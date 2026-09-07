Federico Quaranta, l’intervista: “Raccontare gli altri è stato un modo per cercare me stesso”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che viaggiano per arrivare da qualche parte e altre che, strada facendo, finiscono per capire qualcosa in più di se stesse, come nel caso di Federico Quaranta. Da anni attraversa l’Italia, ne racconta i paesi, le campagne, i sentieri, le comunità e soprattutto le persone, ma dietro ogni viaggio sembra esserci una domanda che riguarda anche lui: che cosa significa appartenere a un luogo? E quanto di ciò che siamo dipende dalla terra dalla quale proveniamo, dalle persone che abbiamo incontrato e da quelle che abbiamo scelto di portare con noi? Genovese, classe 1967, Federico Quaranta arriva alla televisione dopo aver vissuto altri mondi. Ci sono le estati trascorse nella campagna piemontese con i nonni contadini, dalle quali impara presto che la terra non è soltanto bellezza, ma fatica, attesa e rispetto dei tempi. C’è il turismo, il primo vero mestiere, che gli insegna a guardare un territorio non come una destinazione, ma come un insieme di relazioni, economie, memorie e fragilità. E poi c’è la radio, con Decanter, iniziata insieme a Tinto e diventata negli anni una lunga palestra professionale e umana. Parlare di vino e di cibo significa, per Federico Quaranta, parlare di chi li produce, delle famiglie, dei dialetti, delle tradizioni e dei paesaggi che esistono dietro un prodotto. La televisione arriva dopo, quando il mestiere e una certa idea del racconto sono già maturi. Quaranta non ha mai costruito il personaggio del conduttore classico. Preferisce considerarsi un viandante, qualcuno che entra nei luoghi lentamente e accetta anche di esserne cambiato. È forse questa la cifra più riconoscibile del suo modo di stare davanti alla telecamera: non limitarsi a mostrare un paesaggio, ma cercare l’uomo che lo abita. Una voce, un mestiere, una memoria, a volte una ferita. È lo stesso sguardo che porta in Il Provinciale, in onda su Rai 3 da stasera con le nuove puntate dal lunedì al venerdì alle 20.10. Un programma che considera quasi un figlio e nel quale ha riversato molto di sé. La provincia di Federico Quaranta non è quella idealizzata delle cartoline e nemmeno un rifugio nostalgico contrapposto alla città. È il luogo in cui sopravvivono saperi, relazioni e identità, ma anche quello in cui si misurano lo spopolamento, la mancanza di servizi, l’abbandono e la difficoltà di immaginare un futuro. Raccontarla significa allora evitare due errori opposti: considerarla marginale oppure trasformarla in un presepe. In un tempo televisivo dominato dalla velocità, Federico Quaranta ha scelto invece la lentezza. Parla senza fretta, cammina, ascolta. Mescola cultura popolare e letteratura, memoria e presente. Dante, Pasolini, Pavese o Fenoglio possono entrare nel racconto di un territorio insieme alle parole di un pastore, di un pescatore o di un artigiano. Non per esibire cultura, sostiene, ma perché la cultura può offrire strumenti per vedere quello che un’immagine, da sola, non riesce a spiegare. Dietro questa sicurezza narrativa, però, c’è un Federico Quaranta meno visibile. Un uomo che non nasconde il peso dei fallimenti, delle occasioni sfumate, delle porte rimaste chiuse. Che ammette la paura di non essere all’altezza e racconta una sensibilità che qualche volta è stata una forza e altre volte una condanna. La popolarità, dopo oltre vent’anni tra radio e televisione, prova a tenerla al suo posto: essere riconosciuti, dice, non significa necessariamente essere conosciuti. E poi c’è Petra, sua figlia. Se per una vita Federico Quaranta ha cercato le radici nei territori degli altri, oggi riconosce proprio in lei la sua radice più profonda. Il lavoro significa partenze, chilometri e inevitabilmente assenze. Essere padre, invece, gli ha insegnato il valore del ritorno e di quella quotidianità apparentemente piccola fatta di una storia letta la sera, una colazione preparata, un accompagnamento a scuola. È forse qui che il viaggio professionale e quello personale finiscono per incontrarsi. Perché dopo avere raccontato per anni l’appartenenza degli altri, Federico Quaranta sembra oggi interessato soprattutto a una domanda: che cosa scegliamo di lasciare a chi viene dopo di noi? I mestieri, le case, le parole, la memoria, ma anche gli affetti. E mentre continua a percorrere l’Italia alla ricerca delle storie che rischiamo di perdere, confessa di avere ancora un viaggio da compiere: quello verso una nuova appartenenza, un luogo che non sia semplicemente una casa, ma una comunità affettiva nella quale riconoscersi. Con Federico Quaranta in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie abbiamo parlato di provincia e di futuro, di televisione e fallimenti, della terra dei nonni e della radio, di suo padre e sua madre, di sua figlia Petra, della paura di perdersi e della necessità di sapere dove tornare. Per scoprire che, qualche volta, raccontare un Paese è anche un modo per provare a raccontare se stessi.

