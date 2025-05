Fedez al congresso di Forza Italia per parlare di disagio giovanile, l'annuncio di Gasparri dopo le tensioni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Fedez sarà ospite del congresso nazionale dei giovani di Forza Italia, in programma il 31 maggio al Palazzo dei Congressi di Roma. A confermare la presenza del rapper, un tempo molto critico con il centrodestra, è stato Maurizio Gasparri, capogruppo di FI al Senato, durante la “Maratona Bullismo” al Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos. “Con Fedez abbiamo parlato di disagio giovanile, in passato ci sono state polemiche, ma ora c’è un confronto”, ha detto Gasparri.

Gli scontri tra Fedez e Gasparri

Come ricorda il Corriere della Sera, in passato tra Fedez e Gasparri non sono mancati gli scontri: nel 2014 i due furono protagonisti di un acceso botta e risposta sui social.

Oggi, però, il clima è cambiato. “L’abbiamo invitato, credo che venga. Di recente ha maturato molte riflessioni sul disagio giovanile”, ha aggiunto il senatore di Forza Italia. Parole che segnano una svolta nel rapporto tra il politico e l’artista.

Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato

Il disagio giovanile tema del congresso di Forza Italia

L’invito a Fedez nasce da un dialogo sul disagio giovanile, tema su cui il cantante si è esposto più volte pubblicamente.

Nel corso degli ultimi mesi, il rapper ha criticato la sinistra per l’incapacità di favorire il dialogo e ha accusato i movimenti per i diritti di aver “perso le priorità”.

Secondo Fedez, molte battaglie si sono trasformate in cacce alle streghe, lasciando “una prateria alle destre”.

La reazione social e l’attesa per la conferma

L’annuncio della partecipazione di Fedez è stato anticipato da un post social di Forza Italia Giovani, che mostrava la silhouette di un ospite misterioso. Poco dopo, Gasparri ha confermato l’identità del super ospite.

La notizia ha subito fatto il giro della rete, suscitando curiosità e commenti. Al momento Fedez non ha ancora confermato pubblicamente la sua presenza, ma la sua partecipazione è data come molto probabile.

Un’occasione per superare le distanze

La presenza di Fedez al congresso di Forza Italia apre a nuovi scenari di confronto tra mondi spesso contrapposti.

Gasparri ha riconosciuto che lo separano molte idee dal rapper, ma ha anche sottolineato come proprio il dialogo su temi concreti come il disagio giovanile possa creare ponti. Il congresso diventa così un palco inatteso per un incontro che, fino a pochi mesi fa, sembrava impossibile.