Federico Cesari, intervista all'attore di Zvanì: “Pascoli m'ha costretto a prendere la decisione su chi fossi”

C’è un momento, nel lavoro di un attore, in cui il personaggio smette di essere una forma da abitare e diventa una domanda. Non riguarda più solo il film, la scena, la resa emotiva. Riguarda chi sei, cosa sei disposto a togliere, quanto sei pronto a rinunciare alle tue difese. Per Federico Cesari, Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, il film diretto da Giuseppe Piccioni in onda su Rai 1 il 13 novembre, nasce esattamente lì: in un confronto non pacificato con una figura enorme, stratificata, già “detta” da secoli di letture, interpretazioni, giudizi. Giovanni Pascoli non è soltanto un poeta da incarnare, ma un’esistenza chiusa, segnata, continuamente osservata dal peso della Storia. Interpretarlo significa accettare che ogni gesto sia già carico di senso, ogni silenzio già interpretato. Eppure, Federico Cesari sceglie un’altra strada: non aderire, ma decidere. Costruire un Pascoli personale, non per semplificarlo, ma per attraversarlo fino in fondo, assumendosi il rischio di uno sguardo soggettivo, persino imperfetto. Il lavoro con Giuseppe Piccioni diventa allora un esercizio radicale di sottrazione. Un cinema che chiede fermezza invece che slancio, presenza invece che esposizione, ascolto invece che spiegazione. Un cinema che obbliga l’attore a restare dentro l’emozione senza usarla come scudo, senza trasformarla in performance. In questo spazio rarefatto, fatto di sguardi in macchina, di dolore trattenuto, di silenzi che non cercano consolazione, Federico Cesari è costretto a riconsiderare il proprio mestiere, il proprio rapporto con l’ego, con il bisogno di “dare” e di essere visto. Quella che emerge, in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, non è soltanto la cronaca di una preparazione attoriale, ma il racconto di un attraversamento: della morte come presenza e non come assenza, del “nido” familiare come luogo di amore e controllo, della fragilità come dimensione senza tempo. Pascoli diventa una lente attraverso cui interrogare il presente, ma anche uno specchio scomodo, che rimanda all’attore domande sul successo, sulla gloria, sull’appartenenza, sul senso stesso di stare al mondo. Federico Cesari parla con una lucidità rara del rischio di mettere se stessi davanti al personaggio, della tentazione di proteggersi attraverso la bravura, e della necessità, a volte dolorosa, di lasciar andare tutto questo. Zvanì non gli ha semplicemente lasciato addosso un ruolo, ma un viaggio interiore, una serie di consapevolezze destinate a restare. E forse è proprio da qui che nasce la forza di questo incontro: dal punto in cui il cinema smette di raccontare una vita e comincia a cambiarne un’altra.

Il film Zvanì parte dalla morte e torna indietro, come se la vita fosse leggibile solo dopo la fine. Da attore giovane, come si è confrontato con l’idea di interpretare un’esistenza già chiusa, già “giudicata” dalla Storia?

“Inizialmente è stato qualcosa di ingombrante. Pascoli è una figura talmente immensa e importante per la nostra storia che porta con sé moltissimi giudizi: sulla sua vita, sulla sua poetica, sulla sua filosofia. Da un lato, questo è una grande ricchezza per un attore, perché ti permette di accedere a tanto studio, a tanto materiale per approfondire chi è stato, quali sono stati i fatti della sua vita – che è poi la cosa più importante. Dall’altro lato, però, il giudizio diventa qualcosa di pesante, perché ti ci devi confrontare. E se vuoi capovolgerlo, devi proprio scontrartici, perché devi agire: stai interpretando una tua visione, che spesso è contraria a quella più diffusa su Giovanni Pascoli. Ma è stata proprio questa la vera sfida nell’interpretare questo ruolo. Forse, per me, una delle più importanti: quella che mi ha acceso e animato di più. Il voler fare un lavoro di ricerca su chi fosse, per me, Giovanni Pascoli. Su cosa volessi raccontare di lui. E prendere una decisione mia su chi fosse, il più possibile personale, emancipata dalla visione critica e storica che esiste sul suo conto. L’essermi fatto un’idea mia – insieme, ovviamente, a Giuseppe Piccioni – su chi volessimo raccontare attraverso questo personaggio è stata la spinta più forte. Quella che mi ha motivato davvero. Perché a quel punto ho dovuto fare una ricerca psicologica mia, basata sulle mie percezioni, sulle mie convinzioni, su chi fosse quella persona. E ho costruito, piano piano, nei mesi, uno spettro. Ho fatto proprio una ricostruzione psicologica del personaggio, come penso di non aver mai fatto con altri ruoli nella mia carriera. Proprio perché avevo una quantità enorme di materiale con cui confrontarmi.”