Federico, prima della radio e della televisione ha lavorato a lungo nel turismo. Quanto di quell’esperienza ritrova nel modo in cui oggi racconta l’Italia?

“Moltissimo. Il turismo mi ha insegnato che un luogo non è mai soltanto una destinazione: è un sistema di relazioni, un insieme di persone, economie, memorie, fragilità. Prima ancora di raccontare l’Italia, ho imparato ad accogliere chi voleva conoscerla. E accogliere significa saper ascoltare, capire che cosa cerca chi hai davanti, accompagnarlo senza imporgli il tuo sguardo. Oggi faccio la stessa cosa con il pubblico: non mostro semplicemente un paesaggio, provo a fornire gli strumenti per entrarci dentro. Il turismo mi ha insegnato anche a distinguere la promozione dal racconto. La promozione esalta; il racconto comprende anche le contraddizioni. Io non voglio vendere cartoline: voglio restituire la complessità, la dignità e, qualche volta, persino le ferite di un territorio”.

Ha raccontato spesso delle estati trascorse nella campagna piemontese con i suoi nonni contadini. Che cosa le hanno insegnato quegli anni sul rapporto con la terra e con le proprie radici?

“Mi hanno insegnato che la terra non è uno scenario: è fatica, misura, attesa. La campagna ti educa a una cosa che abbiamo quasi dimenticato: non tutto dipende da noi. Puoi lavorare bene, seminare con cura, ma poi devi fare i conti con la pioggia, il sole, il gelo, il tempo. Questo ridimensiona l’ego e restituisce il senso del limite. Dai miei nonni ho imparato che niente va sprecato, che ogni stagione ha il proprio compito e che la dignità non dipende dal mestiere che fai, ma da come lo fai. Le radici, poi, non sono catene che trattengono: sono ciò che permette all’albero di resistere al vento e di allungare i rami. Quegli anni mi hanno insegnato ad andare lontano senza dimenticare da dove vengo”.

Quando ha capito che raccontare territori, persone e tradizioni poteva diventare non soltanto una passione, ma il suo mestiere?

“Non credo ci sia stato un istante preciso. È accaduto per stratificazione, come succede ai paesaggi. A un certo punto mi sono accorto che tutte le esperienze che avevo vissuto – il turismo, la campagna, il cibo, il vino, i viaggi, l’incontro con le persone – stavano componendo un linguaggio. L’incontro con Tinto è stato decisivo, perché insieme abbiamo intuito che l’enogastronomia poteva essere raccontata non come esercizio per intenditori, ma come cultura popolare, economia, identità, antropologia. Quando ho capito che dietro una bottiglia di vino o un piatto non c’erano soltanto un prodotto e un prezzo, ma una famiglia, un paesaggio, un dialetto, una storia, ho capito anche che quello poteva essere il mio mestiere”.

Dal 2001 con Decanter fino alla televisione: qual è stato il momento in cui ha sentito che la sua carriera stava davvero cambiando?

