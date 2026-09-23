Federico Calistri, l’intervista all’attore: “Ho imparato a domare quello che sento”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Federico Calistri ha qualcosa che rischia di trarre in inganno, perché la prima impressione è quella di un uomo che sembra facile da decifrare. È bello, molto bello, e sarebbe abbastanza ridicolo fingere di non accorgersene; ha un’eleganza naturale nei movimenti, una sicurezza quieta e un momento professionale che racconta una carriera ormai proiettata oltre i confini italiani, come dimostra il suo ultimo personaggio nella serie Netflix The Gentlemen. Ci sarebbero tutti gli elementi per costruirgli addosso un’immagine piuttosto definita. Basta però cominciare a parlarci perché quell’immagine, pur restando vera, diventi improvvisamente troppo piccola. Federico Calistri non sembra avere alcun bisogno di dimostrare di essere diverso da ciò che appare. Non rinnega la propria bellezza, non ricorre alla falsa modestia e non costruisce artificiosamente una profondità da offrire all’interlocutore. Semplicemente pensa, e pensa molto. Lo si vede quasi mentre accade: una domanda in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie diventa un ragionamento, una certezza viene osservata da un’altra prospettiva, una parola pronunciata viene ripresa perché forse non era quella esatta. A volte sembra che l’intervista continui per qualche secondo dentro di lui prima che arrivi la risposta. È probabilmente questa la parte più interessante di Federico Calistri: la convivenza tra una notevole sicurezza e un’inquietudine altrettanto evidente. Sa stare dentro se stesso, ma continua a osservarsi. Ha idee precise su chi è e su ciò che vuole, senza per questo dare l’impressione di considerarsi qualcosa di definitivamente risolto. E più la conversazione procede, più il mestiere dell’attore smette quasi di essere il centro e diventa uno degli strumenti attraverso i quali provare a capire l’uomo. C’è una sensibilità che affiora senza essere esibita e soprattutto una disponibilità non così comune a prendere sul serio le domande. Se non conosce una risposta, Federico Calistri non sembra avere l’urgenza di inventarsene una elegante: si ferma, ci pensa, qualche volta ammette semplicemente di non saperlo. È in quei momenti che la distanza tra il personaggio pubblico e la persona si accorcia, perché smetti di avere davanti qualcuno che sta cercando di raccontarsi bene e cominci ad ascoltare qualcuno che, mentre parla con te, sembra disposto anche a interrogarsi. Alla fine la prima impressione non viene smentita, viene soltanto complicata. La sicurezza rimane, così come la bellezza e quella presenza che inevitabilmente appartiene a chi ha scelto di stare davanti a una macchina da presa. Ma dopo un po’ non è più ciò che interessa osservare. Perché Federico Calistri sembra possedere molte più domande di quante risposte sia disposto a considerare definitive. Ed è proprio in quello spazio, tra ciò che sa di sé e ciò che sta ancora cercando di capire, che si fonda questa conversazione.

The Gentlemen: che cosa rappresenta per lei il ruolo di Tancredi nel suo percorso di ricerca personale e professionale?

“A livello professionale, per me è stata una grande soddisfazione già partecipare al provino, perché inizialmente ero stato preso in considerazione per il ruolo che poi è andato a Michele Morrone. Ho affrontato un processo di selezione molto lungo, durato complessivamente cinque mesi. Sono arrivato fino alla fine, ma non sono stato scelto per quel ruolo. Guy Ritchie, però, ha espresso la volontà di avermi comunque nel progetto e così il personaggio che interpreto, inizialmente non previsto, è stato scritto appositamente per me. Questo per me ha significato moltissimo, soprattutto perché è un regista che ho sempre stimato. Ho visto i suoi film, mi sono sempre piaciuti e conosco molto bene il suo lavoro. Essere su un set come questo ed essere diretto da lui, quindi, è stata un’esperienza che è andata persino oltre l’aspetto professionale. Sul piano umano, pensando alle mie ambizioni e aspirazioni, ha rappresentato davvero il coronamento di un sogno. Sono molto felice di aver vissuto questa esperienza, che mi ha dato moltissimo. Credo sia difficile, in qualsiasi mestiere, riuscire a lavorare con le persone che si stimano profondamente e con le quali si è sempre desiderato collaborare. È un privilegio riservato a pochi. Nel cinema, poi, credo sia ancora più difficile riuscire a lavorare con determinati registi, a meno di non aver già raggiunto una grande notorietà. Per me, quindi, è stata la prima occasione in cui ho potuto lavorare davvero con uno dei miei idoli. Ed è stata un’emozione incredibile”.

Non è il suo primo progetto internazionale e non sarà nemmeno l’ultimo. La considera una fase intermedia, un trampolino di lancio o un nuovo punto di partenza?

