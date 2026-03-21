Federico Basso, l’intervista al comico: “Beato chi sa ridere di se stesso”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Federico Basso non è un comico nel senso più immediato del termine. O meglio: lo è, ma per arrivarci bisogna fare un passo indietro. Non cercare la battuta, non aspettarsi l’effetto. Osservarlo, piuttosto. Perché il suo modo di stare sul palco nasce prima ancora di diventare mestiere, e ha a che fare con una forma di attenzione silenziosa verso le cose minime, quelle che di solito passano senza lasciare traccia. C’è qualcosa di profondamente anti-spettacolare nel suo percorso. Nessuna accelerazione improvvisa, nessuna costruzione a tavolino di un personaggio, nessuna urgenza di arrivare prima degli altri. Vent’anni di lavoro che non si sono mai raccontati come “gavetta eroica”, ma piuttosto come un processo lento, quasi naturale, fatto di prove, di attese, di aggiustamenti. Un tempo lungo, che oggi sembra quasi fuori moda. Prima di Zelig, Federico Basso era già esattamente quello che è adesso: qualcuno che osserva, registra, rielabora. Solo che lo faceva altrove, lontano dai riflettori, montando immagini invece di abitarle. Poi, senza strappi, quel modo di guardare il mondo è diventato una voce, e quella voce ha trovato un pubblico. Non perché si sia adattata, ma perché è rimasta identica a se stessa. È qui che si capisce qualcosa di essenziale: Federico Basso non rincorre il pubblico, lo incontra. E lo incontra su un terreno preciso, che è quello dell’autoironia, della misura, di una comicità che non alza mai la voce e proprio per questo riesce a restare. Il suo spettacolo teatrale, Profilo Basso, è in fondo la forma più chiara di questo percorso. Non è un’esibizione di materiali, ma un modo di mettere in scena lo sguardo con cui attraversa la realtà. La vita quotidiana, le piccole frizioni, i dettagli che sembrano insignificanti diventano il punto da cui partire. Non per trasformarli in qualcosa di straordinario, ma per restituirli per quello che sono, con una lucidità che spesso somiglia più a una confessione che a una performance. E forse è proprio questo che colpisce di più: l’assenza di distanza. Tra ciò che racconta e ciò che è. Tra il palco e la vita. In un tempo che spinge verso la velocità, l’esposizione continua, la costruzione di sé come personaggio, Federico Basso, come racconta in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, ha fatto una scelta diversa. Più lenta, più discreta, forse meno appariscente. Ma anche più difficile: restare fedele al proprio ritmo, senza cedere alla tentazione di diventare altro. E in quella fedeltà (che non è rigidità, ma coerenza) si trova il senso più profondo del suo lavoro. Non far ridere a tutti i costi. Ma riconoscersi, e far sì che qualcuno, guardando, si riconosca a sua volta.

Se dovesse spiegare a qualcuno che non l’ha mai vista che tipo di comico è ma senza usare la parola “comico”, cosa direbbe di sé?

“Direi che sono un osservatore minuzioso ed educato che riferisce al pubblico delle esperienze che ha avuto nella propria vita quotidiana. Sì, soprattutto perché secondo me nella propria vita quotidiana ci sono aspetti molto interessanti che spesso vengono trascurati. Quello che mi piace portare sul palco (e forse è quello che intrattiene e diverte la gente) è proprio poter condividere alcuni aspetti della propria vita che magari si pensavano superflui, poco interessanti, poco divertenti. E penso che lì arrivi anche il senso del lavoro del comico, usando la parola che non dovevo usare… È una forma di libertà, è una forma di sollievo. Tutto parte da una frase che avevo letto un pomeriggio mentre facevo le fotocopie in parrocchia, quando ero catechista nel mio paese. Mi aveva colpito: ‘Beato chi sa ridere di se stesso perché non finirà mai di divertirsi’. E in effetti è vero. Abbiamo sempre meno autoironia, ed è una cosa che purtroppo oggi manca. Spesso tendiamo verso ideali di perfezione oppure siamo troppo preoccupati del giudizio altrui per goderci quello che ci sta capitando tutti i giorni e per riuscire a esserne felici. Quindi, ogni tanto servirebbe anche guardarsi allo specchio e sorridere, anziché essere troppo critici e severi con se stessi”.