“Decanter è stato il grande spartiacque. Per oltre vent’anni non è stato soltanto un programma radiofonico: è stato un laboratorio culturale, un luogo nel quale abbiamo contribuito a cambiare il modo di parlare di cibo e di vino in Italia, rendendoli popolari senza banalizzarli. La televisione è arrivata quando ero già adulto e professionalmente formato. Non sono cresciuto davanti alle telecamere: ci sono arrivato “da grande”, portandomi dietro errori, mestiere e vita vissuta. Il vero cambiamento l’ho percepito quando ho capito che il pubblico non riconosceva soltanto il conduttore, ma il mio modo di guardare le persone. Da quel momento non mi veniva più chiesto semplicemente di presentare qualcosa, ma di interpretarlo e raccontarlo”.

La radio le ha insegnato a raccontare senza poter mostrare. Quanto è stata importante questa palestra per costruire il suo stile televisivo?

“È stata fondamentale. La radio ti obbliga a far vedere attraverso le parole. Devi dare un colore, una temperatura, persino un odore a chi non può osservare ciò che hai davanti. Non puoi affidarti alla forza di una bella immagine: devi costruirla nella mente dell’ascoltatore. È una palestra severissima di ritmo, sintesi, improvvisazione e ascolto. Mi ha insegnato anche il silenzio, che in radio sembra un nemico e invece, se sai governarlo, diventa significato. Quando sono arrivato in televisione ho portato con me questa lezione: le immagini non devono sostituire il racconto, ma dialogare con esso. La parola non deve descrivere quello che già si vede; deve mostrare ciò che l’occhio, da solo, non riuscirebbe a comprendere”.

Più che un conduttore, lei viene spesso descritto come un cantastorie, un viandante. È una definizione nella quale si riconosce?

“Mi riconosco più nel viandante che nel viaggiatore. Il viaggiatore attraversa i luoghi; il viandante si lascia attraversare. Ha un passo più lento, si ferma, ascolta, accetta di deviare dal percorso. E mi piace anche la parola cantastorie, purché non venga intesa come colui che abbellisce la realtà. Il cantastorie autentico custodisce e restituisce la memoria di una comunità. Io non invento le storie: provo ad ascoltarle così profondamente da poterle riconsegnare al pubblico senza tradirle. Se proprio dovessi definirmi, direi che sono un cercatore di umanità. Il paesaggio mi interessa, ma prima o poi dentro quel paesaggio cerco sempre un volto, una voce, un gesto”.

Il suo modo di raccontare ha tempi lenti e un linguaggio semplice, ma ricco di riferimenti letterari, storici e filosofici. In una televisione sempre più veloce, quanto è difficile difendere questa scelta?

“È difficile, ma è proprio per questo che è necessaria. Viviamo in un tempo che confonde la velocità con l’efficacia e la semplicità con la semplificazione. Io cerco un linguaggio ricercato ma comprensibile, colto senza essere presuntuoso, popolare senza diventare povero. Pasolini, Dante, Pavese, Fenoglio, Ungaretti o San Francesco non sono ornamenti da applicare a un paesaggio: sono strumenti per leggerlo. La cultura, se è vera, non sale in cattedra: crea un dialogo. Difendere tempi più umani significa anche avere fiducia nel pubblico, non considerarlo incapace di attenzione o di profondità. I risultati de Il Provinciale hanno dimostrato che la qualità può essere popolare. Non dobbiamo inseguire sempre lo spettatore verso il basso: qualche volta dobbiamo avere il coraggio di invitarlo a salire”.

Ha definito Il Provinciale come un figlio. Che cosa ha questo programma di così profondamente suo?