“Spero fortemente che The Gentlemen, così come la prossima serie Netflix del cui cast faccio parte, The Kidnapping of Toos Van Der Valk, diventi una sorta di dichiarazione d’intenti. Vorrei iniziare a lavorare a determinati tipi di progetti ed è anche per questo che sto indirizzando il mio percorso in una direzione precisa. Negli anni si è progressivamente definito un profilo professionale orientato verso determinate produzioni e, soprattutto, verso una certa tipologia di ruoli. I personaggi nei quali sento di riuscire meglio e che, allo stesso tempo, mi danno maggiore soddisfazione sono quelli più oscuri, come i villain, oppure figure come il seduttore. In questo momento della mia vita professionale sono proprio i ruoli che desidero maggiormente affrontare e sto cercando di orientare il mio percorso in quella direzione. Con Tancredi, per esempio, approdo a un territorio verso il quale mi ero già mosso anche in Italia. Avevo fatto Gangs of Milano e successivamente un’altra fiction Mediaset, Storia di una famiglia per bene, interpretando personaggi che si avvicinavano a questa tipologia. Mi auguro però che un progetto come The Gentlemen, e soprattutto un ruolo come questo, possa contribuire a far percepire il mio profilo come adatto proprio a determinati personaggi. Quindi sì, più che una tappa intermedia, per me rappresenta un punto di partenza, con la speranza di poter affrontare in futuro altri progetti simili”.

Perché è così attratto da questi ruoli? Perché sono lontani da Federico nella vita quotidiana oppure perché, professionalmente, la mettono maggiormente alla prova?

“In realtà, nessuna delle due ragioni. Per conoscermi un po’ meglio, deve sapere che, per alcune esperienze che ho vissuto o forse semplicemente per la mia natura, sono profondamente attratto dalla ricerca. Dalla ricerca di una verità che sia davvero personale. Mi spiego meglio. Come tutti, siamo cresciuti attraverso l’influenza dei genitori, degli insegnanti, degli amici e delle persone che abbiamo incontrato. Inevitabilmente abbiamo assorbito aspetti, convinzioni e comportamenti che magari non hanno realmente a che fare con ciò che siamo. Per capire quali siano questi elementi e distinguere ciò che ci appartiene davvero da ciò che facciamo, magari, per compiacere qualcuno, essere accettati o ricevere amore, credo sia necessario un lavoro molto profondo. Un enorme percorso di consapevolezza. Per quanto riguarda i villain, non direi nemmeno che siano personaggi completamente lontani da me, perché alla fine sono comunque io a interpretarli. Certamente nella vita non mi comporto come loro. Sono però figure nelle quali la moralità viene meno, persone capaci di compiere scelte amorali, molto distanti dal mio modo di vivere. Ciò che mi interessa maggiormente di questi ruoli è capire il meccanismo che conduce una persona a compiere determinate azioni. Anche nella vita reale, chi agisce in un certo modo non pensa necessariamente: ‘So che sto facendo qualcosa di sbagliato, ma lo faccio comunque’. Può accadere, naturalmente, ma spesso esiste una spinta, una motivazione, un meccanismo interiore che permette di giustificare a se stessi le proprie azioni. È proprio quel meccanismo che mi interessa trovare. Capire, tra virgolette, come una persona possa arrivare a compiere determinate scelte. Per me diventa una sorta di lente d’ingrandimento attraverso la quale osservare e comprendere determinati meccanismi mentali. Ed è un processo che finisce per arricchire anche me, perché mi porta a confrontarmi con questi personaggi e, più in generale, con modi di pensare diversi dal mio. In questo senso, l’interpretazione diventa una chiave d’accesso a prospettive che altrimenti forse non avrei modo di esplorare. E attraverso questo lavoro riesco ad arrivare anche a una maggiore consapevolezza personale. Le ho fatto un discorso piuttosto articolato, ma sono temi ai quali tengo molto”.

Questa sua ricerca attraverso il villain, o comunque attraverso personaggi mossi da motivazioni che, almeno all’apparenza, non sono facili da individuare, come si concilia questo suo percorso con ruoli più rassicuranti, come quello di Stefano in Costanza? Come convivono queste due dimensioni?

“Il punto è molto sottile. Prendendo proprio questi due esempi, sia Tancredi sia Stefano hanno una caratteristica in comune. In realtà, è un elemento che riguarda tutti i personaggi che interpreto e al quale presto molta attenzione: nessuno di loro è emotivamente alfabetizzato. Non sono persone che comprendono fino in fondo ciò che accade dentro di loro. Per me questo aspetto può esistere tanto in un villain quanto in una commedia, anche in un personaggio che parla d’amore o si muove all’interno di una storia di quel genere. Il fulcro che trovo interessante esplorare, sia personalmente sia pensando al pubblico, è proprio questo: essere governati da qualcosa che ancora non si comprende. Perché, secondo me, se si interpreta già la soluzione di tutto, se si affronta un personaggio come se avesse già compreso ciò che gli sta accadendo, viene meno l’interesse. Non c’è gioco, non c’è spazio per la scoperta. I personaggi che interpreto, quindi, sono sempre poco risolti. È una chiave che utilizzo costantemente”.