Si dice spesso che l’autoironia sia una qualità delle persone intelligenti. È d’accordo?

“Credo di sì, perché richiede un buon equilibrio nel giudizio su sé stessi: serve senso critico, ma senza eccessi. È importante riconoscere fin dove spingersi nell’essere esigenti verso ciò che si è. Non parlerei di ‘accontentarsi’, perché il termine ha assunto una sfumatura negativa; piuttosto, si tratta di saper riconoscere quando ciò che si ha è sufficiente. La parola ‘abbastanza’ è poco valorizzata. Implica la capacità di sentirsi soddisfatti senza inseguire continuamente altro, e questo, a mio avviso, è anche una forma di saggezza”.

Da avvocato del diavolo, lei in questo momento si sta accontentando?

“No, sto apprezzando quello che ho. Mi sono accontentato, nel senso che sono felicissimo di tutto quello che ho, ma fermarmi qui sarebbe perdere qualunque stimolo nei confronti del mio lavoro. È sempre stato ‘abbastanza’ quello che ho avuto in questi vent’anni di carriera. Evidentemente però non lo era per gli altri, e questo mi ha dato la possibilità di crescere ulteriormente. Ma se domani mi dovessero svegliare e dire: ‘Ok, questo è il massimo che potevi raggiungere, grazie per aver partecipato’, io sarei comunque una persona felice. Perché ho fatto esattamente quello che volevo fare, soprattutto come lo volevo fare. E questo è una sorta di compromesso difficile da raggiungere.

Perché quello che ho sempre cercato di fare è non scendere a compromessi con la mia arte, di non snaturare il mio tipo di umorismo per andare incontro al pubblico. Ed è una consapevolezza che soprattutto i social mi hanno dato: ho avuto la possibilità di fare il mio tipo di umorismo esattamente come avrei voluto farlo e di vedere se il pubblico lo apprezzava. E il risultato mi ha stupito e mi ha gratificato. Perché quando lavori in televisione hai dei filtri tra te e il pubblico: la produzione, gli autori, la regia. Invece i social sono proprio diretti, immediati, il ‘cotto e mangiato’. Ti danno la possibilità di mostrarti al pubblico esattamente come sei e come vorresti essere percepito”.

C’è anche una differenza importante: in televisione vieni “proposto”, sui social sei scelto.

“L’errore che non vorrei mai fare sui social è seguire le tendenze del pubblico. Quando in un determinato momento funziona un certo tipo di comicità o una certa polemica, potrei sfruttarla per aumentare follower ed engagement. Ma, se si tratta di qualcosa che non condivido, preferisco non farlo. Continuo per la mia strada, con fasi alterne. Ci sono momenti in cui il pubblico ti segue di più e altri in cui ti segue meno, anche in base ai periodi e agli impegni di lavoro, perché è difficile conciliare il mondo dei social con la vita reale. Ad esempio, in questo periodo, in cui ho più impegni tra televisione e teatro, non voglio abbassare la qualità della mia offerta sui social. Preferisco fermarmi un attimo e poi tornare con qualcosa di più interessante e curato”.

Quando ha capito che questo modo di osservare e raccontare la realtà poteva diventare un lavoro?

“In genere non lo si capisce da soli: sono gli altri a fartelo notare. Ho avuto la fortuna di avere intorno persone che insistevano nel dirmi che avrei dovuto intraprendere un percorso diverso. All’epoca lavoravo come montatore televisivo in Mediaset. Quando però certe osservazioni si ripetono e non sono dettate dall’ironia, nasce spontanea una riflessione. C’erano già diversi elementi: l’improvvisazione teatrale, la passione per la scrittura, il piacere di stare sul palco. A quel punto è stato naturale provare con il cabaret, che rappresentava una sintesi di tutto questo”.