Lavorare con Giuseppe Piccioni significa entrare in un cinema che ascolta molto il silenzio. C’è stata una scena in cui le ha chiesto di togliere qualcosa che lei sentiva invece necessario per proteggersi?

“Essere diretto da Giuseppe Piccioni mi ha spinto a un lavoro molto profondo sulla riconsiderazione di cosa sia davvero la performance attoriale. Ma… togliermi qualcosa che mi proteggeva? Non so se fosse davvero una protezione. Però forse sì, anche per il fatto che uno dei ruoli più importanti che avevo interpretato prima era quello di Daniele in Tutto chiede salvezza – un personaggio attraversato da un tumulto emotivo, che saltava continuamente da un’emozione all’altra. In quel caso c’era quasi una frenesia, una fame di emozioni, una rincorsa continua. E anche un certo nervosismo nell’interpretazione. Non so se questa cosa sia una mia caratteristica interpretativa o se mi sia rimasta addosso proprio per aver interpretato Daniele. Questo non riesco a capirlo. Però sicuramente era qualcosa che mi portavo dietro. Invece Giuseppe mi ha chiesto grande fermezza. Una grande capacità di stare dentro l’emozione, di guardarla in faccia e attraversarla fino in fondo. Non cercare, appunto, in modo spasmodico di saltare da una parte all’altra. Mi ha richiesto grande presenza, grande concentrazione. Di andare fino in fondo alle cose. Di restare dentro qualcosa”.

Il dolore in questo film è quasi sempre silenzioso, trattenuto. Quanto lavoro ha fatto sulla sottrazione, sul non detto, rispetto a una generazione di attori spesso spinta a “spiegare” le emozioni?

“Per quanto riguarda il lavoro in sottrazione, il merito è in gran parte di Giuseppe Piccioni, perché è un regista che richiede – anzi, esige – proprio questo tipo di approccio. Non sono mai stato diretto in vita mia come lo sono stato da lui: è quasi un direttore d’orchestra, molto musicale, e vuole arrivare a una nota ben precisa. Ma non è una nota tecnica: è una nota emotiva. Non è un semplice ‘detto’, non è un atto performativo qualsiasi. È una vibrazione interiore, una nota sentimentale. E spesso questo richiede di trattenere molto, di lasciare nel non detto. Perché nelle sue scene c’è quasi sempre una commistione di emozioni, un contrasto interno, che genera una forte tensione nel personaggio. Io penso che questo mio bisogno di ‘dare’, di ‘mostrare’, sia anche una cosa legata al fatto di essere un attore giovane – o comunque a una certa abitudine a voler performare, a voler far vedere qualcosa. A rendere evidente il proprio talento, la propria bravura. Su questo Giuseppe mi ha aiutato moltissimo. Mi ha fatto capire più a fondo cosa significhi davvero fare questo mestiere. Perché nel momento in cui l’attore vuole performare, cioè vuole rendere evidente la sua presenza, finisce per mettere se stesso, il proprio ego, davanti al personaggio. E questa è una cosa che non aiuta. Anzi, va proprio contro il lavoro dell’attore. Lavorare così tanto in sottrazione, quindi, mi ha aiutato a capire molto di più su come recito, sul mio rapporto con il ruolo, e anche sul mestiere in generale”.

Dopo Skam Italia e Tutto chiede salvezza, il suo corpo e il suo volto erano già associati a una vulnerabilità contemporanea. Interpretare Pascoli è stato un modo per spostare quella fragilità fuori dal presente, o per scoprire che certe ferite non hanno tempo?

