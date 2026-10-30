Federico Zampaglione e il suo film 'The Nameless Ballad': “L'arte nasce per dare, non per pretendere”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un filo che unisce le canzoni dei Tiromancino agli incubi cinematografici di Federico Zampaglione: il bisogno di raccontare le emozioni, anche quando si trasformano in inquietudine e ossessione. Cantautore, musicista e regista, Federico Zampaglione ha costruito un percorso artistico diviso soltanto in apparenza tra il romanticismo della musica e le atmosfere oscure del cinema horror. Con The Nameless Ballad, al cinema dal 5 novembre, torna a esplorare il rapporto tra creatività e paura attraverso la storia di un musicista che, isolato in una villa, cerca di ritrovare l’ispirazione e finisce per confrontarsi con i propri fantasmi. Dopo la violenza esplicita di The Well, sceglie un horror più psicologico e spettrale, nel quale il pianoforte, la solitudine e una misteriosa ballata diventano elementi centrali del racconto. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Federico Zampaglione racconta il lavoro con Jamie Ward, la collaborazione con Barbara Baraldi e il rapporto tra musica e cinema. Ma soprattutto riflette sull’insoddisfazione che accompagna ogni creazione, sulle aspettative degli altri e su un’ossessione dalla quale ammette di non riuscire a liberarsi. Fino a riconoscere che, oggi, la realtà riesce a spaventarlo molto più di qualsiasi film horror.

The Nameless Ballad racconta la crisi creativa di un musicista, un territorio che lei conosce profondamente. Quando ha iniziato a immaginare questa storia, ha avuto la sensazione di raccontare qualcosa che la riguardava troppo da vicino? Quanto è stato difficile trasformare una paura personale in un’esperienza cinematografica?

“Ho capito subito che questa storia parlava di esperienze vissute sulla mia pelle e con cui continuo a confrontarmi. La pressione, le aspettative, le idee che non arrivano, la paura di fallire. Anzi, più che il fallimento, temo di non riuscire a esprimere e raccontare ciò che vorrei davvero. Sono sensazioni che mi accompagnano costantemente, insieme all’ossessione. Sono una persona profondamente ossessiva e fare musica e cinema non fa che accentuare questa caratteristica. Vivo intrappolato in un mondo creativo che è anche la mia prigione. Cerco sempre di migliorare, di mettere meglio a fuoco le idee, pretendo sempre di più da me stesso. Vorrei riuscire a rappresentare i miei stati d’animo nel modo più autentico possibile. Alla lunga, questa ricerca genera un’ossessione che procede di pari passo con la passione. Si comincia per passione e spesso si finisce per esserne ossessionati. Non riguarda soltanto la musica, ma la vita di chiunque cerchi di mettere tanto di sé nel proprio lavoro. Non conta il mestiere che si svolge, ma l’approccio con cui lo si affronta. Può essere uno scrittore, un regista, uno sportivo o un giornalista. Quando investe profondamente se stesso nella propria attività, rischia di sviluppare un’ossessione. E non dipende necessariamente dai risultati che spera di ottenere”.

Come si difende dalle aspettative degli altri?

“Quando lavoro a un progetto, per esempio, cerco di non pensare a come verrà accolto. Non voglio che le aspettative degli altri condizionino il mio processo creativo. Se cominciassi a preoccuparmi di ciò che piace o che il pubblico si aspetta, perderei il piacere di creare. A quel punto, tutta la fatica e lo stress non varrebbero più la pena. Parto sempre da ciò che piace a me, a ciò che sento più vicino a me. Se poi arriva anche l’apprezzamento degli altri, ne sono felice. È una gioia enorme, una forma di condivisione. Ma non può essere il punto di partenza, altrimenti cambia tutto: si passa dal desiderio di dare a quello di ottenere. L’arte nasce per dare, non per pretendere. Il commercio segue una logica diversa, anche se naturalmente può offrire qualcosa a sua volta. Un artista dovrebbe cercare di restare in una dimensione in cui i risultati contano relativamente poco”.

