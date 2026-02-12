Federica Torzullo uccisa da Claudio Carlomagno ad Anguillara per "l'ultimatum del trasferimento dopo Natale"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Si fanno sempre più definiti i contorni entro i quali è maturato il femminicidio di Federica Torzullo. Claudio Carlomagno, reo confesso, aveva raccontato di averla uccisa perché temeva di perdere l’affidamento del figlio. Secondo il procuratore capo di Civitavecchia Alberto Liguori, invece, Carlomagno avrebbe voluto dilatare i tempi per restare sotto il tetto coniugale di Anguillara Sabazia mentre la moglie, invece, gli aveva dato un ultimatum per la separazione.

L’ultimatum di Federica Torzullo

Adnkronos riporta gli estratti di una nota del procuratore capo di Civitavecchia Alberto Liguori che mette nero su bianco tutti i punti del femminicidio di Anguillara Sabazia.

Tra questi, ci sono i fatti di Natale. Federica Torzullo intendeva arrivare a una soluzione condivisa ma Carlomagno era “più interessato a tirarla per le lunghe nel tentativo di difendere la comfort zone raggiunta”, un atteggiamento che indispettiva non poco la donna.

Nella nota Liguori spiega che il femminicidio sarebbe maturato nel periodo natalizio, quando la donna “stanca e provata dall’ostruzionismo” di Carlomagno “gli dà l’ultimatum: dopo le feste di Natale ognuno si sarebbe dovuto trasferire in domicili diversi”.

L’idea perentoria di Federica Torzullo avrebbe “mandato all’aria i piani” di Carlomagno, che avrebbe visto la fine di quella routine all’interno della villa e il supporto dei suoceri per l’appoggio del figlio.

Il femminicidio di Anguillara Sabazia

Il 9 gennaio 2026 Federica Torzullo sarebbe dovuta partire per la Basilicata e aveva preannunciato che al suo ritorno, quindi il giorno 11, avrebbero posto in essere quanto da lei richiesto nel periodo di Natale. Il giorno 8, alla vigilia della partenza, mentre la 41enne preparava le valigie avrebbe ribadito i suoi propositi.

In quel momento sarebbe scattata “la reazione violenta di Carlomagno” che “recupera il coltello che aveva occultato all’abbisogna e infierisce su Federica“. Per la Procura, quindi, l’aggressione mortale avrebbe avuto luogo la sera dell’8 gennaio e non la mattina del 9, come raccontato dal reo confesso.

Il movente di Claudio Carlomagno

A questo punto è chiaro che per il procuratore capo Alberto Liguori il movente del femminicidio è da individuarsi “nel rifiuto di Federica di mantenere il rapporto affettivo con il coniuge” dato che i piani di Carlomagno “come aveva previsto, sarebbero saltati con decorrenza lunedì 11 gennaio”.

Altri tasselli sono ancora ignoti. Ad esempio il punto esatto della casa in cui la vittima ha incontrato la morte non è ancora chiaro, e altrettanto ignoto – per il momento – se abbia agito da solo e se lo abbia fatto la mattina del 9 gennaio. Tutto verrà chiarito dal “deposito della consulenza autoptica e di quella forense sui cellulari sequestrati”, conclude Liguori.