Federico Vella in bilico per mezzora oltre il guard rail dopo l'omicidio di Lorena Isceri: "Mi odiate tutti"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Dopo aver ucciso l’ex fidanzata Lorena Isceri, gettandola in un viadotto da 25 metri d’altezza, Federico Vella è rimasto in bilico per mezzora oltre il guardrail. Polizia e vigili del fuoco hanno provato a intavolare una trattativa con il 36enne sconvolto per quanto aveva fatto poco prima. Gli agenti hanno provato a dissuaderlo dal gettarsi ma invano. La ricostruzione di quei drammatici momenti.

L’omicidio di Lorena Isceri e il suicidio di Federico Vella

In esclusiva, il quotidiano La Nazione ha mostrato il video delle concitate fasi in cui, dopo aver gettato nel vuoto la sua ex fidanzata, Federico Vella si è prima posto oltre il guardrail e poi, dopo circa mezzora, ha deciso di saltare nel vuoto, completando un omicidio-suicidio avvenuto il 3 settembre e che ha scosso l’intero Paese.

Nel filmato si vede e si sente la disperazione dell’uomo che, invitato a non buttarsi giù, prova prima a giustificarsi per quanto fatto in precedenza, poi passa a ricordare la sua ex compagna che lui stesso ha da poco ucciso e, infine, prima chiede ai poliziotti di sparargli e quindi, all’improvviso, si getta.

La ricostruzione del femminicidio

I fatti si svolgono nel primo pomeriggio del 3 settembre, sull’autostrada Panoramica che collega Firenze a Bologna. Vella, maglietta nera e pantaloni bianchi, viene raggiunto dalle forze dell’ordine che lo trovano oltre il guardrail del viadotto. Non sanno ancora – e lo scopriranno da lì a breve i colleghi della centrale operativa, guardando le immagini delle telecamere presenti sulla strada – che ha da poco gettato nel vuoto la sua ex fidanzata, la 46enne Lorena Isceri.

Proprio le sue chiamate d’aiuto avevano fatto scattare l’allarme e fatto precipitare i soccorsi che però erano arrivati troppo tardi. Giunti sul posto, Lorena già non c’era più: il suo corpo ormai senza vita si trovava 25 metri sotto al viadotto, ai piedi dei pilastri di cemento. Era stata gettata da poco proprio da Valle, presumibilmente quando era ancora in vita, dice la Nazione. La donna era stata aggredita nel proprio garage, sequestrata e immobilizzata. Quindi, portata nel luogo in cui sarebbe morta.

Isceri aveva scoperto un tradimento del compagno e aveva deciso di lasciarlo. Questi non aveva accettato la fine della loro relazione e in lui era nata una sorta di ossessione per riconquistare la sua ex fidanzata, sfociata poi nel suo tragico femminicidio.

La trattativa con gli agenti e il salto nel vuoto

Come detto, gli agenti della stradale che arrivano sul posto, dopo essere stati contattati dalla stessa vittima, trovano l’omicida oltre il guardrail, dove rimane per oltre 30 minuti. Sono attimi lunghissimi nei quali c’è una trattativa: cercano di convincerlo a non buttarsi. “Fede non farlo”, si sente nel filmato registrato da un poliziotto.

“Mi ha aggredito, mi trattava male”, urla l’uomo parlando della sua ex. Quindi, in un secondo momento, aggiunge: “Era la donna più bella”. Infine, grida agli agenti: “Sparatemi. Mi odiate tutti”. Questi provano a farlo rinsavire. Vella chiede di parlare solo con una poliziotta che si trova da sola in mezzo alla carreggiata. Uno di loro gli dice: “Se vuoi parlare solo con lei, noi ci allontaniamo” e lui acconsente. La poliziotta si fa avanti per parlargli ma, quando arriva a pochi metri da lui, si sente un grido: “Nooooo….”. Un agente, parlando alla radio, dice: “Si è buttato”.

I filmati registrati saranno al centro delle indagini che sono coordinate dal pm Antonio Natale e dal dirigente della Mobile di Firenze, Domenico Balsamo. Gli investigatori hanno ispezionato la casa dei due e stanno provando a capire cosa possa aver fatto scattare la furia nell’uomo. L’area è stata posta sotto sequestro. Sul corpo di Lorena Isceri sarà eseguita un’autopsia per chiarire se sia morta prima o a causa dell’impatto.