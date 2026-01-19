Federica Torzullo uccisa ad Anguillara con "molta cattiveria", marito avrebbe tentato di bruciare il corpo

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Secondo quanto emergerebbe dal decreto di fermo emesso dai pm di Civitavecchia, Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, avrebbe tentato di dare fuoco e fare a pezzi il corpo della moglie, ritrovato il 18 gennaio, 11 giorni dopo la sua scomparsa. Il procuratore Alberto Liguori, al termine dell’interrogatorio nei confronti dell’unico indagato per omicidio volontario, ha dichiarato che il delitto sarebbe stato messo in atto “con molta cattiveria e dolo d’impeto”.

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, il tentativo di bruciare il corpo

Come riporta l’ANSA, Claudio Carlomagno avrebbe tentato di dare fuoco e fare a pezzi il corpo della moglie Federica Torzullo.

Nel decreto di fermo emesso il 18 gennaio dai pm di Civitavecchia, si legge che l’uomo avrebbe tentato di bruciare il corpo per “ostacolarne il riconoscimento”.

Si specificherebbe anche che l’ispezione dell’abitazione coniugale, del deposito dell’azienda, dei mezzi aziendali e dell’auto di Claudio Carlomagno “hanno evidenziato la presenza di tracce ematiche latenti”.

L’avvocato Andrea Miroli, legale del marito di Federica Torzullo, ha rivelato, invece, a Dentro La Notizia, che l’intenzione del suo assistito era certamente quello di consegnarsi ma che è stato arrestato prima.

Claudio Carlomagno non risponde all’interrogatorio

Alberto Liguori, procuratore di Civitavecchia, ha parlato ai giornalisti dopo l’interrogatorio di Claudio Carlomagno.

Come riporta FanPage, il pm ha rivelato che l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere: “La sua voce non l’abbiamo sentita”.

Ha, però, specificato che si tratta di “una scelta difensiva rispettabilissima”.

Tra i dettagli emersi, Alberto Liguori ha rivelato che il delitto sarebbe stato “messo in atto con molta cattiveria e dolo d’impeto”.

Il pm ha spiegato che Federica Torzullo sarebbe stata “colpita al volto e in altre parti del corpo”.

L’ipotesi di un eventuale complice

Alle domande sull’eventuale presenza di un complice, il pm di Civitavecchia ha spiegato che sono “tutte ipotesi di lavoro che attendono che il mosaico si completi, all’esito vedremo se c’è stato un coinvolgimento di terzi”.

Il procuratore ha anche chiarito che il corpo di Federica Torzullo non è stato fatto a pezzi, come era circolato nei giorni precedenti al ritrovamento.

Un uomo, residente ad Anguillara Sabazia, ha parlato di Claudio Carlomagno.