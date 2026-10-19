Federico Majorana, su La7 con ‘M – Il figlio del secolo’: “Stringiamo l'inquadratura, partiamo dagli occhi”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono particolari del nostro corpo che impariamo a guardare attraverso gli occhi degli altri. Da bambini possono diventare motivo di vergogna, soprattutto quando qualcuno decide di trasformarli in un difetto. Federico Majorana lo sa bene. Per anni ha vissuto con disagio una caratteristica del proprio sguardo, finché ha imparato a riconoscerla come parte della sua identità. Oggi quegli stessi occhi sono diventati uno strumento del suo mestiere: basta modificare leggermente la posizione del mento per dare a un personaggio un’espressione più dura oppure più dolce. Eppure, quando gli chiediamo di individuare un aspetto di sé del quale essere orgoglioso, Federico Majorana fatica ancora a trovare una risposta. L’occasione del nostro incontro è M – Il figlio del secolo, la serie diretta da Joe Wright, in onda su La7 dal 19 ottobre, nella quale interpreta Amerigo Dumini, uno degli uomini coinvolti nell’assassinio di Giacomo Matteotti. Un personaggio che lo ha costretto a confrontarsi con la responsabilità di rappresentare una figura storica controversa, cercando di comprenderne la natura senza trasformarla in un modello da ammirare. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Federico Majorana ripercorre gli inizi con Favolacce dei fratelli D’Innocenzo, le esperienze teatrali e il rapporto con un mestiere che considera prima di tutto un’occasione per conoscere se stesso. Ma torna anche all’adolescenza, alla ribellione, alla timidezza e alla difficoltà di riconoscersi dei meriti. Racconta la solitudine che cerca e, a volte, soffre; il peso dei giudizi altrui e il desiderio di trovare una libertà che non richieda necessariamente di combattere contro qualcuno. Perché, nonostante il percorso compiuto, ammette di non sapere ancora esattamente chi sia Federico Majorana. E forse non ha alcuna fretta di scoprirlo.

Quando ha saputo che avrebbe interpretato Amerigo Dumini, una delle figure più controverse della storia italiana, ha prevalso la gioia per il ruolo ottenuto o il timore della responsabilità che comportava?

“All’inizio ha prevalso sicuramente la gioia, anche perché era il mio primo ruolo importante. Poco dopo, però, ho cominciato a interrogarmi su che cosa significasse interpretare una figura come Amerigo Dumini. Mi chiedevo come sarebbe stata accolta la serie dal punto di vista politico e quali reazioni avrebbe suscitato la mia interpretazione. Temevo soprattutto che il racconto potesse finire per mitizzare certi personaggi. Per fortuna, fin dai primi incontri con Joe Wright, ho capito che il progetto avrebbe preso una direzione diversa. Più che paura, ho avvertito la responsabilità di affrontare una sfida. Mi sono documentato, ho approfondito la storia di quegli uomini e ho cercato di avvicinarmi a Dumini senza lasciarmi condizionare dall’idea che esistesse un modo giusto o sbagliato di interpretarlo. Volevo conservarne i tratti essenziali, anche quelli più universali, che potessero contribuire a raccontare quel periodo storico”.

Interpretando Amerigo Dumini, ha scoperto aspetti di sé che non immaginava di possedere?

“Sicuramente, fa parte del mestiere dell’attore. È un rischio che bisogna essere disposti a correre. L’importante è non lasciarsi bloccare quando si riconoscono delle affinità con il personaggio o si scoprono dentro di sé lati che sembrano estranei al proprio modo di essere nella vita quotidiana. Eppure esistono. Recitare significa anche andare a cercarli e avere il coraggio di affrontarli. In fondo, siamo tutti esseri umani”.

Da allora sono passati circa tre anni. Quanto è cambiata la sua percezione del mestiere di attore?

