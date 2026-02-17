Federico Frusciante, persone da tutta Italia a Livorno per l'ultimo saluto allo youtuber morto dopo un malore

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sono tante le persone, di Livorno e provenienti da più parti d’Italia, che hanno voluto rendere l’estremo saluto a Federico Frusciante. Il critico cinematografico e youtuber fra i più famosi d’Italia è morto a 52 anni in seguito a un malore improvviso mentre si trovava a casa. Migliaia i messaggi d’addio sui social e non, fra i quali si contano anche quelli di politici e personaggi dello spettacolo.

Il funerale di Federico Frusciante

Frusciante è morto domenica 15 febbraio e la notizia della sua scomparsa si è diffusa il giorno seguente. La salma è stata esposta alla camera mortuaria del Cimitero dei Lupi di Livorno fino alle 12:00 di martedì 17.

Poi, alle 15:00 le spoglie di Federico Frusciante sono state accompagnate al tempio crematorio del cimitero. Non è stata prevista alcuna funzione religiosa, ma si è tenuto unicamente un corteo silenzioso.

In due giorni sono state diverse centinaia le persone che sono passate dalla camera mortuaria. Non solo livornesi: molti sono arrivati da fuori città e da altre parti d’Italia. E i canali social sono stati invasi da messaggi di cordoglio.

Da tutta Italia per l’ultimo saluto a Federico Frusciante

Tra gli episodi che hanno colpito maggiormente i familiari, quello raccontato dalla sorella Fabiana: in serata, come riporta l’agenzia Ansa, quasi a ridosso dell’orario di chiusura del cimitero, un ragazzo giovanissimo arrivato da Bergamo ha voluto lasciare un mazzo di fiori vicino al feretro. Presenze sono state segnalate anche da Roma e da molte altre città.

Frusciante amava il cinema e amava raccontarlo con uno stile personale e diretto. Ed era un estimatore delle produzioni meno conosciute, quelle un po’ fuori dai gusti del mercato mainstream, delle quali parlava con toni per niente elitari.

Era, in una parola, qualcuno che riusciva a far amare ciò di cui parlava, fra l’altro avvicinando i suoi followers al linguaggio cinematografico.

Chi era Federico Frusciante

Tutto era iniziato quando Federico Frusciante aveva 25 anni e decise di aprire a Livorno una videoteca, poi diventata la storica Videodrome, vera e propria istituzione culturale cittadina per un ventennio. Il negozio di noleggio film resistette fino al 2022.

Negli anni Videodrome divenne uno spazio di incontro per appassionati di tutte le età. Frusciante ha inoltre scritto su riviste specializzate, organizzato eventi pubblici e partecipato alla nascita di un progetto molto seguito su YouTube, i Criticoni.

Murale per Federico Frusciante

In via Magenta a Livorno, proprio di fronte a quello che fu il suo storico negozio di videonoleggio Videdrome, è spuntato un murale: il suo volto con la scritta “Federico vive”.