E allora la domanda diventa personale. Lei, invece, come si considera?

“Mi vedo come una persona che cerca quasi ossessivamente di migliorarsi. Nella vita ho dovuto affrontare molte esperienze che mi hanno formato. E penso di essere una bella persona, nel senso che cerco sinceramente di capire dove mi trovo, di evolvere, cambiare e migliorare. Credo però che arrivare a essere completamente risolti sia, per chiunque, una grande utopia. Esiste sempre il cambiamento: si scopre un aspetto di sé e subito dopo ne emerge un altro, poi un altro ancora. È tutto costantemente in movimento. All’interno di questo processo, però, credo che la propensione a lavorare su se stessi permetta… non direi di avvicinarsi all’essere risolti, perché non penso sia questo il punto. Consente, piuttosto, di acquisire una maggiore consapevolezza di ciò che accade dentro di noi. Di recente, ho avuto una conversazione interessante con il mio psicologo e parlavamo esattamente dell’importanza di accettare anche le parti di noi più scure, più nere. Il punto è capire non tanto come eliminarle, quanto come impedire che prendano il sopravvento, pur essendo consapevoli della loro esistenza”.

US: Valentina Palumbo

Da questo punto di vista quello dell’attore è un mestiere interessante, perché, volente o nolente, prima o poi la mette a confronto con queste parti oscure. Le è mai capitato, sul set, di scoprire qualcosa che l’abbia stupita? Un aspetto che pensava non le appartenesse e che invece, in fondo, ha scoperto vivere anche dentro di lei?

“Mi è capitato diverse volte. Quando sono realmente presente nella scena, nel momento stesso in cui accade, cerco di non giudicare ciò che emerge dentro di me. A volte, però, mi sorprende vedere come determinate reazioni riescano ad affiorare. Non è qualcosa che mi spaventa perché, come le dicevo, va bene così: siamo composti da moltissime sfaccettature. A volte, però, mi ritrovo a pensare: ‘Cavolo, questo non me l’aspettavo’. Quindi sì, non parlerei nemmeno di scoperta. È più un modo diverso di guardarsi”.

E proprio nel guardarsi dentro, più in generale nella vita, ha mai fatto i conti con quanto il mestiere che ha scelto oggi, e soprattutto il modo in cui lo vive, possa essere anche il risultato di una parola che nella sua vita è stata presente a lungo: competizione?

“Nasco come sportivo. Fino a diciassette anni ho giocato esclusivamente a tennis e l’ho fatto a un livello molto alto. Quindi, a casa mia, si mangiavano pane e competizione. Poi mi sono spostato verso un ambito completamente diverso, quello artistico, e ho anche un fratello più piccolo che è un pittore molto bravo. Sono temi sui quali ci confrontiamo spesso. Credo che questo mestiere, e più in generale qualsiasi forma d’arte, sia inevitabilmente condizionato anche dal business e da tutto ciò che gli ruota intorno. Ed è normale che sia così. Ma penso che l’elemento fondamentale di ogni forma d’arte, almeno per chi la pratica davvero, sia l’espressione. L’obiettivo è cercare di raggiungere una condizione nella quale si possa esprimere se stessi con il minor numero possibile di vincoli e nel modo che si sente più autentico. Partendo proprio dall’idea di espressione, trovo poco sensato competere con gli altri. Ognuno ha i propri tempi e, soprattutto, un proprio modo di esprimersi. Può esserci, per esempio, un grandissimo attore italiano che guardo pensando: ‘Buonanotte, questo è incredibile. Non so come abbia fatto’. Ma probabilmente, davanti a un altro tipo di interpretazione, potrebbe essere lui a pensare qualcosa di simile di me. Quello che intendo è che spesso la competizione viene alimentata dal mercato. Dobbiamo sostenere un provino per ottenere un ruolo, quindi è una dinamica che esiste e con la quale dobbiamo inevitabilmente confrontarci. Fa parte del sistema. Allo stesso tempo, però, non deve arrivare a compromettere ciò che siamo né il nostro modo di esprimerci. Altrimenti si rischia davvero di perdere il senso di questo mestiere. E il senso, secondo me, non è il risultato. È riuscire a esprimere davvero se stessi. Almeno, è ciò di cui sono convinto”.

E la competizione con se stesso?