Eppure, proprio questa libertà dai risultati sembra alimentare un’insoddisfazione continua. È il prezzo da pagare quando si pretende così tanto da se stessi?

“È proprio questo che ti ossessiona, perché non è mai abbastanza. Non sei mai all’altezza di come vorresti essere, ti senti sempre un passo indietro. Puoi sentirti una merda anche quando gli altri ti considerano bravo. Succede comunque. È la vita”.

Per raccontare questa crisi creativa, in The Nameless Ballad ha scelto ancora una volta il linguaggio dell’horror. Perché questo genere è così importante per lei?

“In questo caso ho utilizzato l’horror come metafora, perché mi considero un regista profondamente legato a questo genere. Se non potessi girare film horror, probabilmente non farei cinema. Tutto il resto posso raccontarlo attraverso le canzoni. Prima di tutto, amo l’horror. L’ho sempre amato. Mi permette di spingere sull’acceleratore, di trasmettere determinate sensazioni con maggiore potenza, senza pormi limiti. Mi offre una libertà espressiva e visiva straordinaria, perché può accadere davvero di tutto. Soprattutto, il mio lavoro consiste nel raccontare emozioni. Possono essere romantiche, luminose, intime oppure spaventose, inquietanti, terrificanti. La natura cambia, ma restano sempre emozioni. E la paura è una delle più primordiali, tra le prime che impariamo a conoscere, fin da bambini. Quando veniamo al mondo, apriamo gli occhi su una realtà sconosciuta, che può apparirci spaventosa. In questo senso, la paura è forse la prima emozione che sperimentiamo. Spesso mi chiedono come riesca a passare dalle canzoni che ho scritto negli anni a film di questo tipo. La risposta è semplice: racconto sempre le emozioni, soltanto che nel cinema esploro il loro lato oscuro, il dark side”.

Il protagonista Sam si ritira in una villa per ritrovare l’ispirazione, ma finisce per confrontarsi con i propri fantasmi. Nel cinema horror, gli ambienti spesso custodiscono ciò che i personaggi cercano di rimuovere. Come ha costruito il rapporto tra lo spazio fisico della villa e la dimensione psicologica di Sam? Voleva che la casa diventasse un’estensione della sua mente?

“Volevo soprattutto creare una sensazione di vuoto. Di solito, le case infestate sono ambienti sovraccarichi: mobili, quadri, armadi, suppellettili, orologi a muro, pendoli. È l’immaginario classico della dimora antica, piena di oggetti e dettagli. In questo caso ho scelto la strada opposta, eliminando il superfluo e ricorrendo a un design che personalmente mi trasmette un profondo senso di solitudine. Immaginavo una casa minimale, attraversata da grandi spazi vuoti. Volevo che fosse proprio la solitudine di Sam a occuparli, insieme alla sua angoscia. Man mano che la storia procede, quei vuoti cominciano a riempirsi della negatività che cresce dentro di lui”.

Quella solitudine e quell’angoscia sembrano alimentarsi anche attraverso le pressioni che il protagonista subisce dall’esterno. Quanto possono compromettere l’equilibrio di un artista?

“Sono situazioni che possono mettere seriamente a rischio l’equilibrio mentale. Le pressioni diventano fortissime, vere e proprie onde d’urto che arrivano da un mondo esterno sul quale senti di non avere più alcun controllo. Ci sono persone che si aspettano risultati miracolosi, altre che puntano a guadagni enormi. All’improvviso ti ritrovi circondato da un sistema di aspettative e interessi, mentre dentro continui a sentirti il ragazzo con la chitarra. E pensi: ‘Quando ho realizzato i miei primi lavori, tutto questo non esisteva. C’ero soltanto io che suonavo. Adesso, invece, devo fare i conti con una realtà completamente diversa’. Se non trovi una valvola di sfogo, un modo per esorcizzare queste pressioni, rischi di rimanerne schiacciato”.

Quando termina un film o un disco, prova la sensazione di essersi liberato di qualcosa oppure quel vuoto torna a farsi sentire?

