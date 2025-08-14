Fedez contro Tony Effe, dal palco del Rad Valley rime contro il rapper, Chiara Ferragni e Achille Lauro

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un Fedez senza freni lancia il nuovo “dissing” dell’estate. Dal palco del Red Valley Festival di Olbia, il rapper milanese non ha risparmiato nessuno: oltre a riaccendere la battaglia a colpi di rime con Tony Effe, ha preso di mira altri cantanti, da Elodie ad Achille Lauro, ma anche l’ex moglie Chiara Ferragni, senza rinunciare alla frecciata a Selvaggia Lucarelli.

Fedez all’attacco

Ospite della serata di apertura del 13 agosto del festival nel Sassarese, tra i più grandi eventi crossover italiani, Fedez ha cantato uno dei suoi cavalli di battaglia, Tutto il contrario del 2011, con nuove strofe freestyle presentate al pubblico del Red Valley. Una rivisitazione che aveva già annunciato in una storia Instagram, qualche ora prima di salire sul palco:

“Scritto strofa inedita su ‘Tutto il contrario’. Qualcuno s’incazzerà. Indignazione e polemiche. Tutto perfetto”.

Il nuovo dissing con Tony Effe

Il primo obiettivo è Tony Effe, contro il quale ha aperto un nuovo capitolo del “dissing”, con Chiara Ferragni tirata in ballo, esploso nell’estate 2024.

“Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti”, ha cantato Fedez nella prima rima dedicata all’esibizione del rapper romano alla 75esima edizione del Festival con con il brano Damme na mano.

ANSA

Tony Effe a Sanremo 2025

L’ex membro della Dark Polo Gang potrà ribattere sullo stesso palco dell’Olbia Arena, su cui salirà nelle quattro serate di Festival, insieme a Salmo, Ghali, Anna, Lazza, Guè, Sfera Ebbasta e diversi dj internazionali.

Le frecciate a Chiara Ferragni e Achille Lauro

Nella prima serata del Red Valley, però, Fedez ne ha avuto per tutti: “Elodie a San Siro uno spin-off di Chi l’ha visto”, ha detto sulla cantante, alludendo alla polemica legata ai biglietti venduti a 10 euro per riempire lo stadio.

Poi una stoccata all’ex moglie Chiara Ferragni, “il mio matrimonio finito come il concerto dei Coldplay”, in riferimento allo scandalo Byron-Cabot e della kiss cam, e ad Achille Lauro, per mesi al centro delle indiscrezioni di una relazione con l’influencer: “Il costume a carnevale lo chiedo ad Achille Lauro” ha cantato Fedez.

Infine, la frecciata all’europarlamentare Ilaria Salis (“Miss Italia lo vince Ilaria Salis. Ilaria, ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare”), senza mancare di lanciare l’attacco a Selvaggia Lucarelli, giornalista spesso protagonista di botta e risposta con il rapper: ““Fedez è morto, Selvaggia è molto triste / ora chi se la i****a, sono il suo core business”.