E all’inizio cosa prevale, entusiasmo o timore?

“Il timore rispetto alla gratificazione. Direi novanta per cento timore e dieci per cento divertimento. Con il tempo le proporzioni si ribaltano: il divertimento cresce e il timore si riduce. Tuttavia, una quota di tensione è necessaria e dovrebbe rimanere, perché fa parte del lavoro. Perché se sparisce completamente, rischi di avere un atteggiamento sbagliato nei confronti del pubblico. Ogni situazione è diversa: dal vivo, in televisione, nei teatri, nelle convention aziendali. È sempre un’incognita. Quando metti piede sul palco, non sai mai davvero chi ti troverai davanti”.

Si ricorda l’ultimo pensiero avuto prima di salire sul palco per la prima volta?

“Sì, lo ricordo bene. La sensazione dominante era una certa tranquillità, dovuta al fatto che, in quel momento, non dipendevo da quello. Lo facevo esclusivamente per passione, e questo cambiava completamente l’approccio. Avevo un lavoro stabile in Mediaset come montatore, quindi non era una questione di sopravvivenza né una situazione in cui mi giocavo tutto. Questa condizione mi dava serenità: non era un ‘tutto o niente’. Il passaggio a una dimensione professionale è arrivato gradualmente. Il vero salto è avvenuto circa vent’anni fa, quando ho capito che era arrivato il momento di farne il mio lavoro”.

E, quando è arrivato il primo applauso, cosa ha provato?

“Credo sia importante distinguere tra applauso e risata: sono due segnali diversi, quasi due forme di punteggiatura nel cabaret. La risata è spontanea, non si può controllare. L’applauso, invece, può avere diverse funzioni: può essere di incoraggiamento, di cortesia, oppure servire a segnare una chiusura. Se dovessi attribuire un valore, darei sempre più peso alla risata. L’applauso, in qualche modo, arriva quasi sempre; la risata, invece, va conquistata: è il vero banco di prova. Un pubblico che ride su richiesta sarebbe artificiale. In passato è successo, con le risate registrate in alcune trasmissioni, ma non è la stessa esperienza. La forza sta proprio nella spontaneità: quando la risata nasce in modo inatteso, in quello scarto improvviso, è lì che tutto funziona davvero”.

Cosa ha pensato quando è arrivata quella prima risata autentica?

“Ho pensato che stesse succedendo qualcosa. Non ho mai fatto il mago, ma immagino sia un’emozione simile: quando un numero riesce esattamente come previsto e il pubblico reagisce con stupore. Per chi fa questo mestiere, la risata è proprio quello stupore. Ho una formazione tecnica, quindi all’inizio tendevo a cercare una logica, quasi una formula replicabile. Scrivevo moltissimo, convinto che bastasse individuare il meccanismo giusto. Con il tempo si capisce che solo una parte di ciò che si scrive funziona davvero, forse una su dieci. Ed è necessario accettarlo. Fa parte del processo: si continua a lavorare, senza trasformare ogni tentativo in una frustrazione”.

Se la ricorda nel dettaglio quella prima volta…

“La ricordo molto bene, anche perché si trattava di una situazione molto concreta: in sala c’erano cinque persone. La prima volta che sono salito sul palco con l’intenzione precisa di far ridere (e questa consapevolezza è fondamentale) il pubblico era davvero ridotto. Il primo monologo era incentrato su di me: sulla mia altezza e sul mio cognome. Essendo alto due metri, avevo costruito tutto sull’autoironia, sui vantaggi e sugli svantaggi legati a questa caratteristica. La battuta iniziale era: ‘Federico Basso è il nome d’arte che mi sono scelto, perché pensavo facesse più ridere. In realtà mi chiamo Maurizio Basso’. Quella battuta ha provocato la prima risata, e lì si è creato un primo contatto con il pubblico. Erano segnali minimi, ma per me rappresentavano già una grande soddisfazione. Quando si scrive una battuta la si immagina, si pensa che possa funzionare… ma vale lo stesso per molte altre che poi, sul palco, non producono alcun effetto”.