“Mi sento ancora in piena evoluzione. Non ho mai avuto la sensazione di aver trovato una chiave definitiva per costruire un personaggio. Ogni volta cerco quasi di ricominciare da capo, concedendomi la possibilità di sperimentare nuovi modi di affrontare un ruolo. Sento di essere cresciuto molto anche grazie a due spettacoli teatrali, che mi hanno permesso di esplorare un approccio diverso alla recitazione, alla presenza scenica e al rapporto con il pubblico. Sono state esperienze coinvolgenti, che mi hanno arricchito anche dal punto di vista tecnico”.

Che cosa le ha insegnato il teatro rispetto al cinema, anche considerando che non ha una formazione accademica?

“Il teatro mi ha permesso di approfondire la recitazione a trecentosessanta gradi. Non avendo una formazione accademica, ho dovuto confrontarmi con aspetti tecnici che prima conoscevo meno. Nel cinema puoi affidarti maggiormente all’istinto, mentre sul palcoscenico entrano in gioco anche la gestione della voce, la presenza fisica e la capacità di sostenere il personaggio davanti al pubblico. Ho imparato ad abitarlo fino in fondo, a viverlo davvero e ad approfondire il testo in ogni sua sfumatura”.

Il teatro ha avuto anche un effetto catartico su di lei?

“Mi ha fatto scoprire un lato quasi agonistico. Più che catartica, almeno inizialmente, è stata un’esperienza che mi ha dato forza e dalla quale sono uscito orgoglioso di me stesso. Il rapporto con il pubblico è completamente diverso rispetto al cinema. Le persone sono lì, davanti a te, e il riscontro è immediato. Ogni sera significa mettersi a nudo sul palcoscenico. Poi, alla fine di ogni spettacolo, arrivava anche una sorta di catarsi”.

Che cosa provava, concretamente, alla fine di ogni replica?

“Erano spettacoli molto intensi, sia per i testi sia per la messa in scena, anche sul piano fisico. Alla fine di ogni replica provavo un vero e proprio svuotamento, del corpo e dell’anima. Era un’esperienza che mi assorbiva completamente. Durante le prove non pensavo praticamente ad altro. Una sorta di ossessione piacevole, perché tutte le mie energie e la mia attenzione erano concentrate sullo spettacolo”.

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Ha continuato a lavorare anche al cinema e in tv, guadagnando il suo prossimo ruolo in una serie in chiave commedia. Se immaginasse la sua carriera come un grande palazzo, a quale piano direbbe di trovarsi oggi?

“È un palazzo di cui non riesco a vedere la cima. So di voler continuare a salire, ma non so quando sarò davvero soddisfatto del punto raggiunto. Più faccio questo mestiere, più sento il desiderio di approfondirlo e crescere, nel mio piccolo e per quanto mi sarà possibile. Ho delle ambizioni, ma preferisco tenerle per me, anche per scaramanzia. Ricordo l’entusiasmo del mio primo progetto, Favolacce. Ero giovane, felicissimo e, in qualche modo, pensavo già di avercela fatta. Poi, crescendo, la recitazione è diventata una professione vera e propria. Ho cominciato a cercare nuove opportunità, a confrontarmi con la realtà e, qualche volta, anche a sbatterci la faccia. Questo mi ha aiutato a ridimensionare le aspettative. Sono comunque contento dei traguardi raggiunti. Alcuni mi hanno dato davvero la sensazione di essere salito di un piano, anche se non credo di trovarmi ancora molto in alto”.

In un mestiere in cui il confronto con gli altri è inevitabile, come ha imparato a misurare i suoi progressi?

“Ho imparato a vivere il confronto in maniera diversa, concentrandomi maggiormente sul mio percorso. Cerco soprattutto di partecipare a progetti di cui possa essere orgoglioso. Non sempre è possibile raggiungere la qualità artistica che si desidera, ma finora sono soddisfatto dei lavori ai quali ho preso parte. Anche in Mare mosso, presentato allo scorso Festival di Venezia, ho interpretato una piccola parte, ma sono stato felice di partecipare. È un film di genere, una piccola chicca che mi ha fatto piacere incontrare lungo il mio percorso”.

