Fedez contro Giacomo Salvini del FQ, il rapper pubblica la chat col giornalista dopo l'articolo sul referendum

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È scoppiata la polemica tra Fedez e Il Fatto Quotidiano, dopo un articolo del FQ a firma di Giacomo Salvini in cui si afferma che Fratelli d’Italia e, più in generale, il Comitato del Sì al Referendum avrebbe individuato nel cantante il suo testimonial. Sulle pagine del quotidiano si legge che ci sarebbero già state diverse interlocuzioni ed è riportato un virgolettato dell’artista (“Non ho nulla da dire, non lo farò per interposta persona”), sottolineando che Fedez non ha smentito la ricostruzione. Dopo la pubblicazione dell’articolo, il cantante ha attaccato il quotidiano. Sui social è stata anche condivisa la chat col giornalista.

Fedez testimonial del Sì al Referendum? L’articolo di Salvini sul Fatto Quotidiano

L’articolo di Giacomo Salvini dal titolo “Giustizia, FdI cerca influencer per il Sì: ora punta a Fedez” è stato pubblicato sulle pagine de Il Fatto Quotidiano nella giornata di domenica 18 gennaio.

Nell’articolo si legge che, secondo quanto detto al FQ da fonti meloniane, il primo obiettivo come testimonial del Sì al Referendum sulla Giustizia sarebbe proprio il cantante. Sempre stando alle stesse fonti, ci sarebbero già state diverse interlocuzioni nelle ultime settimane.

ANSA

Giacomo Salvini sottolinea che Fedez, contattato dal quotidiano, non ha smentito, limitandosi a dire: “Non ho nulla da dire, non lo farò per interposta persona“.

La reazione di Fedez all’articolo del Fatto Quotidiano

Dopo la pubblicazione dell’articolo su Il Fatto Quotidiano, Fedez è intervenuto pubblicamente per fare chiarezza, con alcune Stories pubblicate su Instagram.

Il cantante ha esordito così: “Eccomi qui a dover rendere conto dell’ennesimo racconto di fantasia travestito da giornalismo“.

Fedez ha poi ricostruito così l’intera vicenda:

“Ieri (sabato, ndr), mi stavo serenamente godendo il weekend quando vengo raggiunto da insistenti telefonate da parte di un numero che non avevo in rubrica. Chiedo per messaggio chi fosse. Mi dice di essere un giornalista e di voler sapere la mia posizione in merito al Referendum sulla giustizia. Gli faccio notare che chiamare con così tanta insistenza non è cosa a me gradita e che se mai volessi esprimermi sul tema lo farei attraverso i miei canali. Fine della conversazione. Per tutta risposta, questa mattina trovo un articolo sul quotidiano a firma di questo giornalista che insinua che io sarei stato ingaggiato dal governo Meloni come testimonial per il ‘Sì’. (…) Ovviamente senza nessuna prova giornalistica, ma con un mio virgolettato che lascia quasi intendere che abbia qualcosa da nascondere. Follia pura. L’unico fatto certo è che al mio podcast fino a oggi ho avuto solo ospiti che si stanno spendendo per il ‘No’ (Gherardo Colombo e Nicola Gratteri). Comunque domani c’è Gratteri a Pulp Podcast che spiega le ragioni del suo ‘No’ al referendum”.

Sull’account social di Pulp Podcast è stato poi pubblicato un post in cui viene riportata la conversazione via chat tra il giornalista Giacomo Salvini e Fedez.

Nella didascalia del post, si legge: “L’autore dell’articolo prima cerca Fedez al telefono, poi ricontattato per messaggio per sapere chi fosse e che cosa volesse chiede: ‘Sto scrivendo un pezzo sul fatto che lei potrebbe impegnarsi per il Sì alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. È corretto? Vuole dire qualcosa?’. Chiarissima la risposta di Fedez: ‘Mai espresso sul tema. Non voglio dire nulla’. È bastato questo non solo per costruire un articolo infondato, ma pure per insinuare che Fedez avesse qualcosa da nascondere. Il tutto partendo da un assunto intollerabile: la domanda che gli è stata rivolta era se si sarebbe impegnato per il Sì al referendum, mentre nell’articolo si insinua che Fedez non abbia voluto rispondere alla domanda: ‘è vero che il Comitato del Sì la vuole ingaggiare come testimonial?’ Un cortocircuito costruito ad arte per sollevare un polverone”.

In un altro passaggio si legge ancora: “Chiunque avesse scelto Fedez come testimonial del Sì avrebbe buttato soldi nel ces*o”.

Chi è Giacomo Salvini

Giacomo Salvini è un giornalista livornese nato nel 1995. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Firenze, collabora attualmente con Il Fatto Quotidiano.

Nel febbraio dello scorso anno il suo nome è salito alla ribalta delle cronache per la pubblicazione del libro “Fratelli di chat. Storia segreta del partito di Giorgia Meloni”, nel quale è descritta “la storia mai raccontata del partito di Giorgia Meloni attraverso le chat dei parlamentari, ministri e dirigenti di Fratelli d’Italia”.