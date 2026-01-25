Federica Torzullo, sorella sconvolta dalla morte dei genitori di Carlomagno, "terribili sorprese di continuo"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La sorella di Federica Torzullo, Stefania, ha parlato della morte dei genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio, che si sarebbero tolti la vita in seguito alle confessioni del loro figlio che si è incolpato dell’assassinio della 41enne. Sua sorella si è detta sconvolta e ha parlato di “terribili sorprese di continuo” in questa triste vicenda.

Parla la sorella di Federica Torzullo

È “una tragedia nella tragedia, un orrore nell’orrore”. Queste le parole scelte da Stefania Torzullo, sorella di Federica, la donna uccisa ad Anguillara Sabazia e il cui omicidio è stato confessato da suo marito, Claudio Carlomagno, con cui erano in corso le pratiche della separazione.

Nella giornata di sabato 24 gennaio si sono aggiunte due ulteriori morti, quelle di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, genitori del reo-confesso e suoceri della 41enne. Una tragedia familiare che ha sconvolto la famiglia di Federica che ora si stringe attorno al bambino, di 10 anni, della coppia.

La morte dei genitori di Claudio Carlomagno

Come detto, Stefania Torzullo ha parlato di “tragedia nella tragedia”, di “orrore nell’orrore”. Il suo avvocato, Carlo Mastropaolo, ha aggiunto: “Siamo attoniti per quello che è successo, questa storia sembra riservare di continuo terribili sorprese”.

Le ultime notizie hanno aggiunto ulteriore sconforto al femminicidio avvenuto nel Laziale. I due coniugi Carlomagno si sarebbero suicidati nella loro casa che dista meno di due chilometri da quella di Federica e Claudio, ora rinchiuso nel carcere di Civitavecchia e accusato di femminicidio e occultamento di cadavere.

Sono ore tremende per i parenti di Federica e per il piccolo di 10 anni che, dopo aver perso la madre, ha dovuto incassare un’altra tragica notizia. Gli inquirenti stanno portando avanti le indagini sull’assassinio di Federica Torzullo e ora le hanno aperte anche per chiarire quanto accaduto ai genitori del reo-confesso che avrebbero lasciato una lettera in cui spiegano il loro gesto.

I rapporti tra le due famiglie

Sotto shock l’intera comunità finita al centro delle cronache e sconvolta dall’accaduto. “Sembrava che i genitori di Claudio fossero in grado di sostenere il contraccolpo per l’arresto del figlio”, spiegano alcuni conoscenti della famiglia Carlomagno al Corriere della Sera.

I rapporti tra le due famiglie e tra i consuoceri si erano molto raffreddati negli ultimi giorni, quelli successivi alla scomparsa di Federica Torzullo e precedenti al ritrovamento del suo cadavere, come aveva raccontato lo stesso Claudio. Nessun contatto dopo i concitati momenti in cui le due consuocere, Roberta e Maria, avevano accompagnato il marito di Federica Torzullo, nel pomeriggio del 9 gennaio, a denunciare la scomparsa della moglie nella caserma dei carabinieri di Anguillara.

Da allora i Carlomagno si erano trincerati nel loro silenzio fino a quello che potrebbe essere stato il loro estremo gesto. “Troppa vergogna per quello che è successo. Prima lui si vedeva sempre con il figlio per prendere il caffè”, avevano spiegato abitanti e ristoratori del posto. L’avvocato della sorella della vittima aveva rivelato come i genitori del cognato si erano fatti vivi con la sua famiglia solo con un messaggio di scuse inviato dopo la scoperta del corpo della 41enne.