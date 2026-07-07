Federico Quaranta conduttore di Linea Verde aggredito a Milano in una rapina: "Ho reagito, rischiato grosso"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Federico Quaranta aggredito a Milano. Il conduttore di Linea Verde ha rivelato di essere stato vittima di un tentativo di rapina da parte di “tre ragazzi” che è riuscito a mettere in fuga. “Ho rischiato grosso, è andata bene” ha ammesso lo scrittore e divulgatore, rassicurando i follower di stare bene e raccontando l’episodio con uno sfogo sui social.

Il tentativo di rapina a Milano

Quaranta ha spiegato di essere stato circondato e aggredito per strada mentre tornava a casa da un viaggio.

“Stanotte ho capito una cosa. Non mi hanno aggredito per un orologio. Quel vecchio Omega di mio padre era soltanto il pretesto. Lo hanno fatto tre ragazzi, giovanissimi. Per uno zaino. Una valigia. Ho reagito, probabilmente non se lo aspettavano, ho rischiato grosso, è andata bene. Forse sarebbe stato meglio mollare il bottino. Poteva andare molto peggio” ha raccontato sul suo profilo Instagram.

Lo sfogo di Federico Quaranta

L’accaduto è stata per il 59enne conduttore un’occasione di riflessione sulla sicurezza nella città in cui vive e la società milanese.

“Ma tornando a casa ho continuato a farmi una domanda: Che città stiamo costruendo? – si è chiesto – Perché Milano, ormai, assomiglia sempre più a una moderna Commedia di Dante. Solo che abbiamo invertito l’Inferno. Al centro ci sono i recinti dorati. Le vetrine blindate. Le case che costano quanto una vita. I quartieri dove il lusso non è più un privilegio ma un sistema di difesa. Poi, cerchio dopo cerchio, la metropoli cambia pelle”.

“I marciapiedi si consumano. Le serrande si abbassano. I servizi scompaiono. Le scuole arrancano. Le occasioni diminuiscono. E la distanza fra chi ha tutto e chi pensa di non avere più niente diventa un abisso” è il pensiero di Federico Quaranta, che ha sottolineato come il “nemico diventano tre ragazzi giovanissimi, tappezzati di brand, divorati dalla rabbia sociale e dalla vendetta. È così che il marchio sostituisce l’identità. La griffe diventa appartenenza. La violenza diventa linguaggio. Il furto diventa riscatto. Ma non è reale. È soltanto una sconfitta. Così come la mia reazione insensata. Di tutti”.

La carriera del conduttore

Nato a Genova nel 1967, Federico Quaranta vive a Milano ma gira spesso l’Italia per le registrazioni di Linea Verde Start.

Autore televisivo e radiofonico, è la voce storica del format di Rai Radio 2 Decanter, oltre a essersi affermato per la sua attività di divulgazione enogastronomica.