E, quando una battuta non funziona, che accade?

“All’inizio è difficile da gestire. Con il tempo, però, si impara a utilizzare anche quei momenti. Si può lavorare sul silenzio, sull’imbarazzo, trasformandoli in parte dello spettacolo. Quando si riesce a farlo, si compie un passo in avanti”.

C’è stata una volta in cui avrebbe voluto sprofondare?

“Più di una. Fa sorridere che la domanda sia al singolare: la ringrazio per la fiducia (ride, ndr). Sono esperienze che lasciano segni, ma fanno parte del percorso. Anche in questo caso è importante distinguere. Se si tratta di serate commissionate, in contesti dove è evidente che il pubblico non è interessato (per esempio alcune convention aziendali), si accetta la situazione: non è una questione di efficacia, ma di contesto. Si è semplicemente nel posto giusto, nel momento sbagliato. Diverso è quando si porta un proprio testo, in cui si crede, e si percepisce una totale distanza dal pubblico. In quel caso si tratta di una vera incompatibilità”.

Ha degli esempi concreti?

“Sì, per esempio le serate in discoteca o nei centri commerciali durante i saldi. In quei contesti non si è al centro dell’attenzione. Le persone si fermano pochi minuti, magari per riposarsi, e poi vanno via. Il pubblico cambia continuamente, e diventa difficile creare un rapporto. In situazioni del genere non ha senso essere troppo severi con se stessi, perché mancano le condizioni per lavorare davvero. E qui torna il tema del linguaggio e del pubblico a cui ci si rivolge. In questo senso, i social mi hanno aiutato: mi hanno permesso di raggiungere un pubblico in linea con il mio linguaggio. Oggi chi viene a teatro sa già cosa aspettarsi: tempi, ritmo, stile”.

Foto: EracreaArt / Ufficio stampa: Realize Networks

Cosa è rimasto del Federico di prima di Zelig in quello di oggi?

“Prima di Zelig lavoravo come montatore di telegiornali e, nel tempo libero, facevo improvvisazione teatrale. Di quel periodo è rimasta soprattutto la passione per questo mestiere: continuo a farlo perché mi piace. In vent’anni sono cambiati i mezzi di comunicazione, i colleghi, il contesto. È arrivata una nuova generazione molto preparata, con ritmi e linguaggi diversi. Il confronto è stimolante, ma è evidente che si opera su piani differenti. Questo porta anche a un approccio più riflessivo e consapevole. Ciò che non è cambiato è la volontà di scrivere e di cercare la risata. È questa la vera motivazione. Non è venuto meno il desiderio di salire sul palco e intrattenere il pubblico. Molti intraprendono percorsi diversi e si dedicano soprattutto alla scrittura, senza sentire più l’esigenza di esibirsi. Per quanto mi riguarda, quella spinta è ancora centrale: portare in scena testi miei, nel modo in cui li concepisco, senza adattarmi ai gusti del pubblico solo per ottenere maggiore visibilità”.

Lei appartiene a una generazione particolare: non più emergente, ma neppure nel ruolo di trasmettere qualcosa a chi viene dopo. Se dovesse riflettere in termini di eredità, cosa pensa di aver ricevuto e cosa potrebbe lasciare?