“Con me stesso sono sempre molto severo. Sto imparando, con grandissima difficoltà, a dirmi: ‘Ho fatto bene. Mi piace’. E non perché non mi piaccia ciò che faccio. È che riesco sempre a individuare un dettaglio e a pensare: ‘Qui potrei migliorare. Questo avrei potuto farlo diversamente’. Per esempio, l’ultimo lavoro che ho fatto, quello con Tancredi, è stata una delle poche, rare occasioni in cui mi sono detto: ‘Questo mi piace. Mi sono piaciuto’. Senza lode né infamia, ma sono riuscito a dirmelo. Quindi penso che, piano piano, forse riuscirò a tenermi a bada. Non lo so. Speriamo”.

Perché è così esigente con se stesso? Come mai è diventato il suo giudice più severo?

“È un aspetto che nel tempo ho molto smussato. Oggi è qualcosa che riguarda soprattutto il rapporto con me stesso: se mi pongo determinati obiettivi, lo faccio per me. Sicuramente, però, è rimasta anche una traccia del modo in cui sono cresciuto, con l’idea di dover essere bravo, di dover rispondere a determinate aspettative, di dover essere in un certo modo. Dentro di me è rimasta, quindi, questa tendenza a pretendere molto da me stesso. È indubbio. So che esiste ed è un aspetto sul quale lavoro, perché a volte può diventare davvero sfiancante”.

“Bisogna avere un caos dentro di sé per partorire una stella che danza”. Quale caos c’era dentro Federico? E la recitazione, quando è entrata nella sua vita e poi nel corso degli anni, è mai riuscita a placare o a colmare quel caos?

“Il caos deriva spesso, o almeno nella maggior parte dei casi, da ciò che ci è accaduto nella vita. È ciò che la nostra sensibilità, insieme al vissuto, ha reso pregnante. Non necessariamente qualcosa di negativo, ma qualcosa che diventa pressante, molto forte, che si avverte con grande intensità. Senza voler entrare troppo nello specifico, nella mia vita ho dovuto necessariamente fare i conti con il male. Diciamolo così: con il male. Un male che non auguro a nessuno, un male profondo. Quel tipo di male di fronte al quale o si reagisce oppure si viene sopraffatti. Non ci sono molte alternative. O si reagisce, trovando davvero la forza per diventare altro e riuscire a uscirne, oppure quel male finisce per annientarci. Quando parlo del caos che abbiamo dentro, quindi, mi riferisco soprattutto a questo: a una sensibilità e a esperienze che ci hanno segnato e che ci portano a sentire determinati aspetti con particolare intensità. Credo che la sensibilità debba essere domata, perché altrimenti rischia di ritorcersi contro di noi. Penso che questo caos, se non ci si soccombe, affini una capacità. Non tanto quella di sentire, quanto quella di governare ciò che si sente. A quel punto si può realmente utilizzare tutto questo nell’espressione artistica. Diventa qualcosa che non ci divora più. Mi viene in mente, per esempio, una mia carissima amica, un’attrice molto brava. Nella sua vita ha vissuto situazioni molto complesse legate all’amore. Quando interpreta personaggi innamorati o si trova a lavorare su quel sentimento, stranamente risulta sempre molto trattenuta, quasi piatta. E capisco perché accade. Perché quando, nella sua vita, entra davvero in contatto con quella dimensione, ne viene travolta. Le fa malissimo. Di conseguenza, non riesce ancora a portarla pienamente nel lavoro, perché non ha sviluppato la capacità di sostenerla. Per questo penso che il caos, se si impara a gestirlo, possa trasformarsi in qualcosa di prezioso. Altrimenti si è fregati”.

È così cervellotico anche nella vita di tutti i giorni?

“Il mio hobby preferito è l’overthinking. Quindi, sì.”

Come convivono in lei sensibilità e mascolinità?

“In realtà non me lo sono mai chiesto. Non è un tema che abbia affrontato particolarmente e forse non mi ha mai interessato molto. Mi rendo conto, anche perché me lo dicono molte persone, di avere una componente molto femminile. Anche nella gestualità. Sarà perché sono molto alto e molto magro, quindi inevitabilmente le mie movenze sono sicuramente più morbide. Ma è un aspetto che mi ha sempre affascinato molto. Trovo la componente femminile bellissima, elegante. Forse dipende anche dall’immaginario che avevo da ragazzo. Quando avevo sedici o diciassette anni, frequentavo amici molto più… primitivi, per così dire. Tutti un po’ ‘burini’, in senso buono, ma toscani. Probabilmente, quando ero più piccolo, associavo la mascolinità proprio a questi energumeni. È una parola sulla quale ho riflettuto poco, forse proprio perché tendo ad associarla a quell’immagine, che non mi appartiene e non mi affascina particolarmente”.

