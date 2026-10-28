Fedez denunciato per l'aggressione ai fan, rapper ammette: "Ho reagito, gli ho dato uno schiaffo in faccia"
Dopo la denuncia per aggressione Fedez racconta la sua versione e ammette di aver dato uno schiaffo a uno dei suoi fan
Fedez rompe il silenzio dopo essere stato denunciato da quattro ragazzi per una presunta aggressione avvenuta all’esterno di una discoteca di Milano. Il rapper ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti in una intervista a Fabrizio Corona, affermando di aver reagito a quello che descrive come un comportamento aggressivo di uno dei fan. “Gli ho dato uno schiaffo in faccia“, ammette il cantante.
- Fedez denunciato per l'aggressione ai fan
- La versione del rapper
- "Gli ho dato uno schiaffo in faccia"
Fedez denunciato per l’aggressione ai fan
Dopo giorni di silenzio, Fedez dice la sua sulla presunta aggressione ad alcuni ragazzi avvenuta lo scorso 16 ottobre all’esterno della discoteca The Club, a Milano.
Per quell’episodio quattro giovani padovani, figli di noti professionisti e imprenditori, hanno presentato una denuncia contro il rapper e le sue guardie del corpo.
I giovani sostengono di essere stati aggrediti, due di loro picchiati all’uscita del locale. Nei giorni scorsi uno dei ragazzi finiti all’ospedale ha confermato quanto sostenuto nella querela in una intervista a Fabrizio Corona.
La versione del rapper
Ora Fedez ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti sempre a Corona, in una intervista pubblicata nella serata del 27 ottobre su Falsissimo.
Il rapper spiega che “quei ragazzi erano già stati sbattuti fuori dal locale perché erano stati molesti con delle ragazze”.
In seguito i quattro giovani si sono avvicinati a lui e gli gli avrebbero chiesto una fotografia. In quei momenti, dice Fedez, era in compagnia di due ragazze, senza i suoi bodyguard accanto.
Secondo il racconto del cantante, al suo rifiuto per la foto uno dei ragazzi avrebbe insistito e assunto un atteggiamento minaccioso.
“Gli ho dato uno schiaffo in faccia”
Fedez ammette di aver colpito il giovane, di aver reagito a quello che descrive come un comportamento aggressivo.
“Ho provato ad allontanarlo, con lui c’erano altri ragazzi, e dato che continuava a essere aggressivo gli ho dato uno schiaffo in faccia“, racconta il rapper.
Una versione diversa da quella contenuta nella denuncia presentata dagli avvocati dei quattro ragazzi.
Fedez ha poi precisato che le persone indicate come guardie del corpo e riprese in alcuni video circolati negli ultimi giorni non apparterrebbero al suo servizio di sicurezza.