“Non so se sono in grado di risponderle, non è qualcosa su cui mi sono mai interrogato: ci provo, però. Da chi mi ha preceduto ho ricevuto soprattutto un certo tipo di linguaggio. Siamo cresciuti con una televisione in cui la comicità non era urlata né volgare, ma costruita e attenta alla forma. Penso al Trio Solenghi, Marchesini e Lopez, e ai monologhisti dell’epoca. Ricordo anche Beppe Grillo a Fantastico, con un modo di stare sul palco molto riconoscibile. Da quella generazione credo di aver ereditato proprio quell’approccio. Su ciò che potrei lasciare non mi soffermo molto, anche perché comporta una responsabilità che preferisco non caricare di aspettative. Se c’è un aspetto che mi piacerebbe trasmettere, forse, è una maggiore libertà espressiva. Oggi esistono possibilità che in passato non c’erano, anche grazie al percorso fatto negli anni. Restano dei limiti, alcuni esterni, altri scelti consapevolmente. Personalmente, molti li definisco in autonomia. Tuttavia, il solo fatto di poter utilizzare certi linguaggi rappresenta già un risultato significativo. Se si pensa a contesti in cui, in passato, anche l’uso di determinate parole comportava conseguenze gravi, è evidente quanto la situazione sia cambiata. Anche se, a volte, emergono segnali che fanno riflettere in senso opposto”.

Vede? Una risposta sull’eredità è arrivata.

“Sì, anche se non è qualcosa su cui rifletto spesso. Forse perché la nostra generazione è un po’ nel limbo. Nessuno si preoccupa troppo di noi, quindi non vedo perché dovrei farlo io. È un po’ come la tutela del pianeta: io faccio la mia parte, ma poi non posso sapere come andranno le cose tra vent’anni. Alla fine, ti rendi conto di essere un granello di sabbia”.

Arriviamo all’ultimo anno, per lei particolarmente significativo: successi, vittoria a LOL, maggiore esposizione, una nuova attenzione del pubblico. A livello personale, che cambiamenti ha percepito? Ha avvertito più pressione o più opportunità?

“È stato un periodo molto gratificante. Significa che vent’anni di lavoro, impegno e costanza hanno portato a un risultato concreto. Probabilmente era solo questione di attendere il momento giusto. Oggi, però, l’attesa è sempre più difficile da accettare: si è abituati a volere tutto subito. Se non arrivano riscontri immediati, sembra che qualcosa non funzioni. In realtà il percorso lungo è stato fondamentale, perché mi ha dato il tempo di crescere e consolidare le basi. Anche l’età ha avuto un ruolo. A 51 anni si ha una prospettiva diversa, che permette di non vivere con frustrazione i risultati raggiunti da altri. Oggi molti iniziano aspettandosi traguardi rapidi, e se non arrivano si sentono in ritardo. Il mio percorso è durato vent’anni. Se c’è un suggerimento che posso dare, è di avere pazienza: quando il lavoro è fatto con cura, i risultati arrivano. Non ho però mai cercato la notorietà. Ho un’indole riservata, quindi trovarsi al centro dell’attenzione può disorientare. Eventi come Sanremo amplificano tutto, e l’impatto può essere forte. È solo con il tempo che si acquisiscono strumenti per gestire questa esposizione senza lasciarsene travolgere. È importante mantenere equilibrio, anche perché non tutti riescono a reggere questo tipo di pressione”.

Si parla molto di burnout, anche nella comicità.

“È un termine che mi ha sempre messo in guardia. Oggi viene utilizzato molto, forse anche troppo. Non condivido neanche l’idea del fallimento come passaggio obbligato. Se si può evitare, è preferibile. Se poi accade, si affronta, ma non è necessario attraversarlo per costruire un percorso solido. Esistono anche carriere lineari, senza grandi cadute, ed è giusto riconoscerlo”.

Smetterebbe però di esistere lo storytelling sul comico triste…

“La narrazione romantica dell’artista che soffre è una rappresentazione che aumenta il fascino di questo lavoro. Le storie di sacrificio colpiscono, ma non sono l’unica possibilità. Ci sono anche percorsi più lineari, persone a cui le opportunità arrivano prima, e non c’è nulla di sbagliato. Semplicemente, quella narrazione contribuisce a rendere più affascinante l’idea della vita artistica”.