Che cosa deve trovare in una sceneggiatura per desiderare di interpretarla?

“Prima di tutto devo riconoscere di essere stato fortunato. Alcuni buoni progetti sono arrivati direttamente a me, quindi non è stato soltanto merito della mia capacità di scegliere. Con i fratelli D’Innocenzo, per esempio, ci siamo incontrati praticamente per caso. Poi è arrivato Bozzelli. È stato quasi un percorso di selezione naturale. Naturalmente mi è capitato anche di rifiutare delle proposte, ma non saprei citarne una in particolare. Il primo elemento che considero è il soggetto: che cosa vogliamo raccontare e in che modo. La scrittura, il linguaggio attraverso cui prende forma una storia, rappresenta spesso già metà del lavoro. A volte si parte anche da un canovaccio, da un testo ancora poco definito, e possono nascere risultati meravigliosi. Il copione, però, resta fondamentale. Ci tengo a leggerlo per intero anche quando devo interpretare un ruolo piccolo, perché voglio comprendere il tono complessivo del film”.

Quanto conta, invece, l’intesa con il regista e con le altre persone coinvolte?

“Moltissimo. Subito dopo la scrittura vengono le persone e l’impressione che mi trasmettono. Per quanto un attore possa prepararsi individualmente, il cinema è un lavoro collettivo. Per me è fondamentale costruire un rapporto di fiducia con il regista e condividere la visione di ciò che vogliamo raccontare. È da quell’intesa che può nascere un lavoro davvero interessante”.

Da dove nasce questa sua idea di cinema e, più in generale, il rapporto così profondo che ha con l’arte?

“Mio padre è stato il mio primo faro. È stato lui a farmi scoprire questo mondo, a mostrarmi i primi film e ad avvicinarmi allo spettacolo e all’arte in generale. A un certo punto ho capito che il linguaggio cinematografico era quello che riusciva a parlarmi più di ogni altro. Non escludo che un giorno mi piacerebbe esplorare anche altri aspetti di questo mondo. Fantastico spesso sulle storie, immagino come potrei raccontare una sensazione, un’emozione o un ricordo attraverso le immagini. È il cinema ad affascinarmi, prima ancora della recitazione. Durante il liceo ho attraversato un periodo in cui ne ero quasi ossessionato. Ero uno spettatore vorace: scoprivo un regista che mi piaceva e guardavo tutta la sua filmografia, cercando di capire che cosa volesse raccontare attraverso i suoi film. Tutto è cominciato grazie a mio padre, anche se approfondire questa passione mi è venuto naturale. Devo ringraziarlo. In realtà si occupa di tutt’altro: è un ricercatore in fisica e professionalmente non ha alcun legame con questo ambiente. Anzi, forse avrebbe preferito che scegliessi un’altra strada”.

E che cosa ha trovato nella recitazione che il cinema, da spettatore, non poteva darle?

“Recitando ho trovato un modo per giocare, conoscere meglio me stesso e scoprire gli altri. È stato anche uno strumento per affrontare la timidezza e l’insicurezza. Il mio rapporto con questo mestiere è legato a una lotta personale”.

Mi viene in mente una frase di Nietzsche: bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante…

“A volte è necessario andare incontro al proprio caos, accoglierlo e scoprire che cosa possa nascere. Naturalmente dipende dai ruoli. Non significa che per interpretare qualsiasi personaggio si debba necessariamente esplorare le proprie zone d’ombra, ma anche questo fa parte del lavoro. Il caos può manifestarsi in maniera molto semplice: entrare in scena senza sapere esattamente che cosa accadrà, rinunciare al controllo assoluto di ogni battuta e lasciare spazio a un’intuizione improvvisa, magari più autentica e adatta a quel momento. A volte si trova la soluzione migliore proprio quando si smette di voler controllare tutto. Il teatro, almeno per le esperienze che ho avuto finora, richiede invece un maggiore controllo del testo e dell’interpretazione. Da questo punto di vista è anche più tecnico”.

