Federico Russo, l’intervista al Mimmo dei Cesaroni: “Complessi come matrioske”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono interviste che scorrono veloci, pulite, ordinate. E poi ce ne sono altre che, mentre le ascolti, ti accorgi che stanno succedendo anche dentro di te. Questa appartiene alla seconda categoria. Perché parlare con Federico Russo, incontrato a Palermo durante l’On Air Festival, non significa semplicemente ripercorrere una carriera iniziata da bambino e proseguita davanti agli occhi del pubblico. Significa entrare, quasi senza accorgersene, in quel territorio più fragile e meno raccontato che sta tra ciò che mostriamo e ciò che siamo davvero. C’è qualcosa di disarmante nel modo in cui racconta il suo percorso. Non cerca di costruire una narrazione eroica, non rincorre definizioni altisonanti. Anzi, fa quasi il contrario: smonta. Smonta l’idea del successo, quella della linearità, quella dell’attore come figura distante. E mentre lo fa, lascia emergere una verità più semplice e più difficile da accettare: crescere, anche quando lo fai sotto i riflettori, resta un processo confuso, pieno di tentativi, di pause, di ritorni. La sensazione è quella di trovarsi davanti a qualcuno che ha imparato presto a stare in equilibrio tra due mondi. Da una parte il set, la riconoscibilità, i personaggi che restano addosso. Dall’altra la vita quotidiana, gli amici che ti prendono in giro, i piedi per terra, le insicurezze che non vanno mai davvero via. Non c’è frattura tra queste due dimensioni, ma una continua trattativa. Un modo per non farsi inghiottire da nessuna delle due. E forse è proprio qui che quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Federico Russo trova il suo centro: in quella zona sottile in cui l’identità non è mai definitiva. Dove un personaggio iconico come il Mimmo dei Cesaroni, la serie cult di Canale 5, non è una gabbia, ma nemmeno qualcosa da cui emanciparsi a tutti i costi. Dove la precarietà non è un nemico da combattere, ma una condizione da comprendere. Dove persino l’ansia, raccontata senza filtri, diventa una chiave di lettura, non un limite da nascondere. Quello che colpisce davvero non è tanto ciò che Federico Russo dice, ma il modo in cui lo dice: con una lucidità che non ha bisogno di proteggersi dietro le certezze. Come se avesse accettato che non esiste una versione definitiva di sé, ma solo un movimento continuo tra ciò che si è stati, ciò che si è e ciò che, forse, si diventerà. E allora questa non è solo una conversazione su una carriera o su un ritorno televisivo. È il racconto, a tratti inconsapevole, di un equilibrio costruito nel tempo. Di un’identità che non si impone, ma si ascolta. Di una crescita che non fa rumore, ma lascia tracce profonde. Ed è proprio per questo che, alla fine, resta. Non per quello che aggiunge, ma per quello che toglie. Non per ciò che dimostra, ma per ciò che permette di vedere.

Com’è stato per Federico Russo ritrovare Mimmo dopo dodici anni?

“È stato senz’altro insolito: rispetto agli altri colleghi ho vissuto un’interruzione molto più lunga, avendo lasciato il personaggio a quattordici o quindici anni e ritrovandolo a ventotto. Questo ha reso l’esperienza intensa, ma anche articolata. Si è trattato di definirne l’evoluzione: quale direzione intraprendere, quale professione attribuirgli, come conservarne i tratti infantili senza snaturarli e, al contempo, accompagnarli in una crescita coerente. Alla fine, è emersa l’idea dell’insegnante di sostegno, a mio avviso particolarmente efficace: da un lato mantiene la sensibilità e le qualità dell’infanzia, dall’altro lo spinge a esporsi maggiormente, a mettersi in gioco. È come se, crescendo, avesse in parte superato la timidezza che lo caratterizzava da bambino”.

Per preparare il ruolo si è confrontato con qualcuno che svolge realmente questo lavoro?

“Sì, soprattutto con la sceneggiatrice, che ha un figlio nello spettro dell’autismo. Il confronto è stato approfondito: le ho posto diverse domande per comprendere meglio gli aspetti legati alla crescita di un figlio con questa condizione. Al tempo stesso ho preferito non arrivare con una preparazione eccessivamente tecnica, poiché anche Mimmo, nella storia, è alla sua prima esperienza: afferma chiaramente di trovarsi di fronte al suo primo alunno. Mi interessava quindi preservare una dimensione di scoperta. Nel corso della serie si sviluppa infatti uno scambio continuo: Mimmo apprende dal ragazzo, dalla madre e dalle situazioni che affronta. Non si tratta di un percorso unidirezionale, ma reciproco, e questo ha orientato profondamente la mia interpretazione”.

