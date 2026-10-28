Fedez denunciato per l'aggressione ai fan, rapper ammette: "Ho reagito, gli ho dato uno schiaffo in faccia"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Fedez rompe il silenzio dopo essere stato denunciato da quattro ragazzi per una presunta aggressione avvenuta all’esterno di una discoteca di Milano. Il rapper ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti in una intervista a Fabrizio Corona, affermando di aver reagito a quello che descrive come un comportamento aggressivo di uno dei fan. “Gli ho dato uno schiaffo in faccia“, ammette il cantante.

Fedez denunciato per l’aggressione ai fan

Dopo giorni di silenzio, Fedez dice la sua sulla presunta aggressione ad alcuni ragazzi avvenuta lo scorso 16 ottobre all’esterno della discoteca The Club, a Milano.

Per quell’episodio quattro giovani padovani, figli di noti professionisti e imprenditori, hanno presentato una denuncia contro il rapper e le sue guardie del corpo.

ANSA

I giovani sostengono di essere stati aggrediti, due di loro picchiati all’uscita del locale. Nei giorni scorsi uno dei ragazzi finiti all’ospedale ha confermato quanto sostenuto nella querela in una intervista a Fabrizio Corona.

La versione del rapper

Ora Fedez ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti sempre a Corona, in una intervista pubblicata nella serata del 27 ottobre su Falsissimo.

Il rapper spiega che “quei ragazzi erano già stati sbattuti fuori dal locale perché erano stati molesti con delle ragazze”.

In seguito i quattro giovani si sono avvicinati a lui e gli gli avrebbero chiesto una fotografia. In quei momenti, dice Fedez, era in compagnia di due ragazze, senza i suoi bodyguard accanto.

Secondo il racconto del cantante, al suo rifiuto per la foto uno dei ragazzi avrebbe insistito e assunto un atteggiamento minaccioso.

“Gli ho dato uno schiaffo in faccia”

Fedez ammette di aver colpito il giovane, di aver reagito a quello che descrive come un comportamento aggressivo.

“Ho provato ad allontanarlo, con lui c’erano altri ragazzi, e dato che continuava a essere aggressivo gli ho dato uno schiaffo in faccia“, racconta il rapper.

Una versione diversa da quella contenuta nella denuncia presentata dagli avvocati dei quattro ragazzi.

Fedez ha poi precisato che le persone indicate come guardie del corpo e riprese in alcuni video circolati negli ultimi giorni non apparterrebbero al suo servizio di sicurezza.