“Non lo colmi mai del tutto, almeno per me è così. A volte ho l’impressione di esserci riuscito, ma dura pochissimo. In fondo, creare significa anche lasciare andare parti di sé. Ogni volta che esce un disco o un film, sento come se un pezzo di me si staccasse e andasse incontro al proprio destino. Si porta via una parte della mia vita, del mio cuore, della mia mente. Per un istante posso avere la sensazione di aver colmato quel vuoto, perché ho realizzato qualcosa in cui mi riconosco pienamente. Ma appena l’opera prende la propria strada, ritorno allo stato d’animo precedente. È un circolo chiuso dal quale non esiste una vera via d’uscita. Può essere anche un’ossessione dolce, ma resta qualcosa che mi assorbe completamente. L’ho visto anche in alcuni amici sportivi. Quando una persona decide di mettersi in gioco fino in fondo, può entrare in una dimensione mentale dalla quale diventa difficilissimo uscire. Mi succede continuamente. Quando scrivo o lavoro a un progetto, a volte ho la testa completamente altrove. Potrei mettermi in macchina e guidare per un’intera giornata senza rendermi conto di dove sto andando. È questo il livello di coinvolgimento di cui parlo”.

In questo rapporto così intenso, e a volte tormentato, con la creatività, che cos’è per lei l’ispirazione?

“L’ispirazione è semplicemente la capacità di lasciarsi attraversare dalla vita. Non ha una forma precisa e non esiste un momento in cui puoi essere certo che arriverà. Generalmente si manifesta quando ti abbandoni alla vita, quando smetti di inseguirla. Non puoi forzarla, devi lasciare che arrivi spontaneamente. Nel film ho cercato di mostrare proprio questa differenza. Da una parte c’è il musicista che prova a confezionare una canzone, dall’altra quello che si ritrova improvvisamente tra le mani un brano senza sapere nemmeno da dove sia arrivato. Le canzoni, quando devono nascere, arrivano così, spesso con una velocità incredibile. Se invece cerchi di afferrarle a tutti i costi, ti scivolano via. L’ispirazione somiglia un po’ alla felicità. Come cantava Lucio Dalla, ‘Chissà su quale treno della notte passerà’, e poi ‘Lo so che passerà, ma come sempre in fretta’. Sono lampi, istanti, quasi delle fotografie. Ed è proprio questa imprevedibilità a farti soffrire, perché quando non arriva sai benissimo che non puoi costringerla a manifestarsi. Non sai quando tornerà, ma forse è giusto così. Altrimenti diventerebbe un automatismo e perderebbe la propria natura. Magari sei al supermercato e all’improvviso arriva un’idea. Allora devi fermarti e scrivere il testo sul foglietto della lista della spesa. Potremmo parlarne all’infinito. Vivo costantemente immerso in questo flusso creativo e, a volte, vorrei persino riuscire a spegnerlo”.

Questa imprevedibilità dell’ispirazione riguarda anche il suo lavoro di regista? Come nascono, per esempio, le sequenze più inquietanti di The Nameless Ballad?

“Con l’horror entra in gioco un’altra dimensione, che finisce per incupirmi ancora di più. Quando giro un film di questo genere, capita spesso che alcune sequenze mi appaiano in sogno, durante la notte. Lo considero una fortuna. Succede soprattutto quando mi avvicino a scene in cui l’inquietudine deve raggiungere livelli molto alti. Penso, per esempio, ad alcune sequenze di The Nameless Ballad, nelle quali la tensione deve crescere fino a far percepire l’ambiente stesso come una presenza minacciosa. Eppure, parliamo di una bella villa moderna, che di per sé non ha nulla di spaventoso. È l’energia che riesci a imprimere alla scena a trasformare quelle mura in qualcosa di inquietante. Spesso, prima di girare le sequenze horror più intense, me le ritrovo nei sogni. Mi sveglio presto e comincio a disegnarle, fissando sulla carta le immagini che ho visto durante la notte. The Nameless Ballad è stato disegnato interamente, dalla prima all’ultima inquadratura. Durante le riprese, quando finivo di girare, tornavo a casa e preparavo i disegni delle scene del giorno successivo”.

