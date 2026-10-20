Fedez contro Marracash per il messaggio ai ragazzi di Milano dopo gli scontri, botta e risposta tra i rapper

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Rapper contro rapper sui tumulti in piazza a Milano. Sugli scontri con le forze dell’ordine e le vetrine distrutte per le strade della città meneghina è intervenuto anche Fedez, che con un lungo post ha risposto indirettamente a Marracash, accusato di aver difeso i responsabili della devastazione con un commento social pubblicato il giorno prima. “Dentro le vetrine distrutte ci sono anche gli artisti che vi sostengono” è l’accusa di Fedez, rivolta anche ad altri artisti della scena rap che si sono schierati con i manifestanti.

Il post sugli scontri a Milano

Il rapper cresciuto tra le periferie milanesi di Buccinasco e Rozzano ha voluto esprimersi sugli scontri a Milano attraverso la sua pagina Instagram, dicendo di rivedersi nei ragazzi che sfogano la loro frustrazione vandalizzando le vie del centro, ma sottolineando la contraddizione degli artisti come lui che ce l’hanno fatta.

“Vedo anche artisti e personaggi pubblici che celebrano la protesta, ci si uniscono come se ne facessero parte, senza rendersi conto che esposti in quelle vetrine ci sono anche loro” è la riflessione di Fedez.

L’attacco di Fedez

Nel post, il rapper non intende chiamarsi fuori dalla convinzione che a “promuovere quella idea di vita e di successo ci siamo noi”.

“Siamo noi che andiamo alle sfilate, postiamo gli orologi di lusso, i viaggi e i vestiti. Ci sentiamo di rivendicare con orgoglio quello che abbiamo ottenuto e ve lo dice uno che in vetrina ci ha messo anche più del lusso” ha scritto ancora, passando però poi all’attacco.

“Sento dire che è giusto sfondare le vetrine da qualcuno che, alla prima della Scala, si è fatto fotografare con Beppe Sala – è il riferimento a Marracash e Ghali – e mi vengono dei dubbi: perché non hai c***to in mezzo al palco mentre eri lì? Perché hai deciso di addomesticarti in quel momento? Perché era opportuno farlo, lo capisco. E ora perché sostieni il saccheggio? Perché oggi è opportuno fare questo. Questo lo capisco di meno”.

La risposta di Marracash

L’accusa di Fedez contro il mondo del rap arriva il giorno dopo il commento del rapper di un altro quartiere periferico della metropoli, la Barona, che aveva scatenato le polemiche con un commento che sembrava giustificare i disordini di Milano.

“Aspettavo questa reazione da tempo e credo che siamo solo all’inizio. Con le buone non cambi le cose” aveva scritto Marracash.

Una considerazione alla quale si è unito anche Ghali, anche lui artista milanese nato nel quartiere di Baggio, che, specificando di “volere parlare di chi manifesta pacificamente”, si era rivolto così sui social “a tutti i ragazzi che scendono in piazza, a quelli che hanno il coraggio di scendere in piazza: continuate a lottare per ciò in cui credete, anche a costo di sembrare pesanti”.

Travolto dalla bufera mediatica, Marracash ha voluto precisare il suo pensiero con un altro post su Instagram. “Ok, mi sono preso una vagonata di m***a, ci sta, me l’aspettavo” ha premesso, per poi aggiungere: “Un paio di cose non mi stanno bene però. La prima è che non ho mai inneggiato alla violenza“.

“Siamo tutti d’accordo a condannare la violenza, ogni tipo di violenza. Ce ne sono molte forme. Ma quando questa violenza succede, bisogna farsi delle domande. Cosa porta dei minorenni a mettersi il cappuccio e andare a rischiare di essere presi a manganellate o arrestati in centro? Pur nella follia del gesto sono sintomo di qualcosa. Di un fallimento della nostra società di cui tutti siamo responsabili” è un passaggio del pensiero di Marracash, che è poi passato al contrattacco.

“Un’altra cosa che non tollero è il più stupido dei commenti, la retorica del ‘tu hai i soldi, tu non puoi parlare’ – ha aggiunto rispondendo indirettamente a Fedez – Ho visto i primi euro intorno ai 30 anni, ora ne ho 47, non sono ancora in pari. Ho faticato, lavorato e costruito partendo da meno di zero, mi sono fatto strada senza violenza pur venendo da un contesto violento (…). Aver fatto i soldi non cancella più di metà della mia vita e soprattutto non mi impedisce di desiderare un mondo più equo e più giusto per tutti, né di lottare per questo”.