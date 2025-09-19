Fedez chiede scusa a Sinner dal palco per la rima su Hitler: "Paradosso uscito malissimo, mia responsabilità"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Non posso fare altro che chiedere scusa a Jannik Sinner”: con queste parole, il 19 settembre dal palco del Forum di Assago, Fedez ha affrontato con coraggio e una certa emozione le polemiche scatenate dalla rima in cui descriveva il campione azzurro come “un purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. Il rapper ha spiegato di aver voluto costruire un paradosso, ma di averlo fatto “malissimo”.

Le polemiche sul brano di Fedez

La frase su Sinner, contenuta nel brano Tutto il contrario, ha sollevato un’ondata di critiche non solo nel mondo dello spettacolo e tra i fan, ma anche in quello politico.

A Bolzano il consigliere comunale Giuseppe Martucci (FdI) ha presentato un esposto in Procura, accusando il rapper di istigazione all’odio razziale e chiedendo che la vicenda venga approfondita dalle autorità competenti.

ANSA

Jannik Sinner

Il paragone tra Sinner e Hitler

Come riporta ANSA, Fedez ha chiarito che il pezzo nasce da un gioco di provocazioni e tesi esasperate: “Porto concetti al limite per dire l’opposto. Stavolta volevo evidenziare il paradosso per cui atleti nati e cresciuti in Italia spesso non vengono considerati italiani per il colore della pelle, e ribaltarlo sullo sportivo italiano più amato. Non ci sono riuscito e il risultato è stato frainteso”.

Il rapper ha aggiunto di aver preferito affrontare la questione dal vivo: “Avevo scritto due righe di chiarimento, ma la cosa giusta era parlarne qui, davanti a voi. È più imbarazzante, ma anche molto più onesto”.

Le altre persone citate nel testo della canzone

Il riferimento a Sinner, al pari delle altre citazioni nel testo – tra cui Elly Schlein, l’omicidio di Charlie Kirk e la canonizzazione di Carlo Acutis – ha contribuito ad alimentare la bufera.

Le parole su Hitler, in particolare, sono state percepite come offensive e fuori luogo, dando l’impressione di un attacco personale al campione azzurro.

Nonostante ciò, Fedez ha comunque eseguito il brano con il testo originale durante il concerto, ma solo dopo aver chiarito la sua posizione.

La reazione del pubblico alle scuse

Il Forum di Assago era gremito per la prima delle due date milanesi del tour “Ritorno a casa”. Il pubblico ha accolto con applausi e incoraggiamenti le scuse del rapper.

Un segnale che, al netto delle polemiche, resta saldo il legame con i fan: la volontà di assumersi le colpe è stata percepita come un gesto di maturità.