Nel suo caso, il caos nasce più dal desiderio di libertà o dal bisogno di ribellarsi?

“Bella domanda. Nel mio caso, forse, libertà e ribellione non sono così distanti. A volte coincidono. Mi verrebbe da dire che la ribellione abbia avuto un peso maggiore, ma è un’affermazione forte, sulla quale dovrei riflettere. Forse perché ribellarsi mi sembra un obiettivo più concreto. Non so, rischio di perdermi nel ragionamento”.

Da adolescente era ribelle?

“Moltissimo. Contestavo praticamente qualsiasi regola mi venisse imposta e facevo fatica a trascorrere tante ore a scuola. Non riuscivo nemmeno a restare in silenzio davanti a un’ingiustizia o a una prepotenza. In questo senso, la mia ribellione aveva anche un valore positivo. Ci sono stati, però, periodi in cui quella spinta si è rivolta contro me stesso, portandomi ad assumere atteggiamenti autosabotanti”.

Crescendo, ha imparato a cercare la libertà in un altro modo?

“Oggi mi sento diverso. Forse mi contraddico rispetto a quanto dicevo prima, ma in questo momento cerco più la libertà che la ribellione. Sono un po’ stanco di lottare continuamente contro qualcuno o contro situazioni che non condivido. Sto cercando di costruirmi una sorta di isola felice, senza perdere il contatto con la realtà. Credo che c’entri anche la situazione politica mondiale, che a volte mi fa cadere le braccia. Penso che sia sempre necessario ribellarsi, soprattutto in periodi come questo, ma avverto anche una certa tristezza, che si traduce nel desiderio di trovare pace. Oggi cerco soprattutto una dimensione più tranquilla, anche se credo che, in fondo, libertà e ribellione debbano procedere insieme”.

Autosabotaggio: che cosa le ha permesso di capire che doveva cambiare atteggiamento verso se stesso?

“Ho sempre avuto una certa consapevolezza, anche nei momenti più bui, quando magari non mi volevo abbastanza bene o evitavo di ascoltarmi. Una voce interiore c’è sempre stata. A un certo punto, però, è cambiato il mio modo di pensare. Ho capito che non potevo abbandonarmi a quella parte di me, né permetterle di occupare così tanto spazio. Ho cominciato ad accettare anche i periodi difficili. Potremmo parlare di depressione, anche se è un termine sul quale continuo a interrogarmi e di cui non sono sicuro di comprendere fino in fondo il significato. La svolta è arrivata quando ho smesso di rifiutare quella parte di me. Ho capito che esisteva, che non potevo cancellarla, ma che non dovevo nemmeno lasciarmi sopraffare. Dovevo imparare a volermi bene. Ancora oggi so che potrei attraversare nuovamente momenti di dubbio o di crisi. Se accadrà, li affronterò. Credo che il punto sia proprio questo: non cercare di eliminare il caos, ma provare a comprenderlo. E soprattutto imparare a non avere troppa paura di se stessi”.

Come è riuscito, nel tempo, a superare quella barriera?

“Affrontandola direttamente, sbattendoci la testa. La recitazione, e il cinema in particolare, mi hanno aiutato moltissimo. È un lavoro che si svolge insieme agli altri, trascorrendo tanto tempo a stretto contatto con le persone. In qualche modo, anche per sopravvivenza, bisogna buttarsi. Ho cominciato a farlo sempre più spesso, con maggiore spontaneità, finché ho avuto la sensazione di aver vinto quella battaglia. Resto una persona timida, ma oggi riesco a vivere le situazioni sociali con più naturalezza”.

Ha imparato anche a non temere i silenzi?

