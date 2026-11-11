Fedez dà del "bollito" a Giletti dopo la puntata di Pulp Podcast sulla morte di David Rossi: "Parlo di te"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Prosegue la polemica a distanza tra Fedez e Massimo Giletti dopo la puntata di Pulp Podcast sulla morte di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio a Palazzo Salimbeni il 6 marzo 2013. Il cantante ha dato del “bollito” al conduttore.

L’attacco di Fedez a Massimo Giletti

Il nuovo attacco di Fedez a Massimo Giletti è arrivato via social. In una Storia su Instagram, commentando la recente puntata di Pulp Podcast sulla morte di David Rossi, il cantante ha scritto: “Abbiamo deciso di trattare la terribile vicenda dell’omicidio di David Rossi cercando di restituire una ricostruzione che potesse aiutare la comprensione su ciò che è stato il tentativo di insabbiare la realtà da parte di quei poteri occulti che sono sempre più radicati nel nostro Paese”.

Il messaggio prosegue così: “Nella speranza che almeno questa vicenda non venga depredata da chi ogni giorno in televisione antepone alla ricerca della verità il desiderio di intrattenere con armi di distrazione di massa un popolo sempre più distratto”.

Fedez poi si è rivolto direttamente a Giletti, taggandolo sul social network: “Parlo proprio di te, bollito“.

Il retroscena di Fedez su Giletti

In un passaggio della puntata sulla morte di David Rossi di Pulp Podcast, il podcast condotto da Mr Marra e Fedez, quest’ultimo aveva parlato proprio di Massimo Giletti, criticando la sua scelta di anticipare in tv il nome del presunto mandante dell’altrettanto presunto omicidio Rossi (poi annunciato il giorno successivo durante una conferenza stampa della Commissione parlamentare d’inchiesta, assieme a quello del presunto organizzatore) e la scelta di condividere in tv una suggestione legata a una foto.

“La butti in caciara”, ha detto Federico Lucia durante la puntata del suo podcast caricata sul web lunedì 9 novembre.

Fedez ha anche rivelato di aver contattato Giletti per chiedergli “se volesse dire qualcosa in merito”. Poi ha aggiunto: “Mi ha risposto con tre puntini di sospensione. Lo prendo come un no”.

Il precedente botta e risposta tra Fedez e Giletti

Risale alla fine di ottobre un precedente botta e risposta tra Fedez e Massimo Giletti. Il cantante, rifiutandosi di rispondere ad alcune domande dell’inviato della trasmissione Lo Stato delle Cose, aveva attaccato frontalmente il conduttore, sostenendo che Giletti “fa feccia“.

Il conduttore aveva replicato in trasmissione: “Io posso far feccia, ma tu la feccia la frequenti“.