C’è poi un altro elemento fondamentale dell’horror, soprattutto nella tradizione italiana degli anni Settanta, a partire dal cinema di Dario Argento: il suono. Quanto conta la musica nella costruzione di The Nameless Ballad e come ha lavorato alla colonna sonora?

“Il discorso vale anche per i film di Sergio Leone. La colonna sonora ha un’importanza enorme. Nei miei film, però, non compongo personalmente le musiche: propongo idee, cerco soluzioni e suggerisco direzioni ai compositori. In The Nameless Ballad dovevamo lavorare su tre livelli differenti: il commento musicale alle immagini, i brani eseguiti dal protagonista, legati a un immaginario pop rock con sfumature indie, e la composizione per pianoforte. In un film come questo, la musica diventa un vero e proprio personaggio. La ballata per pianoforte, in particolare, è una delle protagoniste della storia. Doveva sembrare una composizione ottocentesca, ma possedere anche un carattere universale, capace di suscitare inquietudine ancora oggi. Non volevo che fosse esplicitamente horror: avrebbe tradito il senso della vicenda. Cercavo una melodia che contenesse angoscia, malinconia, perdita, il sentimento di qualcosa che se ne va. Dopo mesi di ricerca è arrivata la ballata composta da Andrea Pesce, che ha poi firmato tutte le musiche del film. Ho capito immediatamente che era quella giusta, per un motivo molto semplice: non riuscivo più a togliermela dalla testa”.

Nel film ricorrono tre sentimenti molto forti, di cui ha parlato anche sua moglie, Giglia Marra: l’ansia, la perdita e la solitudine. Quanto appartengono alla sua esperienza personale?

“L’ansia è proprio il primo sentimento di cui le ho parlato. È una presenza con cui mi trovo spesso a convivere e contro la quale combatto continuamente. Con il tempo ho imparato a gestirla, a scaricare la tensione e ad attenuarne gli effetti. La perdita, invece, è una dimensione con cui inevitabilmente ci si confronta sempre di più con il passare degli anni. Anche la solitudine mi ha accompagnato spesso. E credo che, per chi scrive, sia in qualche modo inevitabile. La scrittura è un’attività profondamente solitaria. In un secondo momento puoi entrare in contatto con altre persone, confrontarti e condividere il lavoro. Ma quando scrivi, a meno che non si tratti di sessioni collettive, hai bisogno di isolarti. Almeno per me funziona così. Qualunque presenza, anche quella di una persona cara, rischia di distrarti, di portarti fuori da quella dimensione ossessiva in cui sei immerso. Non puoi metterti a parlare d’altro quando hai in testa un’idea che continua a ronzarti da ore”.

In The Nameless Ballad, Jamie Ward interpreta Sam, un musicista segnato da fragilità e contraddizioni. Come ha lavorato con lui per evitare lo stereotipo dell’artista tormentato? E c’è stato un momento sul set in cui la sua interpretazione l’ha sorpresa?