“Ho imparato ad ascoltarmi, a rispettare i miei spazi e ad accettare i silenzi. Quando si è timidi, si tende a viverli come un problema, pensando di dover trovare necessariamente qualcosa da dire. Poi si capisce che non occorre riempire ogni pausa. Alcune persone, proprio per insicurezza, finiscono per parlare continuamente. Un altro aspetto sul quale ho lavorato è la tendenza a ingigantire le situazioni. A volte attribuiamo un’importanza enorme a episodi che, in realtà, sono molto meno significativi di quanto immaginiamo. Così perdiamo tempo e ci distraiamo da ciò che stiamo vivendo. Ho imparato a lasciarmi andare un po’ di più, a seguire il corso degli eventi”.

Che rapporto ha con la solitudine?

“Mi viene in mente una frase, che adesso non ricordo esattamente, di qualcuno che si definiva un grande solitario, ma diceva di voler morire in una piazza piena di gente. Forse mi riconosco in quell’immagine. Sono un solitario che, a volte, soffre anche la solitudine. Mi piace stare da solo e considero importante trascorrere del tempo con me stesso. Dopo essere stato a lungo in compagnia, sento il bisogno di ritagliarmi uno spazio personale. Mi piace passeggiare da solo, andare a mangiare fuori senza compagnia. Sono momenti che mi danno piacere e mi permettono di osservare meglio ciò che mi circonda. Amo guardare le persone, coglierne i comportamenti, e quando sono solo riesco a farlo con maggiore attenzione”.

Eppure, da come ne parla, sembra che proprio la solitudine le permetta di sentirsi più vicino agli altri.

“Sì, è un paradosso che riconosco. Mi piace anche uscire da solo e conoscere qualcuno per caso, scambiare due parole con persone che probabilmente non rivedrò mai. Sono incontri che mi fanno sentire connesso agli altri. Anche quando sono fisicamente solo, o avverto interiormente la solitudine, posso sentirmi parte del mondo. A volte ho bisogno proprio di questi momenti per ritrovare un contatto non soltanto con me stesso, ma anche con tutto ciò che mi circonda”.

Provi a guardarsi dall’esterno. Dimentichi per un momento di essere Federico Majorana e immagini di osservarlo da lontano. Di quale suo aspetto pensa che sarebbe più orgoglioso?

“È molto difficile rispondere. Sono estremamente critico con me stesso. Riesco sempre a individuare un difetto, mentre faccio molta più fatica a riconoscere i miei pregi. Se mi osservassi da lontano, non saprei davvero di che cosa essere orgoglioso. Forse è triste ammetterlo, ma faccio fatica a spezzare una lancia a mio favore. Magari dovremmo avvicinarci un po’, fare un primissimo piano. Stringiamo l’inquadratura. Partiamo dagli occhi”.

Cioè?

“Da piccolo mi prendevano molto in giro per i miei occhi, perché sono diversi da quelli degli altri. È una particolarità che durante l’infanzia mi ha fatto soffrire molto. Con il tempo, però, quella che consideravo una diversità è diventata uno dei miei primi punti di forza. Oggi la riconosco come un tratto distintivo, che può piacere oppure no, ma che mi caratterizza profondamente. Ho imparato anche a sfruttarlo nella recitazione. Per esempio, so che tenendo il mento in una certa posizione il taglio degli occhi può rendere lo sguardo più cattivo, mentre sollevandolo posso trasmettere un’espressione più dolce. Ho cominciato a giocare con questa caratteristica, a utilizzarla in modo consapevole. Il mio viso è questo e ho imparato ad amarlo, soprattutto per quegli occhi che un tempo mi facevano sentire diverso. Non so nemmeno perché abbia cominciato a parlarne, ma mi è venuto spontaneo”.

A volte, paradossalmente, è più facile confidarsi con uno sconosciuto che con qualcuno che ci conosce da sempre.

