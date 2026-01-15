Federica Torzullo scomparsa da Anguillara Sabazia, il marito indagato per omicidio continua a vedere il figlio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sono in corso, e forse ad un punto di svolta, le ricerche di Federica Torzullo, ingegnere gestionale scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, nella notte tra l’8 e il 9 gennaio. Il marito della 41enne, Claudio Carlomagno, è indagato per omicidio a piede libero. Il legale dei genitori della donna scomparsa spiegano che l’uomo continuerebbe “a vedere e sentire” il padre e la madre della moglie. Inoltre, l’indagato farebbe spesso visita al loro figlio, che vivrebbe attualmente con i nonni materni.

Scomparsa Federica Torzullo, il rapporto del marito con i familiari della moglie

A riportare le dichiarazioni di Pierina Manca, avvocato della famiglia Torzullo insieme al collega Nicodemo Gentile, è Adnkronos.

Il legale chiarisce in che rapporti sarebbero attualmente i genitori della scomparsa Federica Torzullo e il marito Claudio Carlomagno, indagato per omicidio: “Si vedono e si sentono”.

Adnkronos riferisce che l’indagato continuerebbe a vedere con frequenza il figlio, di 10 anni, avuto con la 41 enne scomparsa ad Anguillara Sabazia.

L’avvocato dei genitori di Federica Torzullo, in merito alla posizione del marito della donna, ha affermato a La Presse: “Noi non crediamo in niente, noi siamo sicuri che le indagini porteranno un risultato che è quello di un’istruttoria seria. Siamo in attesa”.

Il legame con il figlio

L’avvocato Pierina Manca fornisce anche un elemento che potrebbe essere utile per far luce sulla scomparsa di Federica Torzullo.

“Non avrebbe mai lasciato” da solo suo figlio.

Per questo, come riporta Adnkronos, i familiari della 41enne scomparsa in provincia di Roma escluderebbero un allontanamento volontario.

Nella puntata di Storie Italiane del 15 gennaio, alcuni testimoni hanno parlato del rapporto tra Claudio Carlomagno e la moglie.

Secondo gli intervistati, l’indagato sarebbe “una bravissima persona” e difficilmente avrebbe potuto “commettere un omicidio”.

I carabinieri nella villa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia

Sempre Adnkronos riferisce che i carabinieri di Ostia sarebbero ritornati, nella tarda mattinata del 15 gennaio, nella villetta di Federica Torzullo, ad Anguillara Sabazia, concentrandosi, presumibilmente, sul piano superiore dell’abitazione.

Nel pomeriggio del 14 gennaio, gli inquirenti sarebbero rimasti nella casa con giardino della donna scomparsa, dove vive con il marito e il figlio, per quasi cinque ore.

I rilievi si sarebbero, in quell’occasione, concentrati sulla legnaia.

Risulterebbero presenti nell’abitazione le due auto della famiglia, una Peugeot 208 rossa e un suv Kia Sportage bianco.

Nella giornata del 15 gennaio, ci sarebbe stato anche un sopralluogo nella ditta di Claudio Carlomagno.