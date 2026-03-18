Fedez contro DiMartedì e Giovanni Floris per le puntate Pulp Podcast, "complimenti alla vostra deontologia"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo l’annuncio dell’ospitata di Giorgia Meloni a Pulp Podcast a ridosso del Referendum sulla Giustizia, Fedez, co-conduttore dello show assieme a Mr Marra, ha polemizzato sui social con la trasmissione DiMartedì di Giovanni Floris. Il programma di La7 ha parlato del podcast co-condotto dal cantante nella puntata di martedì 17 marzo.

Lo sfogo di Fedez contro DiMartedì e Giovanni Floris

In una Storia pubblicata su Instagram nella serata di martedì 17 marzo, Fedez ha raccontato: “Siamo stati contattati dalla redazione di DiMartedì di Giovanni Floris e ci sono stati richiesti alcuni stralci delle nostre puntate, mi sembra quelle di Tajani, Vannacci e Gasparri”.

Il racconto del cantante e co-conduttore di Pulp Podcast è proseguito così: “Diamo la nostra disponibilità e chiediamo di poter parlare per comprenderne il motivo. Dalla conversazione intuiamo subito che volessero mettere degli stralci di puntate in cui gigioneggiamo per sminuire i contenuti del nostro podcast. Diamo la nostra disponibilità a patto che Davide Marra possa presenziare per difendere l’onorabilità del podcast”.

Lo sfogo finale di Fedez: “Cosa fanno loro? Non invitano Marra e al posto delle clip mettono tre virgolettati passando sopra a centinaia di puntate in cui abbiamo parlato di tante cose e tematiche sensibili in maniera deontologicamente più che professionale. Complimenti alla vostra di deontologia“.

Le parole di Mr Marra su DiMartedì e Floris

Anche Davide Marra ha commentato il caso sui social: “Ecco a voi la grande informazione. Screditare tutto il lavoro fatto con Pulp”.

Mr Marra ha poi sottolineato l’intento della trasmissione di La7, che, a suo dire, sarebbe stato quello di dire che Pulp Podcast “è il podcast della destra”, senza menzionare gli altri ospiti dello show.

ANSA

Giorgia Meloni a Pulp Podcast: l’annuncio

Poche ore prima dello sfogo social di Fedez, Pulp Podcast ha annunciato una puntata speciale dello show con ospite la premier Giorgia Meloni, pubblicata alle ore 13 di giovedì 19 marzo.

L’annuncio ha scatenato polemiche per la concomitanza con il Referendum sulla Giustizia, in programma domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo.

Il retroscena su Schlein e Conte a Pulp Podcast

Dopo l’annuncio dell’ospitata di Giorgia Meloni a Pulp Podcast, i conduttori Fedez e Mr Marra hanno rivelato di aver invitato (senza successo) anche Elly Schlein del Pd e Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle.

In una storia condivisa da entrambi su Instagram si legge: “Abbiamo proposto a tutti i partiti italiani spazio per il confronto. Quelli che non avete visto hanno scelto di ignorarci. Ora non piangete“.