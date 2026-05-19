Federico Ponziani trovato morto in un bosco vicino Borgorose, risultava scomparso da 24 ore: le indiscrezioni

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Una notizia che nessuno avrebbe voluto riportare. Federico Ponziani, il 17enne di cui si erano perse le tracce da lunedì 18 maggio, il giorno dopo è stato trovato morto in un’area boschiva nei pressi di Borgorose, in provincia di Rieti. Gli accertamenti sono in corso. Nel pomeriggio i soccorritori avevano localizzato e individuato il suo quad nell’area di Monte Rosa, quindi hanno proseguito fino all’area boschiva in cui, tragicamente, hanno fatto la scoperta.

Trovato morto il 17enne scomparso da Borgorose

Martedì 19 maggio le ricerche per Federico Ponziani si sono concluse nel più tragico dei modi. Il corpo di Federico Ponziani, di cui si erano perse le tracce da lunedì 18 a Borgorose (Rieti), è stato trovato senza vita in un’area boschiva.

Per il momento non è dato sapere in quali condizioni si trovasse il corpo, né se fossero presenti indizi, né le prime ipotesi dei soccorritori sulle circostanze che hanno condotto alla morte.

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Come ricostruisce Format Rieti, nelle ore precedenti al ritrovamento i soccorritori – nello specifico carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza e volontari – avevano ritrovato il suo Quad Polaris 500 grigio e nero nell’area di Monte Rosa, quindi le ricerche erano riprese da quel punto. Le ricerche erano partite nella notte dalle 23 di lunedì 18 maggio.

La scomparsa di Federico Ponziani

L’ultimo avvistamento di Federico Ponziani in vita risaliva alle ore 16 di lunedì 18 maggio, quando il giovanissimo si era allontanato a bordo del suo quad a Borgorose, piccolo centro nel Reatino dove viveva.

Le ricerche erano partite dopo la denuncia dei suoi genitori, seguita dall’appelo di Mariano Calisse, sindaco di Borgorose.

Le ricerche e gli appelli

La sua scomparsa e il tragico epilogo hanno sconvolto l’intera comunità di Borgorose, già in apprensione per l’assenza di notizie fino al pomeriggio di martedì 19 maggio.

Dalle 18 del lunedì, infatti, il cellulare di Federico risultava irraggiungibile. Presso il comune di Borgorose era stato allestito anche un centro operativo di coordinamento delle ricerche. Sulle campagne di Borgorose si erano alzati anche degli elicotteri, ma senza risultati.