“Con Jamie sono stato davvero molto sadico. Dopo che aveva accettato il ruolo, mentre cominciavamo a lavorare sul personaggio, sapendo che è anche un musicista e che aveva inciso dei dischi in Inghilterra, gli ho detto: ‘Jamie, lo sai che adesso dovrai comporre tutte le musiche? Quelle dei titoli di testa, i brani che suonerai nel film, testi e melodie. Tutto!’. Lui è rimasto spiazzato: ‘Come sarebbe a dire che devo comporre tutto?’. Gli ho spiegato che non sarebbe bastato scrivere le canzoni, perché avrebbe dovuto anche eseguirle dal vivo durante le riprese. Volevo che si vedesse realmente il processo creativo, con i suoi tentativi, le interruzioni, le ripartenze. Non potevamo registrare i brani in studio e poi farglieli eseguire in playback. Gli ho detto che avremmo predisposto tutti gli strumenti, con microfoni, amplificatori e un computer perfettamente funzionante, in modo che potesse suonare e registrare davvero. Questa richiesta lo ha messo profondamente in crisi. Ha avvertito subito un’enorme responsabilità e ho cominciato deliberatamente ad aumentare la pressione. Volevo che arrivasse sul set carico di un’ansia autentica, sulla quale avrei poi potuto lavorare. Per settimane mi ha mandato decine di file audio e continuavo a respingerli: ‘No, questo non va bene. È troppo pop. Dobbiamo trovare un’altra direzione’. Dopo una ventina di giorni, poveraccio, ho cominciato ad aiutarlo concretamente e alla fine abbiamo lavorato insieme alle canzoni, Con un mio contributo importante alla scrittura. Ma fino all’ultimo gli ho fatto sentire il peso delle mie aspettative. Così è arrivato sul set esattamente nello stato emotivo che cercavo: un musicista sotto pressione, al quale vengono continuamente richiesti brani che non riesce a sentire davvero propri. Avevo capito che Jamie, per carattere e sensibilità, avrebbe reagito profondamente a questa situazione. Ho sfruttato questa sua predisposizione per immergerlo nella condizione psicologica di Sam. Sì, sono stato un po’ sadico, ma volevo che vivesse realmente quel disagio. Da musicista, sapevo che altrimenti avrei rischiato di percepire tutto come una finzione”.

Un altro elemento centrale di The Nameless Ballad è il pianoforte, che sembra imporsi quasi come una presenza viva. Che cosa rende questo strumento così particolare e perché ha voluto attribuirgli un ruolo tanto dominante?

“Il pianoforte è uno strumento imponente, capace di riempire una stanza in un istante. Ha un’estensione sonora straordinaria: le note più basse producono vibrazioni che senti quasi nello stomaco, mentre quelle più acute sembrano penetrarti direttamente nel cervello. Sono due estremi potentissimi che convivono nello stesso strumento. E poi il pianoforte è autosufficiente: spesso non ha bisogno di alcun accompagnamento, perché riesce a occupare da solo l’intero spazio musicale. Per questo ho voluto lasciare la stanza quasi vuota, affinché diventasse una presenza dominante, una sorta di deus ex machina del film. Abbiamo scelto un grande pianoforte antico. Del resto, soprattutto nella sua versione a coda, è uno strumento che dall’inizio del Novecento a oggi è rimasto sostanzialmente immutato. La tecnologia non ne ha alterato profondamente l’identità. È come se attraversasse i secoli conservando intatta la propria natura. In un certo senso è intoccabile e proprio per questo può diventare minaccioso, quasi esercitare un potere su chi gli sta davanti. Basta osservare un pianista mentre si esercita per ore. Arriva a farsi male alle mani, perché la ripetizione continua, la fatica e la concentrazione possono portarlo in una sorta di trance. È uno strumento che mi affascina profondamente e che, da musicista, un po’ invidio. A un pianista basta suonare un accordo per riempire un intero spettro di frequenze. Non gli serve nient’altro”.

Il diario è un elemento fondamentale per comprendere la vicenda. Quale significato assume all’interno della storia?

“Il diario rappresenta la voce e la memoria di tutte quelle donne alle quali è stata negata la possibilità di raccontarsi e coltivare liberamente il proprio talento. Raccoglie l’ossessione di una donna costretta al silenzio, che per gran parte del film continua a comunicare soltanto attraverso quelle pagine. Al suo interno convivono inquietudine, rabbia, paura, rimpianto, senso di colpa, terrore e rinuncia. Credo sia uno degli elementi narrativi più interessanti della storia. Qui si riconosce anche la mano di Barbara Baraldi, che considero una grandissima scrittrice del genere dark. Condividiamo un gusto profondamente cupo, persino macabro, e la passione per il lato oscuro del cinema, della letteratura e del fumetto. Sono un grande appassionato di Dylan Dog e Barbara ne è la curatrice. Credo che insieme siamo riusciti a trasmettere al film anche quella malinconia che caratterizza il personaggio. Lavorare con lei è stato bellissimo. Ci chiamavamo fratelli di sangue, perché avevamo gli stessi riferimenti e una sensibilità molto simile, pur osservandoli da prospettive differenti: io da regista, lei da scrittrice. Il diario, in particolare, deve moltissimo al suo modo di sentire e raccontare”.