“Sì, e credo sia importante non perdere questa possibilità. Dovremmo continuare a incontrare persone che non conosciamo e che probabilmente non rivedremo mai. Spesso abbiamo paura degli sconosciuti. Anch’io l’ho avuta per molto tempo e non ero particolarmente curioso di avvicinarmi a chi non conoscevo. Poi ho scoperto quanto possa essere bello. A volte capita di parlare con un estraneo di argomenti profondissimi, molto intimi, e di riuscire ad aprirsi più facilmente di quanto si farebbe con un amico o con il proprio padre. Non dovremmo lasciarci sfuggire queste occasioni. Mi viene da definirle occasioni d’amore, opportunità per ritrovare un contatto umano autentico”.

Vorrei tornare ai suoi occhi. Quanta forza le è servita, da bambino?

“Ce n’è voluta parecchia. I bambini sanno essere cattivi, escludenti, arroganti. All’inizio bisogna trovare la forza soprattutto per capire che il problema non sei tu, perché il rischio è lasciarsi convincere del contrario. Quando qualcuno ti prende continuamente in giro per un tratto fisico, puoi arrivare a credere di essere davvero sbagliato, che quella caratteristica sia oggettivamente brutta. È un rischio enorme, soprattutto durante l’infanzia. Mi è servita molta forza per riuscire ad accettarmi, ma mi hanno aiutato anche gli altri. Sentirmi apprezzato, vivere i primi amori, scoprire che potevo piacere proprio per quegli occhi che prima mi facevano soffrire. Quando accade, cambia tutto. Ed è bellissimo”.

Quanto la ferisce ancora il giudizio degli altri, soprattutto quando riguarda il suo lavoro?

“Sto imparando a liberarmene. È una professione in cui ci si confronta continuamente con il giudizio altrui e, in parte, è giusto che sia così. Una scena può funzionare oppure no, un provino può andare bene o male. Tendo a disperarmi quando non ottengo un ruolo al quale tengo particolarmente. Per questo ho dovuto impormi dei limiti. Se un provino va male, mi concedo uno o due giorni per lamentarmi, arrabbiarmi o provare un po’ di rancore. Magari mi chiedo chi abbiano scelto al mio posto e perché. Il rischio, però, è cominciare a domandarsi che cosa abbia un altro attore che a te manca. Sono pensieri nei quali non bisogna indugiare troppo, perché finiscono per bloccarti”.

E come distingue un giudizio utile da uno che rischia soltanto di alimentare le sue insicurezze?

“Credo sia importante non diventare completamente impermeabili alle opinioni degli altri. Quando preparo un provino registrato, per esempio, spesso seleziono le riprese che considero migliori e le mando a una persona di cui mi fido. A volte sono indeciso tra due versioni e ho bisogno di un parere esterno. Può capitare che non sia d’accordo con la scelta suggerita, ma anche questo confronto è utile: mi permette di capire se ho ragioni solide per sostenere la mia interpretazione oppure se posso affidarmi al giudizio di qualcun altro. Con il tempo ho imparato ad ascoltare le critiche, cercando di attribuire loro il giusto peso”.

Torniamo allora davanti allo specchio. Se Federico Majorana dovesse interpretare Federico Majorana, quali tratti del suo carattere sceglierebbe di raccontare?

“È difficile, perché cerco di non definirmi troppo. Non mi piace descrivermi attraverso formule rigide, come fanno le persone che affermano con sicurezza di essere fatte in un certo modo. Preferisco lasciarmi sempre la possibilità di cambiare. Credo che questo atteggiamento sia importante anche per il mio lavoro. Forse è persino un bene che il pubblico non sappia esattamente chi sono. Un’eccessiva esposizione personale potrebbe diventare controproducente per un attore. A volte mi sembra che ci sia troppa voglia di mettersi in mostra, di raccontare continuamente se stessi. Il rischio è che l’immagine pubblica finisca per condizionare la credibilità dei personaggi. Uno spettatore potrebbe pensare che nella vita reale non mi comporterei mai come il ruolo che sto interpretando. In fondo, non so nemmeno io esattamente chi sia Federico Majorana. Lo sto ancora scoprendo e forse è giusto così”.