“Sicuramente, interpretare Giovanni Pascoli mi ha portato dentro un’altra dimensione temporale, e quindi anche dentro una fragilità legata, in parte, alla sua epoca. Per forza di cose, la disposizione familiare e sociale del suo nucleo – e proprio la figura sociale di Pascoli – sono strettamente connesse al suo tempo. Però, devo dire che ci sono anche grandi temi, per me universali, che mi hanno spinto a rimetterli in discussione in modo diverso. Per esempio, il tema della morte è sempre stato molto importante per me. Da sempre, sin da quando ero piccolo. E confrontarmi con la morte attraverso lo sguardo di Pascoli mi ha fatto riconsiderare tante cose. Lui fa qualcosa che trovo molto innovativo – e che può sembrare anche morboso – ma che per me è stata una scoperta enorme: fare della morte non una mancanza, ma una presenza. Coltivare il rapporto oltre la morte, rendere quell’assenza una presenza da nutrire ogni giorno. Con le sue poesie, Pascoli ha un dialogo continuo con i suoi morti. Molti dicono che le sue poesie sono come sedute spiritiche: attraverso queste, lui rievoca i suoi morti, ci parla, mantiene un confronto quotidiano con loro, per tutta la vita. Queste figure continuano ad accompagnarlo. Scriverà quasi ogni anno una poesia per la madre. Più volte rievoca le figure dei familiari nei suoi testi. Ha un dialogo diretto con loro. Questo dialogo, lo ammetto, può sembrare morboso – perché il trauma della morte, in questo modo, non si supera mai. Ma è proprio quando capisce che quel trauma non riuscirà mai a superarlo, che lo segnerà per sempre (già dall’omicidio del padre, e ancora di più con i lutti successivi), che decide di farne qualcosa: lo rende vivo”.

Molte emozioni del film passano dagli occhi, spesso rivolti in macchina. Guardare “dritto” lo spettatore lo ha fatto sentire più nudo o più protetto?

“Guardare dritto lo spettatore, al di là della difficoltà tecnica – perché recitare guardando in macchina non è qualcosa a cui siamo abituati – è complicato. Non hai un’immagine con cui confrontarti, non hai un altro personaggio con cui recitare, e nemmeno l’aiuto della scenografia. Perché stai guardando la macchina da presa, e tutto ciò che c’è intorno, in quel momento, non esiste. Quello che mi ha aiutato, però, è stato il significato che Giuseppe Piccioni voleva dare a quell’atto. Ed è stato proprio questo a rendere quei momenti meno difficili. L’idea che guardare lo spettatore potesse diventare uno specchio. Che i personaggi parlassero direttamente al pubblico per dire: ‘Noi siamo stati voi, e voi sarete noi’. Distruggere quella distanza temporale tra la storia di Pascoli e chi guarda è qualcosa che mi ha aiutato molto, anche a livello emotivo. Mi ha dato la sensazione di voler davvero guardare qualcuno, al di là del tempo, e comunicargli un messaggio. Dire: anche noi siamo stati giovani con dei sogni. Quei sogni sono stati traditi. Abbiamo fatto quello che potevamo. E per alcuni è stato abbastanza. Per altri, come lo stesso Giovanni Pascoli, no”.

Il rapporto con le sorelle in Zvanì è fatto di amore e controllo, protezione e paura di perdere. C’è stato un momento in cui ha temuto di non riuscire a “giustificare” emotivamente Giovanni, nemmeno a se stesso?

“In realtà, per quanto riguarda gli aspetti legati al suo nido, alla sua situazione familiare, non c’è mai stato un momento in cui non sia riuscito a spiegarmi davvero i suoi comportamenti o le sue idee. Il nido è una dimensione molto ambigua, molto ambivalente, in cui i rapporti familiari si mescolano continuamente. Giovanni è fratello delle sorelle, ma anche padre, figlio, amante. Abbiamo voluto insistere proprio su questi aspetti, per raccontare quella che era la nostra impressione di quel nido: un luogo dove le figure si confondono, perché durante la crescita non sono mai stati posti dei confini chiari. Ogni personaggio cerca di colmare un vuoto: quello delle figure familiari che ha perso, o delle rinunce che si è imposto – come, per esempio, la possibilità di avere un marito o una moglie. Sono rapporti profondamente ambivalenti, e proprio in questa ambivalenza io ho trovato una chiave che mi ha permesso di dare un senso a tutto. Se ho avuto qualche difficoltà, forse è stata più legata ad alcuni aspetti della sua filosofia. In particolare, al modo in cui Pascoli vedeva il proprio lavoro. Come il suo rapporto con la gloria. Lui definisce la gloria terrena ‘gloriola’ e rifiuta del tutto l’idea del poeta glorioso. Si oppone in modo netto, per esempio, a un D’Annunzio, che esaltava la figura del poeta come simbolo di grandezza. Pascoli si dissocia da questa idea, la chiama ‘gloriola’ per indicare qualcosa di basso, di infimo, che non rappresenta la vera gloria. Eppure, allo stesso tempo, è un uomo che fatica a essere riconosciuto. La grandezza del suo lavoro viene spesso accolta con freddezza, ignorata. E questo lo fa arrabbiare profondamente. Questo contrasto così forte – filosofico, ma anche morale – è forse l’aspetto con cui ho fatto più fatica a confrontarmi”.

Pascoli cerca per tutta la vita un nido che non esiste più. Lei, oggi, sente di avere un luogo – reale o simbolico – in cui si sente salvo, o è ancora in viaggio?