A proposito di diari, se dovesse ripercorrere la sua vita attraverso le opere che ha realizzato, che cosa racconterebbero di lei?

“Il diario di una vita non può prescindere dalla dimensione personale. In fondo, ho già raccontato la mia attraverso tutto quello che ho scritto e realizzato. Nella prima parte l’ho fatto soprattutto con la musica, attraverso i dischi dei Tiromancino e le tante canzoni composte nel corso degli anni. Poi ho cominciato a scrivere anche il diario della mia parte oscura. Una sorta di diario nero, apparentemente lontanissimo dall’universo musicale dei Tiromancino, fatto di film cupi, horror, a volte estremamente violenti, come The Well. Con The Nameless Ballad, però, credo che queste due storie finiscano per incontrarsi. È come se il diario musicale e quello cinematografico si ritrovassero finalmente sulla stessa pagina. Le due dimensioni si uniscono e diventano indispensabili l’una all’altra”.

Ripercorrendo la sua filmografia, da Nero bifamiliare a Shadow, da Tulpa a The Well, emerge un interesse costante per i personaggi che perdono il controllo della propria esistenza. Si riconosce in questa lettura?

“Perdere il controllo della propria vita è una delle esperienze più spaventose che si possano immaginare. Naturalmente, i miei film sono molto diversi tra loro. In ciascuno ho cercato di esplorare paure differenti, alcune legate al soprannaturale, altre decisamente più terrene. Ma ciò che mi muove davvero è sempre un senso di inquietudine. È da lì che nascono le idee. A volte vengo attraversato da una sensazione difficile da spiegare ed è proprio in quei momenti che comincio a immaginare un film”.

Le è mai capitato di desiderare qualcosa così intensamente da cominciare a temerla?

“Quello che desidero finisce sempre per minacciarmi. Sempre. Perché il desiderio si trasforma in ossessione e, a quel punto, comincia a fare paura. Non sono capace di vivere senza ossessionarmi. Ormai ho capito che è una parte di me dalla quale non riuscirò a liberarmi”.

Guardando al panorama cinematografico attuale, crede che ci siano le condizioni per una nuova stagione dell’horror italiano?

“Dal punto di vista artistico, gli italiani non sono secondi a nessuno nell’horror. Possiamo attraversare periodi discontinui, soprattutto quando l’industria cinematografica smette di credere nel genere, ma il talento non manca. Credo che gli italiani abbiano una predisposizione particolare per l’horror, perché sono imprevedibili, persino un po’ folli. Nel cinema horror americano contemporaneo, soprattutto nelle grandi produzioni, è difficile imbattersi in idee veramente singolari. Gli autori italiani, invece, hanno sempre dimostrato di possedere quella nota di follia in più, insieme alla capacità di utilizzare in modo estremamente efficace gli elementi del linguaggio cinematografico: la musica, la fotografia, i volti. Mi auguro che l’horror e, più in generale, il cinema di genere italiano possano riconquistare lo spazio che meritano. Spesso è proprio il cinema di genere ad aprire nuove strade, a suggerire linguaggi e modalità narrative differenti. E credo che questa sia una delle nostre qualità migliori”.

Anche per questo continua a presentare i suoi film all’estero? Che valore ha per lei il confronto con un pubblico internazionale?

