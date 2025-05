Fedez al congresso dei giovani di Forza Italia spacca il partito, bufera: le reazioni da Craxi a Dalla Chiesa

Fedez è divisivo, almeno secondo alcuni esponenti di Forza Italia. La notizia della sua partecipazione al congresso dei giovani del partito azzurro ha fatto saltare qualche nervo e non si esclude che durante l’evento possano scoppiare altre polemiche. Tra i dissidenti c’è Stefania Craxi, che tuona: “È una vergogna”, ma Maurizio Gasparri rassicura: “Non verrà a fare il maestro”.

Fedez all’evento di Forza Italia

Sabato 31 maggio all’Eur, quartiere romano costruito in epoca fascista, si terrà il Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia presso il palazzo dei congressi.

La notizia è arrivata nelle scuderie di Forza Italia mercoledì 28 maggio – scrive il Corriere della Sera – mentre era in corso una riunione della segreteria nazionale per discutere sul bilancio del 2025.

L’iniziativa è stata presa da Maurizio Gasparri, in passato più volte partecipante ai dissing con il rapper e imprenditore digitale ma che oggi, a quanto pare, ha scelto la via del dialogo.

Federico Leonardo Lucia – questo il nome di battesimo di Fedez – sarà al Convegno per parlare di disagio giovanile, un argomento che la voce di Battito ha portato anche sul palco di Sanremo e di cui ha spesso dibattuto anche sui suoi social.

Il partito è diviso: cosa dicono gli esponenti

Non mancano le divisioni interne e i nasi storti tra gli esponenti di Forza Italia. A opporsi, principalmente, è Stefania Craxi. Come scrive il Corriere della Sera, appresa la notizia della partecipazione di Fedez ha detto: “È una vergogna, noi abbiamo sempre avuto modelli diversi”.

Unanime è la domanda: “Cosa c’entra Fedez con la nostra storia? E poi non è lui ad aver continuamente attaccato il Cavaliere?“, ma Gasparri – promotore dell’iniziativa, ricordiamo, tenta di rassicurare: “Fedez non verrà a fare il maestro in casa nostra”. La stessa rassicurazione arriva da Antonio Tajani: “Lui è di sinistra ma non è lì a dettare la linea politica”, e ancora: “Se siamo convinti delle nostre idee non dobbiamo avere paura di nessuno“.

L’approvazione arriva anche da Rita Dalla Chiesa, che sostiene che il rapper abbia “tutto il diritto a un’altra occasione”. Anche Alessandro Cattaneo rassicura: “Non farà il teatrino dell’assurdo ma cercherà di toccare dei temi di cui non si parla”.

Le provocazioni di Fedez su Berlusconi

Gli esponenti perplessi, in effetti, hanno buona memoria: in passato Fedez ha più volte provocato la figura di Silvio Berlusconi. In un selfie allo specchio, ad esempio, aveva sfoggiato la nuova cover del suo telefono con l’effige del Cav che faceva il gesto delle corna durante il vertice europeo a Caceres, in Spagna, nel 2002.

Nell’agosto 2024 venne fuori che il suo nuovo cane, un golden retriever, si chiama Silvio, anche se c’è chi pensa che piuttosto sia un riferimento alla presunta nuova fiamma di Chiara Ferragni. Eppure il 22 giugno 2024 Fedez ha postato alcuni scatti al mare insieme al suo amico a quattro zampe. La didascalia che accompagnava il carosello recitava: “Menomale che Silvio c’è”.