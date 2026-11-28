Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Federico Massaro, modello milanese ed ex concorrente nel 2023 del Grande Fratello, è finito al centro di una controversia legale tanto delicata quanto particolare. Il 32enne è stato citato in giudizio da Zifan Li, una donna di 47 anni che afferma di aver siglato con lui un accordo di esclusiva per diventare madre. In altre parole, la 47enne sostiene che Massaro doveva donare il suo seme solamente a lei, fino a quando non sarebbe diventata genitrice, e a nessun’altra, cosa che invece è accaduta.

Donazione di seme: Federico Massaro del Grande Fratello citato in giudizio da una donna

La storia è stata resa nota dal New York Post, secondo cui Li ha avviato una causa davanti alla Corte Superiore di Los Angeles, accusando Massaro di non aver rispettato un contratto che lo avrebbe impegnato a collaborare esclusivamente con lei fino alla nascita di un figlio.

La testata statunitense ha riferito che nell’atto giudiziario si fa menzione a due donazioni di sperma effettuate nel novembre 2024 dal modello presso la Incinta Fertility Clinic, struttura alla quale Li si era rivolta per il proprio percorso di maternità.

In un secondo momento, la clinica avrebbe proposto al modello di diventare donatore anche per altre pazienti e lui si sarebbe reso disponibile. Una scelta che, a detta di Li, avrebbe fatto saltare quanto stabilito nel suo accordo con il 32nne.

Le chat WhatsApp

Dopo tale faccenda, la 47enne avrebbe avuto un confronto con Massaro, il quale le avrebbe detto che sarebbe stato contento di poter aiutare altre persone ad avere figli.

Nei documenti depositati in Tribunale e divulgati dal New York Post sono state allegate anche alcune chat WhatsApp tra i due. In una, Li incalzava il 32enne per firmare un secondo accordo di esclusiva: “Spero che oggi o domani riusciamo a firmare questo accordo supplementare di esclusiva. Pagherò subito il saldo e organizzerò il tuo volo di ritorno”.

A quel punto l’ex concorrente del Grande Fratello avrebbe risposto ironicamente, dicendo di non voler mettere al mondo dieci milioni di figli. In un secondo scambio di messaggi, Massaro avrebbe sottolineato di aver già rispettato gli accordi e di voler tornare in Italia.

La 47enne ha poi dichiarato di aver rifiutato altri potenziali donatori disposti ad avere con lei l’esclusiva e di essersi ritrovata in una fase complessa del proprio percorso.

Davanti a questa situazione, la donna crede di aver perso un’importante opportunità di diventare madre. Da qui la richiesta di un risarcimento per i danni subiti. Inoltre pretende il rimborso di 66 articoli acquistati su Amazon.

Le cause tra la clinica e Zifan Li

Li non avrebbe fatto causa solamente a Massaro, ma anche alla Incinta Fertility Clinic e ad alcuni dipendenti della struttura, sostenendo che si sia davanti a un caso di inadempimento contrattuale.

Dal canto suo la clinica aveva già avviato un’azione legale contro Lì, accusandola di molestie e spiegando di aver ricevuto da lei centinaia di email ripetitive circa il materiale conservato presso la struttura. Al momento, i procedimenti sono ancora aperti.