“Ha il mio sguardo, le mie inquietudini, la mia idea di televisione e persino alcune delle mie ferite. È nato dal desiderio di raccontare ciò che rimane ai margini: i paesi, le aree interne, i mestieri, le persone che resistono senza diventare personaggi. Dentro Il Provinciale c’è il mio bisogno di sporcarmi le scarpe e le mani, di entrare nel lavoro degli altri: seguire un pastore, partecipare a una vendemmia, sedermi in una cucina, camminare insieme a chi abita quei luoghi. Non voglio osservare la vita da una distanza rassicurante. Come un figlio, il programma mi somiglia ma ha acquisito anche una propria identità. E mi ha insegnato molto: soprattutto che, per raccontare davvero qualcuno, bisogna essere disposti a tornare a casa un po’ diversi”.

Lei sostiene che la provincia non sia periferia, ma un contenitore di saperi e valori. Che cosa abbiamo smesso di vedere dei nostri territori?

“Abbiamo smesso di vedere tutto ciò che non produce un risultato immediato. La competenza di un artigiano, la sapienza di un contadino, la memoria di un anziano, la funzione sociale di una bottega o di un bar di paese. Abbiamo ridotto i territori a fondali turistici oppure a luoghi dai quali andarsene. La provincia, invece, custodisce un patrimonio immateriale gigantesco: parole, gesti, tecniche, relazioni, forme di solidarietà. Non è il paradiso e non è moralmente superiore alla città, ma conserva ancora una certa prossimità fra le persone. Il rischio è accorgerci del valore di questi saperi soltanto quando saranno diventati folclore, quando l’ultimo artigiano avrà chiuso e il dialetto sarà rimasto scritto su una targa per turisti”.

Spopolamento, mancanza di servizi e difficoltà per i giovani convivono con la bellezza che raccontate. Come si evita il rischio di offrire un’immagine troppo romantica della provincia italiana?

“Chiamando le cose con il loro nome. Un borgo senza scuola, senza medico, senza trasporti e senza connessione non è un luogo poetico: è un luogo al quale è stato sottratto il futuro. La bellezza non può diventare un alibi per nascondere l’abbandono. Raccontare la provincia significa mostrare ciò che resiste, ma anche domandarsi perché sia costretto a resistere. Non basta invitare i giovani a tornare: bisogna creare le condizioni perché possano restare, lavorare, avere figli, curarsi e partecipare alla vita contemporanea. Il mio compito non è trasformare la provincia in un presepe, ma restituirle dignità politica e culturale. La poesia non deve coprire la realtà: deve aiutarci a guardarla più profondamente”.

Allo stesso tempo, alcuni giovani stanno tornando nei borghi, all’agricoltura e ai mestieri artigiani. Nei suoi viaggi ha avuto la sensazione che stia nascendo davvero un nuovo modo di immaginare il futuro fuori dalle grandi città?

“Sì, ma bisogna evitare anche qui la retorica del ‘ritorno alla terra’. Molti di questi giovani non stanno tornando al passato: stanno inventando un futuro. Portano competenze digitali, ricerca, sostenibilità, nuovi modelli di impresa e li innestano su saperi antichi. Non rifiutano la modernità; chiedono una modernità diversa, meno alienante e più legata alla qualità della vita. È un fenomeno ancora fragile, che ha bisogno di infrastrutture e politiche serie, ma esiste. Nei loro occhi vedo meno nostalgia di quanto si immagini e molta progettualità. Non vogliono vivere come i loro nonni; vogliono raccoglierne l’intelligenza e usarla per costruire qualcosa che prima non c’era”.

Dopo tanti anni trascorsi in viaggio, c’è stato un incontro o un luogo che ha cambiato profondamente il suo modo di vedere l’Italia?

“Più che un unico incontro, porto con me una moltitudine di persone apparentemente piccole che mi hanno consegnato pensieri enormi. Pastori, pescatori, contadini, artigiani, donne e uomini rimasti a presidiare territori dai quali tutto sembrava suggerire di andarsene. Amatrice, però, occupa dentro di me un posto particolare. Lì ho compreso quanto un paese non sia fatto soltanto di case, ma di legami, ricordi, orientamenti interiori. Quando crollano le pietre, può spezzarsi anche la “retta via” di una comunità. Ho capito che ricostruire non significa soltanto rialzare muri: significa restituire alle persone il diritto di riconoscersi nuovamente in un luogo”.

