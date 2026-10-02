Federico Olivetti, l’intervista al regista: “Il teatro può sovvertire le false verità”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono violenze che non hanno bisogno di essere esercitate per mostrare tutta la loro forza. Basta sapere di essere sacrificabili. È dentro questa consapevolezza che Federico Olivetti cerca la ferita di Else, la giovanissima protagonista de La signorina Else di Arthur Schnitzler, che sabato 3 ottobre alle 20 e domenica 4 ottobre alle 18 arriva allo Spazio Culturale Nous di Roma, con Cecilia Cinardi protagonista, l’adattamento e la regia dello stesso Federico Olivetti e le coreografie di Michela Lucenti. Pubblicata nel 1924, La signorina Else è una vertiginosa discesa nella coscienza di una ragazza dell’alta borghesia viennese. Durante una vacanza a San Martino di Castrozza, Else riceve dalla madre una richiesta destinata a spezzare definitivamente l’apparente normalità della sua esistenza: ottenere da un ricco conoscente il denaro necessario a salvare il padre dalla rovina. L’uomo è disposto ad aiutarla, ma il prezzo coinvolge direttamente il suo corpo. È qui che il dramma economico diventa ricatto e quello familiare assume i contorni di un tradimento. La famiglia che dovrebbe proteggerla consegna implicitamente Else allo sguardo di un uomo. Schnitzler entra nella sua mente e ne registra pensieri, contraddizioni, paura, desiderio, vergogna e ribellione attraverso un flusso interiore che, un secolo dopo, Federico Olivetti sceglie di trasformare in materia teatrale. Con Cecilia Cinardi al centro della scena, il lavoro compie un percorso particolare: il mondo che circonda Else viene prima costruito collettivamente, attraverso un gruppo di attori chiamati a incarnare gli altri personaggi del romanzo, per essere poi introiettato dall’attrice. Gli altri progressivamente scompaiono, ma rimangono dentro di lei. La solitudine scenica diventa così una solitudine affollata di voci, presenze, imposizioni. E c’è soprattutto un corpo. Quello che nel racconto viene guardato, valutato e trasformato in possibile merce, nello spettacolo deve diventare linguaggio. Con la coreografia di Lucenti, Federico Olivetti guarda alla fisicità dell’espressionismo del primo Novecento, da Schiele a Kirchner, da Munch a Murnau e Lang, incontrando nella lezione di Pina Bausch la possibilità di trasformare il corpo in segno, ripetere quel segno e modificarne il significato attraverso il tempo. Il gesto estremo di Else smette allora di essere soltanto l’esito di una tragedia privata. Olivetti lo definisce «teatrale e rivoltoso». Ed è forse proprio questa parola, rivolta, a permettere allo spettacolo di attraversare il secolo che ci separa da Schnitzler. Federico Olivetti non cerca infatti di sovrapporre semplicemente la Vienna fin de siècle al presente. Riconosce le distanze: un’idea della donna che non è più la nostra, una lettura psicoanalitica che riduceva Else a un caso di isteria, una struttura sociale profondamente differente. Ma individua una continuità più sotterranea e inquietante: «l’angoscia della fine del mondo». È dentro questa angoscia che La signorina Else incontra anche l’idea di teatro del suo regista. Federico Olivetti arriva allo spettacolo portandosi dietro maestri molto diversi, da Luca Ronconi a Robert Wilson, Peter Stein, Carlo Cecchi e Anatolij Vassiliev. Per questo lavoro, racconta in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, sono soprattutto Ronconi e Wilson a essere rimasti accanto a lui, con un’apparente contraddizione che forse dice molto della sua ricerca: «il loro rigore e la loro giocosità». Ma sarebbe sbagliato leggere il suo percorso soltanto attraverso i maestri. Olivetti stesso mette ormai in discussione l’idea di originalità: nell’arte, sostiene, «tutto è eredità, ripetizione e sviluppo». E anche il suo sguardo è cambiato. Dalla fascinazione giovanile per il teatro psicologico borghese di Ingmar Bergman si è progressivamente spostato verso l’avanguardia, la tragedia greca, il mito e la poesia, fino a individuare oggi in Theodoros Terzopoulos, nel suo teatro sacro e nel rapporto con l’arte povera, uno dei riferimenti più importanti. È da qui che bisogna guardare questa Signorina Else: non come la semplice trasposizione scenica di un classico, ma come l’incontro fra un testo centenario e una domanda molto presente su ciò che il teatro possa ancora fare. Per Federico Olivetti la risposta è radicale: «Il teatro è uno degli ultimi mezzi capaci di sovvertire le false verità del pensiero conformistico». Crea comunità, sostiene, e permette di intravedere ciò che normalmente rimane invisibile. Else, allora, non sale sul palcoscenico soltanto per mostrarci la propria ferita. Ci costringe a guardare il mondo che quella ferita ha prodotto.

Lei definisce Else «lo studio di una ferita mortale». Qual è, secondo lei, la ferita più profonda di questa ragazza: il ricatto che subisce, la famiglia che la sacrifica o il fatto di sentirsi invisibile?

“Sicuramente sapersi sacrificabile. E, aggiungerei, lo scoprirsi tradita”.

Schnitzler ci fa vivere quasi interamente dentro la testa di Else. A teatro, però, il pensiero deve in qualche modo diventare corpo, voce, spazio. Qual è stata la difficoltà più interessante nel trasformare un monologo interiore in un’azione scenica?

“Inizialmente abbiamo lavorato in gruppo: Cecilia Cinardi e un gruppo di attori amici che recitavano con lei tutti i personaggi del romanzo poi Cecilia ha introiettato il lavoro dell’intero gruppo dando vita al mondo del romanzo secondo la prospettiva di Else”.