Quale aspetto di questo Mimmo l’ha sorpresa e quale, invece, l’ha delusa?

“Mi ha colpito la sua maturità. Conserva una forma di saggezza già presente nell’infanzia, che in qualche modo lo ha reso adulto prima degli altri. È una qualità che lo accompagna e che emerge con chiarezza. Se devo individuare un elemento meno convincente, direi che avrebbe potuto mostrarsi più propositivo, più intraprendente, soprattutto sul piano sentimentale: in quel contesto avrei voluto vederlo osare maggiormente”.

Il successo del ritorno de I Cesaroni l’ha sorpresa?

“Sì, perché tendo sempre a mantenere un approccio prudente quando affronto un progetto: non è mai possibile prevederne l’esito. È stato molto bello e gratificante constatare la risposta del pubblico. Accanto agli spettatori storici, che attendevano questo ritorno da tempo, si sono avvicinati anche nuovi fruitori, inizialmente più scettici. Il rischio era quello di apparire come una riproposizione poco originale; invece, il risultato è stato percepito come qualcosa di nuovo”.

Foto: Fabrizio

Quanto incide il fatto che oggi la serie sia disponibile anche sulle piattaforme?

“In misura significativa. Le modalità di fruizione delle serie sono cambiate profondamente: si segue la messa in onda, ma poi si recuperano gli episodi sulle piattaforme. Personalmente faccio spesso così, aspettando che una stagione sia completa per vederla tutta insieme. Ciò che mi ha colpito maggiormente è stato il recupero immediato su Mediaset Infinity: non era affatto scontato e, invece, si è verificato in modo rilevante. È stata una grande soddisfazione”.

Come risponde a chi parla ingiustamente di un “crollo” degli ascolti?

“Nei fatti non si è verificato. I risultati si sono mantenuti intorno al 16%, un dato che oggi è assolutamente positivo per la prima serata. Va considerato che il pubblico è cambiato: non esiste più la stessa attesa per l’appuntamento settimanale, perché ormai si è abituati a fruire le serie in modo diverso, spesso in un’unica soluzione”.

Il suo percorso è stato più continuo rispetto a quello di altri colleghi. Se dovesse peccare di presunzione, come lo spiega?

“Ritengo che ogni carriera sia profondamente personale e dipenda da molte variabili: l’occasione giusta, il momento favorevole, talvolta anche una componente di casualità. Non mi permetto di giudicare le scelte altrui, anche perché ero molto giovane quando partecipavo a I Cesaroni. La consapevolezza è maturata in seguito, tra i sedici e i diciotto anni, quando ho iniziato a comprendere meglio le dinamiche di questo lavoro. Se dovessi individuare un elemento determinante, direi la continuità nello studio: workshop, stage, formazione costante. Questo mi ha consentito di esplorare registri espressivi che in precedenza non riuscivo a sviluppare”.

Che cosa le resta maggiormente delle esperienze sui set?

“Le relazioni, senza dubbio. Provengo da una famiglia numerosa e il senso del gruppo mi appartiene profondamente. Sul set si crea una sorta di famiglia temporanea: non solo con attori e regista, ma anche con tutte le figure che lavorano dietro le quinte. Macchinisti, truccatori, parrucchieri: con il tempo diventano amici. La particolarità è che, anche dopo mesi, quando ci si ritrova sembra che il tempo non sia trascorso. È accaduto con I Cesaroni, ma anche con Alex & Co, Don Matteo, L’Isola di Pietro, Curon: ho sempre incontrato ambienti di lavoro molto positivi”.

Ha mai temuto che la recitazione potesse portarla a confrontarsi con aspetti di sé scomodi?

“No, al contrario. Riprendo un’osservazione di Alessandro Borghi: invita a diffidare di chi si definisce immutabile, perché l’essere umano è in continua evoluzione. Questo mestiere, piuttosto, induce a porsi domande che difficilmente sorgerebbero in autonomia”.

Che cosa rappresenta per lei il successo?

“È una dimensione effimera. Anche nei momenti particolarmente positivi, come quello attuale caratterizzato dall’affetto del pubblico, non può costituire il parametro principale. Il vero successo consiste nello svolgere al meglio il proprio lavoro, indipendentemente dal progetto”.

Che cosa la colpisce nel rapporto con i fan? E c’è un aspetto che, invece, la mette in difficoltà?