“Il mio luogo di salvezza, il mio nido, in qualche modo, sono la mia famiglia e i miei affetti più intimi. Le persone che mi conoscono per quello che sono, con cui non devo dimostrare nulla. Anzi, con loro non mi stratifico, mi semplifico. Divento più immediato, più sincero, più spontaneo”.

Pascoli era un uomo “fuori dal mondo” e insieme radicalmente dentro la realtà, politicamente inquieto, mai pacificato. In un’epoca che chiede agli attori di esporsi, di prendere posizione, ha sentito questo ruolo come una responsabilità anche civile?

“Non sono il tipo che pensa o calcola troppo quale impatto possa avere un mio ruolo sul pubblico. Non parto mai dall’idea che ciò che faccio debba necessariamente diventare un esempio civile o sociale. Cerco, piuttosto, di vivere ogni interpretazione come un’esplorazione personale. Se c’è un valore civile, per me nasce innanzitutto da quello che il personaggio muove dentro di me. E in questo senso, Giovanni Pascoli lo è stato. È stato un esempio, per me. Ha sempre cercato di mantenere dei modelli morali, delle virtù, che ha provato a portare avanti fin dalla giovinezza. Da ragazzo, aderisce al socialismo umanitario e, quando quel movimento comincia a sfaldarsi, ascolta il discorso di Andrea Costa ai socialisti. Costa dice una cosa molto forte: che non bastava più l’attivismo politico in senso stretto, ma che bisognava iniziare a rappresentare qualcosa per la società attraverso il proprio mestiere. L’idea era: diventare dei buoni insegnanti, dei buoni medici, dei buoni poeti. Persone che, con il loro lavoro, potessero incarnare un modello morale. Questo mi ha colpito profondamente. È qualcosa che sento vero, che mi risuona. E ha avuto un effetto su di me. Spero possa averlo anche sul pubblico, ma non lo do per scontato. E non è da lì che parto”.

Finite le riprese, cosa le è rimasto addosso di Pascoli? Un pensiero, un gesto, un modo diverso di stare nel mondo che non ti aspettava di portare con sé?

“Quello che mi è rimasto addosso di Pascoli è stato tutto il suo viaggio. Semplicemente, tutta la sua vita, la sua filosofia, la sua poesia. Quando attraversi l’esistenza di una persona – anche se mediata dalla macchina da presa, dalla finzione scenica – fai comunque un viaggio tuo, emotivo, una ricerca. Tutto quello che ho studiato e cercato in lui è qualcosa che mi resterà per sempre. Come dicevo prima, ci sono tanti aspetti del suo modo di vivere che mi hanno aggiunto qualcosa, che mi hanno cambiato uno sguardo. La sua filosofia e la sua poetica mi resteranno addosso proprio perché le ho vissute, studiate, sperimentate. Ci sarà sempre una parte di me che porterà con sé quelle consapevolezze. Magari non condividerò tutto, ma sento, sinceramente, di conoscere davvero Giovanni Pascoli. Almeno in parte”.

Se questo film fosse un messaggio in bottiglia, secondo te a chi è davvero destinato oggi? E cosa speri che capisca di te, oltre che di Pascoli?

“Di me, spero che il pubblico non capisca nulla. Vorrei che ci fosse il meno possibile di quello che sono io. Vorrei essere solo un veicolo, il mezzo attraverso cui dare vita al personaggio. Mi auguro che, nelle varie situazioni, emergano la psicologia e l’emotività di Giovanni Pascoli, non le mie. Che le sue emozioni non siano solo reazioni, ma anche il motore delle sue azioni. Quanto a chi penso sia rivolto il film, io spero che arrivi soprattutto ai giovani. A me ha aiutato molto il modo in cui Pascoli stava al mondo: ridurre tutto a una dimensione più terrena, meno egoica possibile. Cercare rapporti veri, sinceri. Non inseguire i grandi slanci dell’ego, che invece oggi sono una tendenza fortissima e, secondo me, ci allontanano sempre di più dagli altri. Oggi è difficile sentirsi parte di qualcosa di più grande di sé. E quando non ti senti appartenere a niente, tendi a colmare quel vuoto rendendo grande te stesso: il tuo ego, la tua ricerca di successo, di fama, di ricchezza. Giovanni Pascoli ha scelto – e in parte si è anche imposto – l’opposto. Il suo modo di vivere e affrontare le cose è profondamente controtendenza rispetto a oggi. Ma io credo, e spero, che sia ancora il modo giusto di stare al mondo”.