Else arriva a scegliere quello che lei definisce «un gesto teatrale e rivoltoso». È interessante che proprio la teatralità diventi uno strumento di ribellione. C’è qualcosa, in quel gesto, che ci dice anche che cosa può essere il teatro per lei oggi?

“Il teatro, per me, è uno degli ultimi mezzi capaci di sovvertire le false verità del pensiero conformistico. Credo che abbia un’enorme importanza sociale. Il teatro crea nuove comunità e lascia intravvedere l’invisibile. Con la morte del cinema è diventato enormemente necessario”.

US: Licia Gargiulo

Nel testo il corpo di Else diventa contemporaneamente merce, oggetto dello sguardo e possibile strumento di liberazione. Nello spettacolo interviene anche la coreografia di Michela Lucenti. Come avete lavorato sul corpo senza limitarvi a illustrare ciò che Schnitzler racconta?

“Con Michela abbiamo studiato l’idea di fisicità dell’espressionismo del primo ‘900. Schiele, Kirchner, ma anche Munch, ma anche Murnau e Lang. Michela ha portato la lezione di Pina Bausch: la trasformazione del corpo in segno, la ripetizione dei segni – nel tempo – e la variazione – nel tempo – dei significati dei segni. È stato per tutti un contributo entusiasmante!”.

La signorina Else è del 1924. Che cosa ha dovuto lasciare rigorosamente nel suo tempo e che cosa, invece, le è sembrato quasi inquietantemente contemporaneo mentre lavorava all’adattamento?

“L’idea di Schnitzler della donna è molto lontana dalla nostra. Anche il pensiero psicanalitico a cui Schnitzler fa riferimento è superato. Else è pensata semplicemente come caso di isteria. La società della Vienna fin de siècle era strutturalmente diversa dalla nostra. Ma una cosa accomuna quella società alla società del nostro tempo: l’angoscia della fine del mondo”.

Lei ha attraversato esperienze molto diverse: Luca Ronconi, Robert Wilson, Peter Stein, Carlo Cecchi, Anatolij Vassiliev. Se dovesse individuare non una lezione, ma una domanda sul teatro che ciascuno di questi incontri le ha lasciato, quale continua a seguirla ancora oggi?

“Sono stati tutti molto condizionanti. E ciascuno, a seconda del lavoro da svolgere, ha ancora da insegnarmi. Qui mi hanno accompagnato Ronconi e Wilson, senza alcun dubbio: il loro rigore e la loro giocosità”.

Dopo aver lavorato accanto a personalità così forti, arriva inevitabilmente il momento in cui un regista deve liberarsi anche dei propri maestri. Ricorda quando ha sentito di aver trovato una grammatica realmente sua?

“Il problema dell’originalità di un linguaggio è forse il problema più difficile da risolvere per un artista. Un tempo credevo che l’originalità fosse possibile. Oggi credo che non ci sia niente di originale nel mondo dell’arte. Tutto è eredità, ripetizione e sviluppo”.

Nella sua compagnia, La rabbia giovane, ha attraversato autori come Strindberg, Bergman, Kieslowski, Kleist e Schnitzler. Che cosa deve avere un testo perché lei senta il bisogno di portarlo in scena? C’è un filo nascosto che lega queste scelte?

“Gli autori che ho scelto mi sono cari da sempre, insieme a Ibsen, O’Neill, Wedekind, Hofmannstahl, Pinter e altri che ora non mi vengono in mente. Rappresentano un universo culturale mitteleuropeo – con i suoi personaggi, le sue dinamiche, le sue tematiche – che ho ereditato dalla mia famiglia”.

Con Cecilia Cinardi affronta un personaggio esposto per quasi tutto lo spettacolo alla propria interiorità. Come si dirige un’attrice in un lavoro del genere? Le indicazioni riguardano soprattutto la psicologia di Else oppure ritmo, azioni, immagini e fisicità?

“Abbiamo lavorato all’inizio con una grandissima pedagoga – ha formato Sean Penn, Nicole Kidman, Juliette Binoche. Si chiamava Francesca Viscardi (purtroppo non c’è più). Era un’ interprete dell’Actors’ Studio. Con lei abbiamo lavorato soprattutto sul rapporto tra Else e i suoi genitori prima dell’inizio della fabula. Francesca ha aiutato Cecilia a spingersi nell’impossibile. E ha insegnato a me a non rinunciare mai all’ironia”.

C’è qualcosa che il Federico Olivetti degli inizi cercava disperatamente nel teatro e che il regista di oggi ha smesso di cercare? E, al contrario, che cosa continua a inseguire con la stessa ostinazione?

“Quando ero ragazzo avevo un’idea debolissima del teatro. Il mio modello era il teatro di Ingmar Bergman. Avevo avuto la fortuna di studiarlo durante l’università accedendo all’archivio – e ovviamente vedendolo rappresentato al Dramaten a Stoccolma. Sono riuscito a vedere Spettri, Sonata di spettri e Mrs Julie. Bergman aveva un’idea molto conservatrice di teatro. Oggi sono più interessato all’avanguardia. Ho avuto all’inizio una fascinazione per il teatro psicologico borghese. Sono finalmente approdato alla tragedia greca (un po’ in ritardo…) e il linguaggio che più tocca è il linguaggio del mito, della poesia. Il realismo psicologico a teatro è paradossale. Il mio primo riferimento oggi è Terzopoulos: il suo teatro sacro, il suo rapporto con l’arte povera”.