Quanto lavoro e quanto studio ci sono dietro la naturalezza con cui racconta un territorio davanti alla telecamera?

“Moltissimi. La naturalezza è quasi sempre il risultato di una preparazione profonda. Studio la storia, la geografia, la letteratura, le tradizioni religiose, l’economia e le trasformazioni sociali di un luogo. Ma poi, davanti a una persona, devo essere capace di dimenticare la scaletta. Se continuo a pensare alla domanda successiva, smetto di ascoltare la risposta presente. La preparazione serve proprio a concedersi la libertà dell’incontro. Anche il linguaggio richiede lavoro: trovare una parola semplice che non sia banale è molto più difficile che usare un termine complicato. Quello che appare spontaneo davanti alla telecamera è il punto di arrivo di studio, scrittura, esperienza, errori e moltissima curiosità”.

Dopo oltre vent’anni tra radio e televisione, che rapporto ha oggi con la popolarità?

“La considero una conseguenza del mio lavoro, non il lavoro stesso. Può essere piacevole, perché l’affetto del pubblico è una forma di restituzione, ma può diventare pericolosa quando inizi a confondere l’essere riconosciuto con l’essere conosciuto. La televisione costruisce una familiarità che non sempre corrisponde a una conoscenza reale. Cerco di non prendere troppo sul serio la mia immagine pubblica. A casa sono un padre, un figlio, un fratello, un uomo con dubbi, paure e bollette come tutti. La popolarità ha valore quando ti permette di dare voce a qualcuno che non ne ha; perde significato quando diventa soltanto nutrimento per l’ego”.

C’è stato un fallimento, un rifiuto o un momento difficile della sua carriera che, a distanza di tempo, considera fondamentale?

“Ce ne sono stati diversi. Programmi spostati, occasioni sfumate, silenzi inspiegabili, porte che pensavo si sarebbero aperte e invece sono rimaste chiuse. Ogni volta ho sofferto, perché non appartengo alla categoria di chi finge indifferenza. Ma i momenti difficili mi hanno costretto a capire chi fossi anche senza una telecamera accesa. Il fallimento può essere un maestro spietato, ma onesto: ti leva le sovrastrutture e ti domanda se desideri davvero continuare. Mi ha insegnato a non sentirmi arrivato, a studiare ancora e soprattutto a costruire un’identità che non dipendesse dall’ultima collocazione in palinsesto. Alcuni ‘no’, con il tempo, si sono rivelati deviazioni necessarie per arrivare a una voce più mia”.

Il suo lavoro la porta spesso lontano da casa. Che padre pensa di essere per sua figlia Petra e che cosa vorrebbe riuscire a trasmetterle?

“Sono un padre imperfetto e innamorato. Petra è la luce dei miei occhi, ma anche la misura delle mie scelte. Il mio lavoro mi porta lontano e conosco il peso delle assenze: per questo cerco di esserci davvero quando sono con lei, non soltanto fisicamente. Essere padre significa anche rinunciare, tornare a casa quando sarebbe più comodo restare altrove, leggere una storia la sera, preparare la colazione, accompagnarla a scuola. Vorrei trasmetterle il rispetto: per sé stessa, per gli altri, per gli animali, per la terra. Vorrei insegnarle a essere libera senza diventare indifferente, forte senza perdere la tenerezza, curiosa senza sentirsi superiore. E vorrei che sapesse sempre che, qualunque cosa accada, suo padre sarà il luogo nel quale potrà tornare”.

Lei racconta continuamente le radici degli altri. Quali sono, invece, le radici alle quali Federico Quaranta sente di appartenere oggi?