Con la bellezza e con lo specchio, invece, che rapporto ha?

“Mi piaccio. Non sono uno che, passando davanti a uno specchio o a una vetrina, si ferma a contemplarsi. Chi lo fa mi sembra anche un po’ sciocco. Però sono un ragazzo che si piace. Riconosco, molto banalmente, di essere un bel ragazzo”.

Ha mai avuto il timore che, per ragioni professionali, la bellezza potesse prevalere sul talento?

“No. Penso che dipenda molto dalle scelte che si fanno. Se si accettano determinati tipi di progetti, credo che la bellezza possa assumere un ruolo preponderante, perché magari in quelle produzioni viene richiesta più della capacità recitativa. Spetta quindi anche al singolo, e a un minimo di lucidità nelle proprie scelte, capire quali progetti privilegino quell’aspetto. Se non è ciò che interessa, se si cerca qualcosa di diverso sul piano artistico, un’altra forma di espressione, probabilmente quei progetti non si fanno. Si sceglie altro”.

La recitazione arriva in un momento particolare della sua vita: entra in gioco quando abbandona un percorso e ne intraprende un altro. Quando è arrivato, invece, il momento in cui si è riconosciuto davvero lo status di attore? Quando ha pensato: ‘Era questa la mia strada, l’ho trovata soltanto adesso’?

“Dopo tutto lo Sturm und Drang del tennis ho attraversato alcuni anni in cui frequentavo l’università, lavoravo un po’ nella moda, ma non sapevo davvero che direzione prendere. La sensazione di pensare: ‘Questo mi piace e voglio farlo’ l’ho avuta, invece, il primo giorno in cui ho frequentato un corso di teatro. Quel giorno ho pensato: ‘Fermi tutti. Forse questo mi interessa davvero’. Ed è stato subito amore. Ammetto, però, anche un altro aspetto. Ci riflettevo di recente per un motivo diverso. Sui social ho visto una persona, non le dico nemmeno se uomo o donna, che non fa realmente l’attore o l’attrice: ha avuto qualche piccola apparizione eppure si definisce tale. Vedendolo mi sono un po’ arrabbiato, perché penso che molte persone siano degli impostori. E uso il termine ‘impostori’ in questo senso: per riuscire a definirmi attore ho avuto bisogno di molto tempo. Ancora oggi non è che vada in giro dicendo: ‘Sono un attore’, ma se qualcuno mi definisce così, sì, mi riconosco in quella parola. C’è voluto tanto tempo, davvero tanto. Per molti anni non me la sono sentita di dirlo, perché non sentivo di esserlo. Oggi, invece, ne sono consapevole. Non saprei indicarle esattamente quando sia avvenuto questo passaggio ma ricordo benissimo che già sei anni fa, durante un laboratorio teatrale con una compagnia importante, venne fuori la classica domanda di presentazione. Sentivo di non riuscire ancora a definirmi attore. E a quel punto erano già dodici anni che recitavo. Quindi credo che, almeno per me, sia una consapevolezza alla quale si arriva gradualmente. Richiede tempo”.

Ricorda ancora quale sia stata la prima emozione che ha provato recitando? A teatro, magari a livello amatoriale o a scuola: che cosa è successo dentro di lei?

“Su questo ho delle storie incredibili. A parte la mia primissima recita, dopo la quale sono rimasto praticamente all’asciutto per vent’anni. Avrò avuto sei anni ed era uno spettacolo organizzato dal parroco. Mi fece interpretare un pastore. Indossavo un gilet e avevo una sola battuta: dovevo dire ‘I Re Magi sono andati a destra’. Io, invece, dissi: ‘I Re Magi sono andati a sinistra’. Lo spettacolo proseguì e, poco dopo, intervenni di nuovo: ‘No, ho sbagliato, scusate. Sono andati a destra’. Risero tutti. E pensai: ‘Ma che hanno?’. Quella è stata la mia prima esperienza, anche se allora non avevo alcuna consapevolezza di ciò che stavo facendo. La prima volta in cui, invece, ero davvero consapevole è stata a ventuno o ventidue anni, non ricordo esattamente, quando ho fatto il mio primo saggio, il mio primo vero spettacolo. In quel periodo avevo degli amici piuttosto hardcore, per usare un eufemismo. Li invitai a teatro. Era una sala da circa centocinquanta posti, con una gradinata, e loro si misero tutti in prima fila. Erano sette o otto. Sembrava di essere allo stadio. Fecero molta confusione. Infatti, dopo una quarantina di minuti, li mandarono via. Uno di loro si era addirittura acceso una sigaretta perché aveva visto che sul palco ne stavo fumando una anch’io. Quindi la mia prima vera emozione è stata un’incazzatura incredibile”.