“Mi colpisce soprattutto il calore. È un affetto che spesso nasce da un senso di familiarità legato alle serie o ai progetti a cui ho partecipato, e cerco sempre di ricambiarlo con rispetto e disponibilità, perché rappresenta una grande fortuna. L’unico elemento che talvolta può creare difficoltà è il timore di non riuscire a restituire pienamente questo affetto. Come chiunque, vivo momenti diversi, ma cerco comunque di mantenere sempre un atteggiamento educato e riconoscente”.

Qual è la sua più grande ambizione oggi?

“Di recente ho letto Greenlights di Matthew McConaughey, che mi ha colpito molto. Mi piacerebbe diventare un attore e una persona con un bagaglio simile, naturalmente rielaborato attraverso il mio percorso e la mia esperienza”.

Se la sua stanza potesse raccontarla, che cosa racconterebbe?

“Racconterebbe soprattutto la mia passione per i fumetti: manga, Topolino, libri. Sono stati una compagnia fondamentale durante l’infanzia, soprattutto nei tempi morti sul set. Conservo un ricordo vivido della mia insegnante sul set, che, tra un compito e l’altro, dava voce ai personaggi di Topolino. La mia libreria è colma di questi volumi e credo che rappresenti bene una parte significativa di me”.

E lo specchio che immagine le restituisce di sé?

“Quella di un ragazzo che ha ancora molto da imparare”.

Che cosa desidera conservare del bambino che è stato?

“Innanzitutto, la curiosità. Anche una certa goffaggine, che da piccolo poteva apparire come un limite, ma che col tempo ho riconosciuto come una qualità”.

Professionalmente, cosa la ferisce?

“Le etichette. È un aspetto con cui molti attori devono confrontarsi: essere identificati sempre nello stesso modo, ‘il buono’, ‘il bravo’. Le persone, però, sono molto più complesse, simili a matrioske.

Per questo mi piacerebbe interpretare ruoli differenti, più sfaccettati. Mi affascinerebbe, ad esempio, un progetto come Il curioso caso di Benjamin Button, con un personaggio che attraversa tutte le fasi della vita”.

Tra gli insegnamenti ricevuti dai suoi maestri, ce n’è uno che ha fatto davvero suo?

“Ho avuto un acting coach a cui ero molto legato, Sergio Valastro, scomparso alcuni anni fa a causa di un malore. Tra i numerosi insegnamenti ricevuti, quello che porto maggiormente con me è un consiglio molto semplice: quando si affronta un testo, occorre pensare a quando si recitava nel teatro scolastico. Quell’idea di scioltezza, leggerezza e spontaneità è rimasta centrale nel mio approccio e cerco sempre di riportarla nel lavoro. Per me, infatti, l’aspetto fondamentale della recitazione è la naturalezza. Anche quando non riesco a raggiungere pienamente un’emozione o uno stato d’animo, quella resta il mio punto di riferimento”.

Se non avesse fatto l’attore?

“Probabilmente, avrei scelto qualcosa legato alla medicina. È un ambito che mi affascina molto, tanto che sto studiando per provare a iniziare un percorso universitario. Infermieristica, per esser più preciso. Non è solo un piano B, è anche qualcosa che sento davvero vicino: mi piace, mi dà calore”.

Qual è il lato più autentico di lei che vorrebbe emergesse di più?

“In realtà sono una persona molto ansiosa, anche se magari non si vede da fuori. E sono anche molto preciso, molto puntiglioso: sugli orari, sull’organizzazione, sulle piccole cose quotidiane.

Sembro leggero, ma in realtà sono molto attento, anche fin troppo. Per esempio, quando viaggio scelgo sempre posti che mi permettano di avere tutto sotto controllo: è il mio modo di gestire l’ansia”.

Ha iniziato molto presto, Incantesimo è stata la sua prima esperienza da attore bambino. Non ha mai temuto di aver bruciato delle tappe o di aver perso una certa spensieratezza?

“No, perché mi considero fortunato. Ho vissuto un’infanzia e un’adolescenza del tutto normali: scuola, sport, amicizie che non mi hanno mai percepito come ‘l’attore’. Questo mi ha consentito di mantenere un equilibrio solido. Se dovessi descrivere quell’esperienza, la paragonerei a una vita simile a Hannah Montana: due dimensioni parallele, entrambe vissute serenamente, senza che una prevalesse sull’altra. Ritengo che questo aspetto sia stato determinante per il mio percorso”.

Qual è l’ultimo gesto di tenerezza che si è concesso?

“È accaduto qualche giorno fa. Ho visto un’intervista di Verissimo in cui interveniva mia madre e mi sono lasciato andare all’emozione: mi sono commosso. Percepire l’affetto di una madre è qualcosa di intenso e prezioso; in quel momento ho semplicemente accolto quella sensazione”.