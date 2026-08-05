Federico Venco morto investito da Mirko Bertellini, il dolore dell'ex ragazza del killer: "Sono morta pure io"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La donna aiutata da Federico Venco è distrutta dal dolore. Lo dice lei stessa in diverse interviste, raccontando di come attraverso i social le stiano arrivando messaggi in cui le danno dell’assassina. La 39enne, ex fidanzata di Mirko Bertellini, non riesce a non darsi la colpa per quanto accaduto a Federico. Racconta una relazione durata appena tre mesi con Mirko, ma fatta di violenza, stalking, maltrattamenti e una procedura di Codice Rosso avviata.

La colpa alla vittima: la gogna social

La vittima degli abusi di Mirko Bertellini è finita in una nota dinamica di victim blaming. Valentina, 39 anni, viene accusata sui social di essere un’assassina tanto quanto il suo ex fidanzato.

La donna, che già si sente profondamente in colpa ed è distrutta dal dolore, vive anche un altro tipo di violenza: quella che la vuole partecipe della morte di Federico Venco, il 36enne investito da Bertellini perché si era fermato per aiutarla.

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La donna vorrebbe il numero della madre di Federico per poterle parlare, per farle sapere attraverso la propria voce come sono andate davvero le cose: “Altrimenti per me diventa un ulteriore strazio e non ce la faccio”, dice.

La relazione con Bertellini

Intervistata, ha raccontato la propria relazione con Mirko Bertellini. Una relazione breve, di appena tre mesi, ma capace comunque di essere un insieme di maltrattamenti, aggressioni fisiche e psicologiche. “Non lo avevo denunciato. Ma era scattato il Codice Rosso. Mi faceva paura“, ha dichiarato la donna.

Nel pieno della vicenda, la donna appare molto agitata e arriva a dire che si maledice per aver avuto una relazione con Bertellini, dando la colpa al suo “spirito da crocerossina”.

Spiega inoltre che sabato sera non dovevano vedersi al cimitero: “Eravamo d’accordo che ci saremmo trovati in un locale sul Ticino per chiacchierare. O forse no, forse mi avrebbe ammazzato. Me lo aveva scritto”, aggiunge.

La dinamica di sabato

Spiega che stava andando verso il locale sul Ticino, ma che non conosceva bene la strada. Aveva quindi impostato il navigatore sul cellulare, ma si fermava spesso e tirava fuori il telefono dalla tasca per guardare le indicazioni; a un certo punto le è scivolato dalle mani. Quando se n’è accorta, racconta di essere andata nel panico perché non sapeva più dove fosse, era già buio e temeva di non riuscire a tornare in tempo dai figli, che aveva affidato a una persona.

Ad aumentare l’agitazione c’era il messaggio che le aveva inviato Mirko poco prima. Quando era partita gli aveva scritto “sto arrivando” e lui le aveva risposto con “vieni che ti ammazzo“. Ora il cellulare è stato trovato dai carabinieri, che lo stanno esaminando.

Quel sabato, prosegue la donna, Mirko era ubriaco e strafatto di crack. Secondo la donna, l’ex era appostato e li ha visti. “Ha ucciso Federico, l’ha assassinato, ma cercava di convincermi affinché la versione fosse che Federico gli era andato addosso ed era scappato facendo omissione di soccorso. Mirko voleva che lo incastrassi, che incastrassi un povero ragazzo che mi aveva aiutato, che era morto ammazzato, con il corpo in mezzo ai rovi”, racconta con difficoltà la donna, tra il dolore per quanto accaduto e le ferite riportate dopo l’aggressione di Mirko Bertellini.