“L’ho sempre fatto. Tutti i miei film sono stati presentati all’estero ed è diventata quasi una tradizione. Con The Nameless Ballad sono tornato dove tutto è cominciato, al FrightFest di Londra, un festival che negli anni mi ha dato moltissimo. È sempre interessante osservare il proprio lavoro attraverso gli occhi di persone che hanno una sensibilità e una prospettiva culturale diverse. Il pubblico inglese, per esempio, è molto differente da quello italiano. Ma forse continuo a cercare queste esperienze anche perché mi piace mettermi in pericolo. È un’altra caratteristica del mio carattere: quando sento di essere sull’orlo del burrone, finalmente sono contento. Non riesco a farne a meno”.

Questa propensione al rischio l’ha accompagnata anche nel passaggio dalla musica al cinema horror, una scelta che all’epoca poteva sembrare sorprendente. Come reagirono le persone che le stavano intorno?

“Immagini che cosa significasse, nel 2007, dopo diversi album di grande successo, debuttare nel cinema horror. Venivo da una musica romantica, solare, avvolgente, fatta di canzoni che parlavano di sentimenti, relazioni e vita quotidiana. Ricordo benissimo la reazione generale, persino quella del mio team: ‘È impazzito! Siamo rovinati!’. Temevano che si aprisse un capitolo troppo oscuro, capace di modificare l’immagine che il pubblico aveva di me. Si chiedevano perché dovessimo introdurre nell’immaginario delle persone un universo così distante da quello delle mie canzoni. C’era anche il timore che nascesse una contraddizione: ‘Ma allora chi è veramente? Possiamo continuare ad ascoltare le sue canzoni nello stesso modo? Quello che racconta è autentico?’. Eppure, ho scelto di farlo perché sentivo che era la strada giusta per me”.

Anche il passaggio da The Well a The Nameless Ballad sembra rispondere a questa esigenza di cambiare continuamente direzione. Che cosa l’ha spinta ad abbandonare il gore per un horror più psicologico e spettrale?

“Ogni volta che un progetto funziona, sento il bisogno di cercare una strada diversa. The Well, per esempio, è andato molto bene. Era un film violentissimo, gore, sopra le righe, pieno di sangue, mostri e immagini scioccanti. Lo abbiamo venduto in 104 Paesi. Proprio dopo quel risultato mi sono detto: ‘Adesso facciamo un film completamente diverso. Una storia solitaria, cupa, inquietante, senza gore, costruita interamente su una dimensione spettrale’. Non riesco a fermarmi, a ripetere una formula soltanto perché ha funzionato. È questa la mia inquietudine. Continua a spingermi verso territori che non ho ancora esplorato. Non riesco a smettere di cercare. Penso sempre che abbiamo una sola vita e che non torneremo qui un’altra volta. Finché ci siamo, voglio scoprire che cosa c’è oltre, vedere che cosa si nasconde dietro l’angolo. Non voglio arrivare un giorno a rimpiangere di non averci provato”.

Al di là delle paure che racconta attraverso il cinema, che cosa la spaventa davvero oggi?

“Da quando sono padre, la maggior parte delle mie paure riguarda la famiglia e il futuro del mondo in cui viviamo. Parliamo tanto di horror, ma la realtà riesce a raggiungere livelli di atrocità e terrore infinitamente superiori a quelli della finzione. Se voglio spaventarmi davvero, mi basta aprire un giornale. Leggere un quotidiano o guardare i titoli del telegiornale, oggi, mi terrorizza molto più di qualsiasi film”.

C’è infine una figura importante nel suo percorso, Franco Califano. Secondo lei, che cosa avrebbe pensato di The Nameless Ballad?

“Califano era un uomo profondamente istintivo ed emotivo. Credo che avrebbe colto soprattutto la solitudine che attraversa il film, perché era un sentimento che conosceva molto bene. Era un uomo tremendamente solo. Lo ricordo ancora, e quella sua solitudine mi colpiva profondamente. Ma, in fondo, anche lui era condannato dalla propria arte. Se togliessimo la solitudine dalla musica di Califano, le porteremmo via una parte essenziale della sua identità. Era come se fosse venuto al mondo proprio per raccontare quel sentimento meglio di chiunque altro”.