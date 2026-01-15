Federica Torzullo scomparsa da Anguillara Sabazia, controlli in ditta del marito "visto pulire il camion"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nel pomeriggio del 15 gennaio, i Ris di Ostia avrebbero effettuato un nuovo sopralluogo presso la ditta di Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo e indagato per omicidio. La donna è scomparsa da Anguillara Sabazia, dove risiede in una villetta nella notte tra l’8 e e il 9 gennaio. Un testimone ha spiegato in un’intervista di aver visto l’indagato, intorno all 14.15 di venerdì 9 gennaio, intento a pulire un camion.

Nuovi controlli nella ditta del marito di Federica Torzullo

Come riferito nel corso della puntata di Dentro La Notizia del 15 gennaio, ci sarebbero ultime notizie importanti sulla scomparsa di Federica Torzullo.

Nello stesso pomeriggio del 15 gennaio, i Ris si sarebbero recati nella villa di Anguillara Sabazia, ma solo per una ventina di minuti.

ANSA

Il sopralluogo sarebbe stato “flash”, solo per ritirare del materiale già repertato in precedenza, questa l’ipotesi emersa.

Nelle stesse ore, gli esperti del Ris e del Nucleo Investigativo di Ostia avrebbero effettuato un sopralluogo nell’azienda di Claudio Carlomagno, marito di Federico Torzullo e indagato per omicidio.

Adnkronos spiega che la polizia stradale avrebbe analizzato il tachigrafo dei camion, uno strumento che registra “tempi di guida, riposo, velocità e distanza percorsa”.

La ditta opera nel settore del movimento terra, lavori edili e scavi.

La testimonianza sul camion

Sempre nel corso di Dentro La Notizia, è stata mostrata un’intervista ad un uomo, che ha affermato di conoscere la coppia.

Come precisato da Adnkronos, si tratta di un collega di Claudio Carlomagno.

L’intervistato ha raccontato di aver visto, venerdì 9 gennaio intorno alle 14.15, Claudio Carlomagno al deposito dove si trova il rimessaggio di mezzi edili.

“Stava lavando il cassone con il tubo dell’acqua, si pulisce dai detriti di solito per non mischiare i materiali”, ha dichiarato.

“Mi ha salutato con la mano”, ha, poi, aggiunto l’intervistato.

Una coppia solare

L’amico, inoltre, ha definito voci di paese quelle che vedrebbero in fase di separazione Claudio Carlomagno e Federica Torzullo.

Separazione mai nemmeno accennata a lui da parte dell’indagato.

“Mai visti litigare in pubblico, persone solari, lei sempre sorridente”, ha raccontato l’uomo a Dentro La Notizia.

“Sono due persone a cui non si può dire niente”, ha concluso l’intervistato che spera di rivedere presto la donna scomparsa.

L’avvocato della famiglia di Federica Torzullo ha, inoltre, spiegato che il marito della scomparsa vedrebbe con frequenza il proprio figlio.