Ha preso le distanze dalla sua vita precedente da tennista oppure, in qualche modo, quella vita è ancora viva e vegeta da qualche parte?

“No, in realtà è successa una cosa molto bella. Dopo tantissimi anni di una sorta di repulsione inconsapevole, tre anni fa sono tornato a giocare a tennis. Per esempio, proprio stasera andrò a giocare con un mio amico. C’è stata una sorta di… non vorrei definirla riconciliazione, perché non è che avessimo litigato, io e il tennis. Però quella vita mi aveva davvero chiuso molto. Uno sportivo conduce un tipo di esistenza che non è propriamente normale. È una vita nella quale ci sono il campo da tennis e la racchetta e non bisogna pensare a nient’altro. È una dimensione che può diventare molto totalizzante. Allo stesso tempo, poi, c’erano tutti gli aspetti di cui parlavamo prima: la competizione, l’agonismo, la necessità di performare… mi pesavano tantissimo”.

Anche perché era un adolescente. È comprensibile che le pesassero: non aveva ancora gli strumenti per tenerle a bada, per padroneggiare anche quelle pressioni.

“Esattamente. E poi il tennis è davvero uno sport complesso… Nell’ambiente lo chiamano ‘lo sport del diavolo’. E in un certo senso lo è, perché ha una componente psicologica enorme. Anche Sinner, oggi che è un grande campione, ne è un esempio. Non so esattamente quanti anni abbia, ventitré, ventiquattro… Ma per il modo in cui riesce a mantenere quella lucidità e a gestire le emozioni sembra molto più avanti rispetto alla sua età”.

Ha mai fatto quel terribile gioco psicologico di cercare le affinità tra il tennis e la recitazione?

“Non l’ho mai fatto. Non ci avevo mai pensato. Che cosa potrebbe esserci di affine? Ben poco, secondo me. Davvero poco. Anzi, forse un elemento c’è. E nella recitazione, per molte persone, può diventare quasi un tabù. Sicuramente esiste una componente di ansia, presente anche nel tennis, che bisogna imparare a gestire. Il punto è che, nella maggior parte degli attori e delle attrici che incontro, conosco e ammiro, almeno a parole questa ansia fa sempre molta fatica a essere ammessa. Come se fosse qualcosa di sbagliato. Come se ci si dovesse quasi vergognare di provarla, dal momento che facciamo un mestiere che ci piace molto. Il ragionamento diventa: ‘Se ci piace così tanto, perché proviamo ansia? Dovremmo divertirci sempre’. Detto nella maniera più diretta possibile. Per esempio, a teatro, nei primi due minuti dopo essere entrato in scena, e le assicuro che sul palco ci sono stato tantissimo, ho sempre il cuore a settemila. Sempre. Poi passa. Ma è una sensazione che accetto. Fa parte del gioco”.

È ansia per quello che potrebbe succedere?

“No. È un’ansia legata al fatto che a teatro ci si può ritrovare davanti anche a migliaia di persone. Avverto moltissimo la presenza degli altri. Anche quando sono a cena, magari con otto persone, e sto raccontando qualcosa mentre tutti mi ascoltano, sento molto la loro attenzione. Percepisco intensamente la presenza delle persone. Credo sia una qualità, ma chiaramente può portare anche a domandarsi: ‘Riuscirò a gestire tutto? Sono davvero presente?’. È più o meno questo”.

E con la sindrome dell’impostore, invece, che rapporto ha?

“Non tendo ad autosabotarmi. Anzi, mi propongo molto. Ho degli obiettivi e so di poterli raggiungere, quindi vado avanti. Sono fatto così. Credo nelle mie possibilità”.

Tornando invece al suo percorso, prima abbiamo parlato di competizione e lei, a un certo punto, ha pronunciato una parola sulla quale ho fatto finta di non soffermarmi: ambizione. Come siamo messi con ambizione e determinazione? Se dovessimo collocarle su una sorta di asse da zero a dieci?

“Determinazione, direi undici. E lo dico in generale, non soltanto rispetto al lavoro. Secondo me la determinazione ha molto a che fare non tanto con il senso del dovere, quanto con il rispetto per se stessi e con la consapevolezza di ciò che si vuole. Faccio innanzitutto una grande distinzione tra ciò che rappresenta un benessere e ciò che procura semplicemente piacere. Credo che, quando si riconosce qualcosa come un autentico benessere e si comprende che ci fa bene, il discorso sia molto diverso dal semplice piacere. Una sigaretta, per esempio, può dare piacere, ma sappiamo che fa male. Sono astemio da due anni. E per me c’è voluta davvero determinazione, perché prima bevevo e mi piaceva. Serve tenacia, perseveranza, per scegliere di non bere. È soltanto un esempio, ma serve a spiegare l’atteggiamento che cerco di applicare a tutti gli altri aspetti che ritengo possano farmi bene. Sull’ambizione, invece, non saprei risponderle allo stesso modo. Posso dirle con molta precisione quali progetti vorrei fare e quali obiettivi professionali vorrei raggiungere. Il resto, però, non l’ho ancora esplorato così a fondo. So però quali progetti desidero e so di poterci arrivare”.

