Fedez denunciato da 4 ragazzi tra cui 2 figli di un legale, li avrebbe fatti picchiare dai bodyguard a Milano

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Quattro ragazzi tra il 19 e i 21 anni avrebbero denunciato Fedez e i suoi bodyguard per una presunta aggressione avvenuta all’esterno di una discoteca di Milano. I giovani, tutti provenienti da Padova, sarebbero finiti al pronto soccorso dopo una serata trascorsa in un famoso locale meneghino.

La presunta aggressione fuori dalla discoteca di Milano

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, i fatti risalgono alla notte tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre, quando sei ragazzi padovani, di età compresa tra i 19 e i 21 anni, si erano recati alla discoteca The Club, in corso Garibaldi a Milano, per festeggiare un amico in procinto di partire per l’Australia per motivi di studio.

La serata sarebbe proseguita tra balli e brindisi fino alle 5 del mattino, quando il gruppo si è fermato all’esterno del locale con l’intenzione di incontrare il rapper Artie 5ive, presente nella discoteca.

ANSA

I giovani si sarebbero invece imbattuti in Fedez, circondato dalle sue quattro guardie del corpo. Due fratelli, rispettivamente di 19 e 21 anni e figli di un noto legale padovano, si sarebbero avvicinati al cantante per scattare una fotografia, mentre uno dei loro amici avrebbe ripreso la scena con il cellulare.

A quel punto, secondo la ricostruzione contenuta nella denuncia, il rapper avrebbe rivolto loro una frase minacciosa: “Dai che altrimenti va a finire male“. Il diciannovenne, intuito il clima di tensione, avrebbe risposto di aver capito e il gruppo avrebbe deciso di allontanarsi.

La situazione, tuttavia, sarebbe precipitata poco dopo. Stando al racconto dei ragazzi, Fedez avrebbe ordinato alle proprie guardie del corpo di inseguirli e avrebbe poi minacciato il 19enne, dicendogli: “Se rimani qui le prendi“.

Il giovane sarebbe stato colpito al volto con un pugno dal cantante e successivamente raggiunto da una delle guardie del corpo, che lo avrebbe preso a calci su diverse parti del corpo fino a fargli perdere i sensi.

Il fratello e gli altri amici avrebbero tentato di fermare il pestaggio, senza però riuscirci.

La denuncia-querela contro Fedez e i bodyguard

Tra le 5.06 e le 5.16 del mattino, i giovani avrebbero quindi chiamato due volte il 113. Sul posto sarebbero intervenute alcune pattuglie della polizia insieme a un’ambulanza.

Il 19enne, che avrebbe perso conoscenza durante l’aggressione, è stato trasportato al Policlinico Maggiore di Milano e dimesso con una prognosi di quattro giorni. Anche il fratello 21enne è stato accompagnato al pronto soccorso dello stesso polo ospedaliero, dove gli sono stati diagnosticati tre giorni di prognosi.

Gli altri due amici coinvolti nella vicenda si sono invece recati il giorno successivo al pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera di Padova, ricevendo una prognosi di un giorno ciascuno.

I quattro giovani avrebbero quindi deciso di procedere per vie legali, presentando una denuncia-querela di 12 pagine alla Procura della Repubblica di Milano tre giorni dopo i fatti.

Nell’atto, depositato con l’assistenza degli avvocati Alberto Berardi, Giuseppe Lombardino e Paolo Tabasso, del foro di Padova, vengono contestate a Fedez e alle quattro guardie del corpo presunte responsabilità per il reato di lesioni personali. I denuncianti avrebbero inoltre allegato alcuni video che, secondo la loro ricostruzione, documenterebbero le fasi dell’aggressione all’esterno della discoteca.

Proprio il legale Tabasso, all’AGI, ha spiegato che il più giovane degli aggrediti è stato medicato per “un taglio nella zona alta della fronte a destra” e una “contusione all’altezza dello zigomo sinistro e una sulla tempia destra. I ragazzi a livello fisico stanno bene, hanno ferite tutte guaribili in alcuni giorni di prognosi, hanno dei segni sul viso e sul corpo ma le conseguenze peggiori sono a livello psicologico. Sono molto colpiti da questa vicenda: erano semplici fan che si volevano avvicinare per il classico selfie e da quanto raccontano non c’era nessun motivo che rendesse necessaria una tale aggressione”.

La replica dei legali di Fedez

Gli avvocati di Fedez, Gabriele Minniti e Andrea Petrolucci, citati da AGI hanno dichiarato che il rapper ha solo “reagito a un’aggressione subita da alcuni giovani in evidente stato di alterazione” senza “prendere parte ad alcun pestaggio”.+

Il precedente citato nella denuncia

Nella denuncia, riferisce Il Gazzettino, viene ricordato anche un episodio risalente all’aprile di due anni fa, quando Fedez avrebbe aggredito un suo fan insieme a una guardia del corpo.

Viene citato anche un fatto più recente, datato 9 ottobre, nel quale una guardia del corpo del rapper avrebbe picchiato un cameriere.

La frecciata di Selvaggia Lucarelli e di Scanzi

Selvaggia Lucarelli, su Instagram, ha condiviso la notizia della presunta aggressione da parte dei bodyguard di Fedez commentando così: “Marra (riferendosi a Marracash, dopo lo scontro a distanza sulle proteste di Milano ndr) brutto cattivo sponsorizzi la violenza”.

Andrea Scanzi, sulla stessa scia, su Facebook ha commentato così: “E anche oggi il Vespa del rap ne ha pestata una. Lecggendario. Ha una percentuale di realizzazione che neanche Salvini. Daje podcaster“.