Federico Ponziani scomparso da Borgororse, denuncia presentata da genitori del 17enne: ricerche pure a Carsoli

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Un ragazzo di 17 anni, Federico Ponziani, è scomparso a Borgorose, in provincia di Rieti, al confine tra Lazio e Abruzzo. I genitori hanno subito presentato denuncia di sparizione alla stazione locale dei carabinieri e i militari hanno subito avviato le ricerche. Secondo un appello lanciato dal sindaco di Borgorose, il 17enne si sarebbe allontanato a bordo di un quad e non sarebbe più rientrato a casa.

Federico Ponziani scomparso da Borgorose

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, Ponziani sarebbe scomparso nel pomeriggio del 18 maggio, attorno alle 16, con un quad, nelle campagne fuori Borgorose, in provincia di Rieti.

Al momento i carabinieri avrebbero esteso le ricerche in tutta la zona circostante al comune, tra gli abitati di Carsoli e Avezzano e in tutto il territorio della valle del Turano.

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Il ragazzo frequenta il quarto anno del liceo scientifico proprio a Carsoli. Non sono note possibili ragioni di un allontanamento volontario del 17enne dalla famiglia.

La denuncia dei genitori e l’appello del sindaco

Sono stati i genitori del ragazzo a denunciarne la scomparsa ai carabinieri, che hanno attivato subito le ricerche, limitandosi prima all’area comunale di Borgorose, ma espandendole rapidamente anche ai comuni vicini.

Al momento del suo allontanamento, avrebbero fatto sapere i genitori, il ragazzo indossava una maglietta verde.

Il sindaco di Borgorose, Mariano Calisse, ha lanciato un appello sui social per sensibilizzare la comunità locale sulla vicenda: “Da ieri stiamo cercando Federico. Si è allontanato da Borgorose a bordo di un quad. Si cerca anche a Carsoli, Valle del Turano, Avezzano. Qualsiasi informazione seria potrebbe essere utile”.

I minori scomparsi in Italia

Nel 2025 sono state registrate in Italia circa 25mila denunce di scomparsa, e circa il 70% di esse riguarda minori, secondo l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. Nell’80% circa dei casi, si tratta di scomparse che vengono risolte in poco tempo, mentre solo una percentuale attorno al 15% rimane irrisolta.

Il caso di Federico Ponziani è anomalo rispetto alle statistiche più comuni, visto che la maggioranza dei minori scomparsi in Italia è composta da persone di cittadinanza straniera.

Si tratta spesso dei cosiddetti minori non accompagnati, persone con meno di 18 anni che arrivano in Italia senza permessi e a volte senza documenti e che spariscono a migliaia ogni anno. In questo caso il tasso di ritrovamento è molto basso, attorno al 20%.