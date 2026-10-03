Fedez contro il Ddl antisemitismo, "Si può non essere d'accordo con Liliana Segre o è intoccabile?"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Invitato alla Leopolda dal leader di Italia Viva Matteo Renzi, il rapper Fedez ha attaccato il Ddl antisemitismo, che non considera una priorità per l’Italia. L’artista ha poi rivendicato in toni coloriti la possibilità di potere anche non essere d’accordo con la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all’olocausto e sostenitrice del testo. Renzi poco prima si era schierato senza se e senza ma con la Segre.

Fedez contro il Ddl antisemitismo

“Il Ddl antisemitismo? Se questa è una priorità per il Paese, io la trovo una stron*ata enorme“, ha commentato Fedez dal palco della Leopolda, la kermesse politica lanciata da Matteo Renzi a Firenze.

Poi la stilettata: “Non è che non possiamo contestare Liliana Segre. Si può dire di non essere d’accordo con lei o è intoccabile? Speriamo di non aver commesso il reato di lesa maestà…”, ha aggiunto rispondendo a una persona fra il pubblico.

ANSA

Fedez era stato invitato sul palco per parlare della sua nuova creatura, Pulp Podcast.

Matteo Renzi sta con Liliana Segre

“Siamo sempre con Liliana Segre, senza se e senza ma”, aveva detto poco prima il leader di Italia Viva Matteo Renzi, esprimendosi dopo l’intervento di Emanuele Fiano del PD, sostenitore del testo.

Fiano, nel suo intervento, aveva ricordato le parole della senatrice Segre dei giorni scorsi, che aveva invitato ad approvare la legge, anche aprendo a possibili modifiche al testo per rendere possibile la libertà di critica allo Stato di Israele.

Il Ddl antisemitismo

Il punto di partenza del Ddl 1004, a prima firma del leghista Massimiliano Romeo è contenuto nel comma 2 dell’articolo 1:

La presente legge, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, adotta la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima. Ai sensi della definizione operativa di cui al periodo precedente, per antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici.

Il braccio di ferro parlamentare, fra destra e sinistra, riguarda la definizione di “antisemitismo”: pezzi dell’opposizione temono che la legge, se approvata, possa ridurre la libertà di espressione contro il Governo di Israele.