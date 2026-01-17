Federica Torzullo scomparsa, per Roberta Bruzzone: "C'è un elemento straordinariamente indicativo"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Roberta Bruzzone ha commentato le parole di Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara Sabazia. Per la criminologa, c’è un elemento straordinariamente indicativo. Si tratta del ritardo dell’uomo sul posto di lavoro, nella sua ditta, il 9 gennaio, il giorno dopo la scomparsa della moglie.

Le parole di Roberta Bruzzone sul caso Federica Torzullo

Durante la puntata di Quarto Grado del 17 gennaio, Roberta Bruzzone ha parlato della scomparsa di Federica Torzullo.

Gianluigi Nuzzi, conduttore della trasmissione, le ha fatto analizzare un aspetto particolare del racconto di Claudio Carlomagno.

Secondo lui, l’uomo, indagato per omicidio, avrebbe sempre minimizzato eventuali discussioni o litigi, negando che ce ne fossero.

“È abbastanza anomalo che una coppia non litiga mai, qui c’è una problematica più seria di una piccola crisi familiare”, ha commentato la criminologa.

Un elemento di grande criticità

Roberta Bruzzone, a Quarto Grado, ha poi proseguito con l’analisi della situazione familiare di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno.

“C’è una crisi familiare profonda, difficilmente risolvibile”, ha spiegato.

“Da quanto emergerebbe vivevano separati da tempo e addirittura emergerebbe anche una ulteriore relazione da quello che abbiamo sentito tutti in questi giorni”, queste le parole della criminologa.

Per Roberta Bruzzone, una situazione di questo genere in un contesto in cui c’è ancora una convivenza in essere, è un tipo di scenario particolare.

Secondo la criminologa, può rappresentare una “polveriera”.

Il ritardo a lavoro

Nella sua analisi, Roberta Bruzzone ha poi focalizzato l’attenzione su un aspetto che riguarda le ore successive alla scomparsa di Federica Torzullo.

“Quel ritardo nell’accesso al luogo di lavoro quella mattina io lo trovo straordinariamente indicativo”, ha spiegato.

L’appello del padre di Federica Torzullo

Sempre a Quarto Grado, nella puntata del 16 gennaio, è intervenuto il padre di Federica Torzullo.

“Io devo trovare mia figlia a tutti i costi. Fosse l’ultima cosa che faccio nella mia vita. Del resto, non mi interessa niente”, le parole dell’uomo.

Ha, inoltre, rivelato che si sta avvalendo della collaborazione dei suoi compagni di avventure: “Siamo tutti cacciatori, siamo pratici”.