La maggiore esposizione ha portato anche più attenzione sulla sua vita privata?

“Sì, ed è curioso notare come le domande siano spesso le stesse, soprattutto legate alla sfera familiare: moglie, figli, chi è. C’è una certa curiosità insistente verso la vita privata, ma fin dall’inizio ho scelto di mantenerla riservata. Preferisco che l’attenzione resti sul mio lavoro, non su come vivo. Anche perché non si tratta di un aspetto particolarmente rilevante. Tengo molto alla privacy e non credo che un aumento di visibilità possa compensarne la perdita. Si tratta di una linea che ho chiarito fin da subito anche a livello professionale. Non mi appartiene condividere la quotidianità o trasformarla in contenuto. Ho sempre puntato sull’umorismo, non sull’esposizione personale. Inoltre, mi sentirei a disagio nel raccontare certi aspetti. La mia scelta di essere visibile non può diventare imposizione per chi mi sta accanto”.

Qualcosa però si può sempre raccontare senza scadere nella pruderie. Quando non lavora, come trascorre il tempo?

“Apprezzo molto il silenzio. È diventato un elemento prezioso, soprattutto vivendo a Milano e svolgendo un’attività esposta. La mia è una vita tranquilla, piuttosto riservata. Non cerco occasioni mondane, se non quando necessario. Sto bene nella mia dimensione. Ho imparato a convivere con momenti di solitudine e li considero importanti per mantenere equilibrio. Anche la presenza del gatto contribuisce a questo ritmo più lento, che aiuta a non lasciarsi trascinare dalla frenesia quotidiana”.

I suoi genitori come hanno reagito quando ha lasciato un lavoro stabile per dedicarsi alla comicità?

“Ho avuto la fortuna di avere due genitori molto presenti e comprensivi. Non si sono mai opposti alle mie scelte. Mi hanno sempre detto che la cosa più importante era la mia felicità e che mi avrebbero sostenuto comunque. I passaggi decisivi sono stati due: il trasferimento da Torino a Milano dopo il diploma, per studiare cinema e televisione, e poi, qualche anno dopo, la decisione di lasciare un lavoro a tempo indeterminato in Mediaset per dedicarmi a questa attività. Era un passaggio da una condizione stabile a una incerta, ma mi hanno incoraggiato a provarci. Avevo anche l’età giusta per farlo e non volevo avere rimpianti. È andata bene, e questo ha dato senso a quella scelta”.

Qual è l’aspetto più distante da lei che il pubblico tende invece ad attribuirle?

“Anche questa è una domanda su cui non avevo mai riflettuto. Non mi è mai capitato, però, che qualcuno mi dicesse di aspettarsi una persona diversa. L’osservazione più frequente riguarda l’altezza: dal vivo sorprende più che sul palco o in televisione, dove manca un termine di paragone. Per il resto, credo ci sia coerenza tra ciò che si vede e ciò che sono. Nessuno mi ha mai attribuito caratteristiche lontane dalla mia persona. Evidentemente non c’è distanza tra ciò che porto in scena e la dimensione quotidiana, non sono come Krusty il Clown dei Simpson. Probabilmente dipende dal fatto che non ho mai costruito un personaggio distante da me. Penso a esempi in cui esiste una netta separazione tra figura scenica e persona, ma non è il mio caso. Non ho mai avuto la necessità di essere costantemente al centro dell’attenzione o di mantenere un’immagine diversa nella vita quotidiana. L’energia che si vede sul palco è la stessa che si può incontrare fuori, senza forzature. Le persone non si aspettano comportamenti particolari, ed è un equilibrio che funziona. Quando mi chiedono una foto, lo considero un segnale positivo. Non ho mai rifiutato e, anzi, ringrazio sempre. Sarebbe più preoccupante il contrario: se qualcuno non mi chiedesse una foto, significherebbe che qualcosa si è fermato”.