E il successo? Che significato ha oggi per lei questa parola?

“Un tempo lo associavo molto di più al riconoscimento esterno. Sono contento di essere riuscito a ridimensionare questa idea, attribuendo al successo un significato diverso ancora prima di raggiungere una grande popolarità. Mi sento nel pieno di un percorso. Ho ottenuto dei risultati e spero di raggiungerne altri, ma non ho ancora vissuto quello che potremmo definire un grande boom di notorietà. Nel frattempo, però, il successo è diventato qualcosa di sempre più personale, meno dipendente dall’approvazione degli altri. Anche una piccola soddisfazione può rappresentare un traguardo. Essere sul set, proporre un’idea per una scena e vederla accolta, per esempio, può rendermi felice quanto ottenere un nuovo ruolo. A volte basta un momento del genere per cambiarmi la giornata”.

E con l’errore che rapporto ha?

“Ho imparato ad accettarlo. A volte, anche durante i provini, ho la sensazione che ci sia poca disponibilità a concedere spazio agli sbagli. Ci si aspetta che un attore arrivi e interpreti immediatamente la scena nel modo giusto, anche quando non è ancora del tutto chiaro quale risultato si voglia ottenere. Se commetti un errore, sembra quasi che sia successo qualcosa di gravissimo. Invece sbagliare è necessario. Permette di correggere il tiro, sperimentare e trovare la soluzione migliore. Oggi non ho più paura di sbagliare. Può capitare a chiunque”.

In diverse lingue europee, il verbo recitare richiama anche l’idea del gioco. Che significato ha per lei giocare, oggi?

“Trovo bellissimo questo accostamento, perché recitare significa proprio giocare. Quando sono su un set mi sento un privilegiato, soprattutto per questo motivo. Faccio un mestiere magico, che ha qualcosa di completamente irreale e allo stesso tempo è profondamente legato alla realtà. Se durante una scena comincia a piovere, per esempio, quell’imprevisto entra nel racconto. La macchina da presa cattura tutto, mentre noi continuiamo a giocare. Mi sento fortunatissimo perché la recitazione mi permette di mantenere vivo il bambino che ho dentro. Non è affatto scontato. Rispetto ad alcuni amici o ad altre persone che conosco, sento che il gioco occupa ancora uno spazio importante nella mia vita. È una dimensione che mi appartiene e che, crescendo, molti sembrano perdere. Poterla conservare anche attraverso il lavoro è un privilegio”.

Se il Federico bambino incontrasse quello di oggi, che cosa pensa che gli direbbe?

“Da piccolo giocavo moltissimo con i Playmobil. Erano i miei preferiti e credo che quel bambino rimarrebbe stupito nello scoprire che Federico, a trentun anni, si metterebbe immediatamente a giocare con lui, senza pensarci due volte. Li conservo ancora tutti nella cantina dei miei genitori. Non ho buttato via niente e nessuno deve toccarli. Ogni tanto li cerco persino su internet, perché continuo a trovarli meravigliosi. Forse il Federico bambino sarebbe sorpreso anche dal fatto che oggi faccio l’attore. Ho attraversato diverse fasi: quando ho scoperto il cinema volevo diventare regista e mi fermavo spesso a osservare i set, affascinato da quel mondo. Prima ancora mi piaceva l’idea di scrivere e inventare storie. Ma se ripenso ai miei primi sogni, non credo che avrei mai risposto che da grande avrei voluto fare l’attore”.

Qual è il primo mestiere che ricorda di aver sognato?

“Da piccolissimo volevo fare il marinaio, il pescatore. Ogni estate andavo da mia nonna in Sicilia e trascorrevo moltissimo tempo in un piccolo porticciolo. Mia nonna, in realtà, è torinese, ma vive a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa. Mia madre è cresciuta a Catania e anche mio nonno è catanese”.