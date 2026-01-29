Federica Torzullo, zia racconta la verità al figlio ma lui non le crede: "Non può essere stato papà"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La sorella di Federica Torzullo, Stefania, ha raccontato al figlio della vittima di femminicidio come è morta la madre. La donna è stata uccisa dal padre del bambino di dieci anni, il piccolo non ha però voluto credere a questa versione dicendo che “non può essere stato papà”. Intanto il Tribunale per i minorenni ha confermato l’affidamento temporaneo ai nonni materni.

Il racconto della verità al figlio di Federica Torzullo

Come riporta La Repubblica, la zia Stefania ha detto al nipote, figlio della vittima di femminicidio, che la “mamma non c’era più, che l’avevano trovata sottoterra dove lavora il papà e che stavano indagando sul padre perché è l’ultimo che l’ha vista”.

“Non ci ha creduto, ha detto che non può essere stato il papà. Poi mi ha chiesto: Ma se va in prigione io posso vederlo?”, ha aggiunto la sorella di Federica Torzullo.

“Il padre gli ha tolto tutto – ha detto ancora – mamma, papà, la sua casa, i suoi giocattoli. Gli ha tolto la vita di bambino”.

L’affidamento momentaneo ai nonni materni

Intanto, dopo un’ora e venti di camera di consiglio, il Tribunale per i minorenni di Roma ha deciso che il bambino resterà con i nonni materni, Stefano e Roberta.

Si tratta di una misura temporanea, in attesa della relazione dei servizi sociali, ma che potrebbe essere confermata.

I nonni si sono presentati davanti ai giudici accompagnati dai loro legali. Al termine dell’udienza, non è stata rilasciata alcuna dichiarazione.

I giudici hanno di fatto confermato quanto disposto il 17 gennaio, quando il corpo della donna non era stato ancora ritrovato, escludendo l’ipotesi di una casa famiglia.

Il sindaco di Anguillara resta tutore del bambino, che ha richiesto e riavuto i suoi giocattoli che erano rimasti nella casa sotto sequestro.

Le indagini sul femminicidio

Proseguono le indagini degli investigatori per ricostruire come è avvenuto il delitto.

I rilievi nella villa di via Costantino si sono concentrati nel bagno dove, secondo Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo che ha confessato l’omicidio, sarebbe iniziata l’aggressione consistita in almeno 23 coltellate in 45 minuti.

L’uomo ha poi trasportato il corpo della vittima da casa all’azienda in cui è stato sotterrato. Non è escluso che per lo spostamento Carlomagno sia stato aiutato da un complice. Per questo motivo si stanno analizzando i dati della “black box” della Kia, capace di restituire percorsi, soste, aperture e chiusure delle portiere, come un diario di bordo.

Il coltello del delitto non è ancora stato trovato, le ricerche nel corso d’acqua indicato dall’indagato non hanno dato alcun esito.