Se improvvisamente togliessimo a Federico il mestiere dell’attore, che cosa gli rimarrebbe?

“La scrittura. “Scrivo da sempre, perché la scrittura è sempre stata una sorta di sfogo. È un modo, come le dicevo prima, per rileggere ciò che vivo da una prospettiva diversa. E ho sempre avuto una grandissima passione anche per la lettura. Adesso sto lavorando a qualcosa che ha una struttura più propriamente narrativa. È un progetto al quale mi dedico da molto tempo, ma preferisco non parlarne perché è ancora prematuro e mi sembrerebbe stupido farlo. Posso però affermare che la scrittura occupa una parte importante delle mie giornate. Scrivo tutti i giorni. Non è un aspetto di cui faccio sfoggio. Può essere interessante raccontarlo durante un’intervista, certo, ma non è qualcosa che vado a dire in giro. Per esempio, gli addetti ai lavori non lo sanno e persino tra i miei amici sono pochissimi a esserne a conoscenza. Eppure, la scrittura ha una presenza fortissima nella mia vita”.

Che cosa affida alla scrittura? I pensieri più intimi, le riflessioni, le suggestioni, la fantasia?

“Esorcizzo attraverso la scrittura. Metto ciò che provo davanti a me e, facendolo, riesco a comprenderlo meglio. Magari riesco anche a prendere le distanze da emozioni molto forti proprio perché, attraverso le parole, le porto fuori da me. Le comprendo. Capisco da dove arrivano. Da tre o quattro anni, poi, c’è un progetto nel quale tutto questo sta assumendo una forma narrativa. Adesso, quindi, sto raccontando una storia”.

Trovo che la scrittura sia persino più intima della recitazione.

“Sono d’accordo, perché non ci sono i vincoli imposti da testi scritti da altri e nemmeno quelli derivanti dalla direzione di qualcun altro. Naturalmente, poi, c’è un editor e, se si vuole pubblicare, ci saranno tendenze editoriali, argomenti che funzionano maggiormente e altri meno. Ma chi se ne frega? Il punto è che sì, forse la scrittura è più personale. Forse. Non lo so”.

Mi conceda però il paragone: è molto più personale. Quando scrive è sempre da solo, è lei a decidere quando cominciare e quando smettere. Non c’è qualcun altro, a meno che naturalmente non lo faccia per lavoro.

“Sa qual è il punto? Da questo punto di vista sono un po’ atipico. Innanzitutto ho una routine, perché senza una routine non sto molto bene. E nella mia routine, ogni mattina, trascorro tre ore a recitare. Faccio monologhi, dialoghi, anche se non c’è nessuno con me. Quindi, rispetto a ciò che diceva adesso, al fatto che nella scrittura sia lei a decidere quando iniziare o smettere, in realtà faccio qualcosa di simile anche con la recitazione. Lo faccio tutti i giorni e sono io a decidere tempi e modalità. Per questo mi veniva da dirle: forse sì, la scrittura è personale, ma anche la recitazione, per me, lo è profondamente”.

Qual è stato il momento in cui si è detto di essere diventato adulto?

“Questa è una domanda difficile. Sì, mi considero assolutamente un adulto. Credo di esserlo diventato quando ho iniziato a guardare diversamente, per esempio, alcuni errori dei miei genitori. Errori che in passato, più che contestare, subivo emotivamente: mi facevano soffrire molto. A un certo punto ho cominciato a osservarli da un’altra prospettiva. In realtà non è nemmeno un cambiamento recente: ormai da parecchio tempo riesco a riconoscere che anche loro sono esseri umani. Penso che il passaggio sia proprio questo: capire che siamo tutti umani e che tutti possiamo sbagliare. È una consapevolezza importante soprattutto quando riguarda persone verso le quali proviamo sentimenti molto forti e profondi. Perché, se un determinato comportamento arriva da uno sconosciuto, magari non ci tocca affatto. Quando invece esiste un legame emotivo profondo, riuscire a compiere quel passaggio, a riconoscere l’umanità e quindi anche la fallibilità dell’altro, secondo me cambia tutto. E più che perdonare, direi comprendere. Comprendere davvero. Ecco, credo che lì avvenga un passaggio dal ragazzo all’adulto”.

E invece in che cosa è rimasto ragazzo?

