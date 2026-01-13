Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, sospetti sul marito Claudio: si indaga per omicidio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Le ricerche di Federica Torzullo proseguono, ma quella che inizialmente era stato trattato come un allontanamento volontario si è trasformata in un’inchiesta per omicidio. La donna di 41 anni è scomparsa lo scorso 8 gennaio da Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano. Le indagini si starebbero focalizzando sul marito Claudio: la coppia, che ha un figlio di 10 anni, si stava separando.

Indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo

L’inchiesta sulla scomparsa di Federica Torzullo è coordinata dalla Procura di Civitavecchia e condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando territoriale di Ostia.

La denuncia di scomparsa era stata presentata il 9 gennaio dal marito, titolare di una ditta di movimento terra nella zona.

La sua versione dei fatti non avrebbe convinto gli investigatori, che hanno rilevato diverse incongruenze nel racconto dell’uomo, come evidenzia il Corriere della Sera. Per questo motivo, nelle ultime ore il marito della donna è finito sotto la lente degli inquirenti come possibile sospettato.

Scavi nell’azienda del marito

I carabinieri hanno sequestrato l’abitazione della coppia ad Anguillara Sabazia, , in provincia di Roma, l’automobile dell’uomo e i cellulari. Le attività investigative si sono estese anche alla sede dell’azienda del marito, dove sono stati effettuati controlli approfonditi.

I carabinieri, coadiuvati dai vigili del fuoco, hanno operato con le ruspe per setacciare un terreno adibito a ricovero attrezzi. Ma le ricerche hanno interessato anche le acque e le sponde del lago di Bracciano.

Federica Torzullo, dipendente delle Poste all’aeroporto di Fiumicino, è uscita di casa l’8 gennaio portando con sé documenti e telefono cellulare. Cellulare che ora risulta spento.

Le telecamere di videosorveglianza non hanno mostrato la donna uscire di casa la mattina della scomparsa: l’ultima ripresa disponibile risalirebbe alla sera precedente, intorno alle 23:00, quando Federica era rientrata a casa.

Le ricerche di Federica Torzullo continuano

Federica Torzullo è alta un metro e ottanta, con capelli castani e occhi scuri e presenta alcuni segni particolari: un tatuaggio a forma di cuore sulla spalla destra, un disegno tribale sul petto e un altro tatuaggio sul costato sinistro.

L’Associazione Penelope e altre realtà impegnate nella ricerca delle persone scomparse hanno diffuso appelli per aiutare a ritrovare Federica Torzullo.