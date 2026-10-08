Federico Tonni morto a 13 anni in ospedale dopo l'infarto all'oratorio di Cremezzano mentre giocava a calcio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un dramma ha sconvolto la comunità di San Paolo, nel Bresciano. Federico Tonni, un ragazzino di soli 13 anni, è morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a causa di un arresto cardiaco improvviso. Il giovane si è accasciato a terra mentre stava giocando a calcio con i suoi amici nel campo dell’oratorio della frazione di Cremezzano. I soccorsi immediati e il trasporto d’urgenza in elisoccorso purtroppo non sono bastati a salvargli la vita.

Il malore sul campo e la corsa in elisoccorso

Il malore è sopravvenuto durante un momento di svago con i coetanei. Federico si è accasciato improvvisamente sul terreno di gioco mentre correva dietro al pallone.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con il personale sanitario che ha praticato a lungo il massaggio cardiaco per rianimarlo sul posto.

Date le condizioni critiche, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza alla struttura ospedaliera di Bergamo. Ricoverato in terapia intensiva, il 13enne è deceduto a causa del continuo aggravarsi del quadro clinico.

Il cordoglio del Comune di San Paolo

La notizia della scomparsa ha scosso profondamente l’intero paese. L’amministrazione comunale di San Paolo ha espresso il proprio dolore e la vicinanza alla famiglia con una nota ufficiale.

Scrivono: “Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di San Paolo, profondamente colpiti dalla prematura e improvvisa scomparsa del giovane Federico Tonni, esprimono il più sentito cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia”.

Nel comunicato, la giunta ha aggiunto che “in questo momento di profondo dolore, l’Amministrazione Comunale si stringe con rispetto e partecipazione ai familiari, facendosi interprete del sentimento di vicinanza dell’intera comunità di San Paolo”.

I casi di arresto cardiaco in età giovanile

Eventi come quello che ha colpito il giovane Federico purtroppo non sono così rari. Infatti si verificano spesso eventi di arresto cardiaco improvviso in sul campo da gioco. Più raro è l’episodio in età giovanile.

Secondo gli esperti, si tratta di eventi spesso legati a cardiopatie congenite o anomalie elettriche del cuore non sempre rilevabili attraverso i normali esami di routine o durante l’attività ludico-amatoriale.

In questi contesti, la tempestività dei primi soccorsi, l’uso immediato del defibrillatore (DAE) e la presenza di personale formato per le manovre di rianimazione cardiopolmonare rappresentano i fattori cruciali per aumentare le probabilità di sopravvivenza.