“Sono genovese, e Genova mi ha consegnato il mare, la sobrietà, una certa durezza e l’idea che partire e tornare siano parti dello stesso movimento. Ma appartengo anche alla campagna dei miei nonni, alla radio che mi ha insegnato a usare la voce, alle strade percorse e alle persone incontrate. Le mie radici non sono raccolte in un unico punto geografico: sono una geografia affettiva. Oggi la radice più profonda è Petra. E poi ci sono mia madre, mio padre, le mie sorelle, gli amici, i maestri e tutte le persone che mi hanno insegnato qualcosa senza sapere di farlo. Le radici non sono soltanto ciò da cui proveniamo: sono ciò verso cui sentiamo una responsabilità”.

Dopo tanti chilometri percorsi per raccontare le storie degli altri, che cosa pensa che il pubblico non abbia ancora conosciuto di lei?

“Forse la parte più fragile. Il pubblico conosce l’uomo che cammina, incontra, parla, assaggia, sorride. Conosce meno i silenzi dopo il viaggio, i dubbi, la paura di non essere all’altezza, il costo umano delle scelte. Dietro una certa sicurezza c’è una sensibilità che, a volte, è stata una forza e altre volte una condanna. Sono più romantico e più inquieto di quanto appaia. E probabilmente sono anche più ironico, diretto e disordinato. Raccontare gli altri è stato, in fondo, un modo per cercare me stesso senza dovermi mettere sempre al centro. Ogni persona incontrata mi ha restituito un frammento di ciò che sono o di ciò che avrei potuto essere”.

Se potesse incontrare il Federico Quaranta di prima della radio e della televisione, che cosa pensa lo sorprenderebbe di più dell’uomo che è diventato?

“Lo sorprenderebbe innanzitutto il fatto di vedermi in televisione. Non sono cresciuto con l’idea ossessiva di diventare famoso o di stare davanti a una telecamera. Sono arrivato alla televisione attraverso la vita, non attraverso un progetto costruito a tavolino. Credo che quel Federico sarebbe sorpreso soprattutto dal fatto che ciò che allora sembrava marginale – la curiosità per i paesi, il piacere di ascoltare gli anziani, il cibo, il vino, la campagna, le parole – sia diventato il centro del mio mestiere. Forse mi domanderebbe se ne sia valsa la pena. Gli risponderei di sì, ma gli direi anche che ogni sogno, quando si realizza, presenta il conto della responsabilità”.

C’è qualcosa che non ha ancora raccontato e che considera il viaggio, professionale o personale, che le manca?

“Mi manca forse il viaggio più difficile: quello nel quale il territorio esteriore e quello interiore coincidono completamente. Vorrei raccontare l’Italia attraverso il rapporto tra padri e figli, tra ciò che ereditiamo e ciò che scegliamo di consegnare. Un viaggio nelle parole mai dette, nei mestieri trasmessi o perduti, nelle case abbandonate, nelle fotografie conservate nei cassetti. E, sul piano personale, sento ancora il desiderio di costruire una casa intesa non soltanto come edificio, ma come comunità affettiva: un luogo vivo, con Petra, gli animali, gli amici, una donna da amare, una tavola intorno alla quale ritrovarsi. Dopo avere raccontato per anni l’appartenenza degli altri, forse il viaggio che mi manca è quello verso una nuova appartenenza”.

Se dovesse raccontare l’Italia di oggi attraverso un solo luogo, non necessariamente il più bello o famoso, dove ci porterebbe e perché?

“Vi porterei ad Amatrice, o in uno dei tanti paesi dell’Appennino centrale che portano ancora sul corpo i segni del terremoto e dell’abbandono. Lì convivono tutte le contraddizioni dell’Italia: una bellezza straordinaria e una fragilità estrema, la forza delle comunità e la lentezza delle istituzioni, il desiderio di restare e la necessità di partire. È un luogo nel quale il passato non può essere semplicemente restaurato e il futuro non può essere costruito cancellando la memoria. Raccontare l’Italia da lì significherebbe domandarci che cosa vogliamo salvare davvero: non soltanto le facciate, i campanili o le ricette, ma il diritto delle persone ad abitare un territorio, a riconoscersi in una comunità e a immaginare ancora un domani”.