C’è qualcosa del suo lavoro che oggi la annoia più di prima?

“Non parlerei di noia, ma sicuramente il viaggio pesa più di un tempo. E soprattutto l’attesa. Questa professione viene spesso immaginata come continua e brillante, ma la realtà è diversa: ci si ritrova spesso da soli in un camerino, a molti chilometri da casa, con la sensazione di essere altrove rispetto a dove si vorrebbe essere. Poi inizia lo spettacolo, arriva il pubblico, e tutto cambia. Però esiste anche quel lato meno visibile. Credo che ci sia un’idea un po’ distorta di ciò che accade dietro le quinte. Non è sempre entusiasmante: ci sono momenti vuoti, lunghi tempi di attesa. In questo senso mi ritrovo molto nell’immagine della Valigia dell’attore di De Gregori: quel movimento continuo, affascinante ma a volte anche faticoso. Detto questo, mi considero fortunato. Avendo svolto altri lavori, non tornerei indietro. Fare ciò che piace, nei tempi e nei modi che si scelgono, resta un privilegio”.

Questo lato meno visibile entra mai nei suoi racconti?

“Non particolarmente. Se mi viene chiesto, ne parlo volentieri, ma non è qualcosa che porto spontaneamente in scena. Fa parte anche della mia riservatezza”.

Qual è un gesto di tenerezza che si è concesso di recente?

“In questo periodo sto imparando a dire di no. È un passaggio importante, perché all’inizio della carriera si tende ad accettare tutto. Oggi posso scegliere, e rinunciare a certi impegni diventa una forma di attenzione verso sé stessi. Quando arriva il momento che si è deciso di lasciare libero, si apprezza quella scelta. Dire di no è, in un certo senso, una forma di cura. E insieme a questo c’è un obiettivo più ampio: avere sempre maggiore controllo sul proprio tempo”.

E fuori al di là del lavoro?

“Il cinema. È una passione che coltivo da sempre. Uno dei momenti che apprezzo di più è andare in sala, soprattutto alle proiezioni del primo pomeriggio, quando c’è poca gente. Anche andarci da solo è un’abitudine a cui tengo. Negli ultimi periodi lo faccio meno, perché gli impegni sono aumentati, ma conto di riprendere presto questa consuetudine”.

Il cinema: lo sogna da attore?

“Ho avuto un’esperienza in un film con Claudio Bisio, La gente che sta bene. È stata interessante, ma non è nata una vera affinità. Con la televisione sento un legame diverso, più naturale. Il cinema lo vivo soprattutto da spettatore: mi piace l’esperienza della sala, stare nel buio e lasciarmi coinvolgere. Se arrivasse una proposta per un provino, la prenderei in considerazione, ma non è una priorità. Visto il mio background, mi interesserebbe di più il lavoro dietro la macchina da presa: scrivere o dirigere. Sono cresciuto con il modello di chi seguiva ogni fase del film, come Robert Rodriguez, e con un’idea di cinema molto personale, in parte riconducibile anche a quello di Tarantino. Oggi il settore è cambiato, anche per effetto delle piattaforme. E il futuro delle sale non mi sembra così solido: molte chiudono, ed è un peccato. Ho un legame forte con l’esperienza della sala, e ogni chiusura è una perdita”.

C’è una certa malinconia in queste parole?

“Sì, inevitabilmente. Per questo apprezzo quando alcuni film, come quello dell’amico Checco Zalone, riescono ancora a portare pubblico in sala: rappresentano una risorsa importante per tutto il settore. Ecco, con lui, anche solo con una comparsata, sarebbe un’esperienza da vivere con leggerezza, più per il piacere di esserci. Sono però contento di vedere i miei colleghi sullo schermo. A breve uscirà Cena di classe, un progetto corale con diversi comici. Mi incuriosisce molto, anche perché conosco il lavoro che c’è dietro. Vedere prendere forma un’idea condivisa è sempre qualcosa di gratificante”.