“Nel sognare e nell’immaginazione. Sono un fenomeno. No, davvero, credo che il mio più grande talento sia proprio quello: l’immaginazione. Ho un’immaginazione bellissima. Quella sì, è rimasta completamente intatta. Assolutamente”.

La sera Federico Calistri spegne la luce. A che cosa va il suo ultimo pensiero?

“Molto spesso a un pensiero che può sembrare banale, ma che per me ha un significato profondo: essere in salute. Sapere di stare bene e che le persone alle quali tengo stanno bene. Non è una preghiera. È piuttosto la consapevolezza di quanto la vita sia fragile e, allo stesso tempo, di quanto sia una fortuna poterla vivere. Più che un pensiero generico, è rendermi conto che in quel momento tutto sta andando bene. Per esempio: mio fratello sta bene. Spesso il pensiero va lì. Magari soltanto per uno o due secondi, e penso: ‘Dai, c’è anche questo. Che bello’. E non è una frase retorica. Per me ha davvero un peso, perché nasce da periodi molto brutti e molto lunghi che ho attraversato. E allora sento che bisogna apprezzare la vita e desiderare il bene per gli altri: non è semplicemente importante, è la cosa più importante”.

Suo fratello Francesco è sembrato quasi un fantasma di questa intervista, perché lo ha nominato varie volte. Che cosa si mangiava a casa Calistri per ritrovarsi con due figli che poi sono diventati entrambi artisti?

“Beh, si mangiava la voglia di uscire dal paese. La voglia di esprimersi. Io sono nato a Pistoia, che è una città bellissima, però chiaramente, come tutte le piccole province italiane, ha una mentalità abbastanza ristretta. E io, in realtà, sono nato in una frazione, quindi in un paesino. Ancora di più. Ho sempre sentito, in un certo modo, il bisogno di uscire un po’ fuori da questi schemi. E credo che sia successo anche a mio fratello. È interessante perché proprio di questa cosa parlavamo io e lui un paio di giorni fa. C’è sempre stata un po’ questa immaginazione che ci ha portato a pensare altro, a immaginare altro. E poi, fondamentalmente, se immagini tanto le cose, se esci tanto da quelli che sono i tuoi confini, a un certo punto hai anche voglia di vederle. Hai voglia di farne esperienza”.

La vita di provincia è una vita molto particolare: è fatta anche del rapporto con gli altri e soprattutto dello sguardo degli altri. La vostra propensione, arrivati a un certo punto, verso l’arte non faceva apparire lei e suo fratello quasi ‘diversi’ agli occhi degli altri? Come veniva vissuto dagli altri questo vostro lato?

“La verità? Non me n’è mai importato niente. Più che altro, quello che mi ha sempre fatto diventare matto in provincia è altro: tutti conoscono tutti, ma poi ciascuno sta dentro il proprio gruppetto. Si rapportano con quelle poche persone che conoscono e, sebbene conoscano anche gli altri che gli stanno accanto, magari neanche li salutano. Questo poi si trasferisce anche su tutto un modo di ragionare. Ripeto, io personalmente non me ne sono veramente mai interessato. Però penso che tante cose vengano viste un po’ così, non capite e quindi non valorizzate. C’è la paura di scoprire che quell’altro abbia visto un altro mondo che tu non sei capace di vedere”.

Ha iniziato molto giovane a fare l’attore come mestiere. Se quel giovanissimo Federico, il Federico ventenne, incontrasse oggi Federico Calistri attore, guardandolo, da che cosa rimarrebbe stupito? Aggiungiamo alla fine dell’intervista anche un pizzico di sana presunzione.

“Beh, sicuramente della determinazione. Ma non perché non fossi determinato anche da più piccolo. È che, andando avanti nella vita, ho avuto costantemente prova di questa caratteristica. E ho capito che è una grande caratteristica che possiedo. Quindi sì, credo che il Federico più giovane davanti a questo sarebbe… più che stupito, fiero”.

C’è qualcosa che avrebbe voluto raccontarmi e che io non le ho chiesto?

“Raccontare, no. Però credo molto anche nel fatto che, quando a una persona viene fatta una domanda, la prima cosa che le viene in mente forse è proprio quella che conta. Quando lei mi ha fatto questa domanda, io ho pensato subito a mio fratello. E non è che voglia necessariamente parlare di mio fratello. È semplicemente che è molto presente nei miei pensieri. Abbiamo un rapporto bellissimo. Per me lui simboleggia molto l’amore. Ed è qualcosa di importante. È più piccolo di me di quattro anni: in Toscana abbiamo una casa su due piani, un piano è mio e l’altro suo, mentre a Roma stiamo insieme. È un artista bravissimo: fino al 30 settembre ha una sua opera esposta in una mostra a Londra ed io sono molto contento”.