fiumicino, e in quel momento si sarebbe allarmato. Eppure, sempre secondo il Corriere della Sera, le celle telefoniche e il gps del suo dispositivo smentirebbero il suo alibi. La mattina del 9 gennaio, inoltre, il 47enne si sarebbe presentato al lavoro con 45 minuti di ritardo.

Gli inquirenti hanno sequestrato l’automobile, i dispositivi, l’abitazione e gli uffici della sua azienda. Claudio Carlomagno è indagato per omicidio.

La scomparsa di Federica Torzullo

I fatti risalgono all’8 gennaio. Quel giorno Federica Torzullo, 41 anni e impiegata dell’ufficio postale del centro meccanografico di fronte all’aeroporto di Fiumicino, è stata inquadrata dalle telecamere di videosorveglianza alle 23 mentre faceva rientro a casa. Da quella casa, tuttavia, non è mai stata vista uscire.

Secondo il racconto del marito quella sera la donna avrebbe preparato una valigia perché l’indomani sarebbe partita con i genitori per un viaggio in Basilicata. La coppia era in fase di separazione e aveva un figlio di 10 anni, e per questa settimana era attesa per la prima udienza di fronte al giudice. Federica aveva un compagno residente ad Ascoli, già ascoltato e risultato estraneo alla vicenda.