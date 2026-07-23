Fedez dimesso dall'ospedale Humanitas di Rozzano, controlli ok per il rapper che può tornare a casa

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Fedez sta meglio e può lasciare l’ospedale Humanitas di Rozzano (Milano). La notizia arriva dall’Adnkronos, dopo giorni di apprensione per l’influencer e podcaster che il 20 luglio era stato trasferito d’urgenza in primo luogo presso il reparto di Gastroenterologia del Fatebenefratelli di Milano per un episodio di sanguinamento. Le dimissioni sono arrivate tre giorni dopo. Per il momento Federico Leonardo Lucia – questo il suo nome di battesimo – non ha rilasciato dichiarazioni sui social.

Fedez lascia l’ospedale

Nel pomeriggio di giovedì 23 luglio Fedez ha ricevuto le dimissioni dall’ospedale. L’influencer era ricoverato da tre giorni per un episodio di sanguinamento che lo aveva costretto al trasporto d’urgenza al Fatebenefratelli di Milano il 20 luglio, mandando in apprensione i suoi fan.

Fedez si trovava ricoverato presso il reparto di Gastroenterologia del nosocomio dell’hinterland per un episodio di sanguinamento. Come anticipato, per il momento non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche.

Solamente il 18 luglio Fedez aveva annunciato la nascita di Edoardo Lupo, il primo figlio nato dalla relazione con la nuova compagna Giulia Honegger dopo i primi due nati dal matrimonio con Chiara Ferragni, Leone e Vittoria.

Per Fedez si è trattato di una seconda volta in reparto: nel 2023, infatti, era stato ricoverato e operato per il sanguinamento di alcune ulcere, un intervento che – secondo il diretto interessato – gli aveva salvato la vita.

Il ricovero all’Humanitas di Rozzano

Come anticipato, alle 22 del 20 luglio Fedez era stato trasportato d’urgenza in ambulanza presso il Fatebenefratelli di Milano per un improvviso sanguinamento di un’ulcera.

L’influencer era stato sottoposto a esami e controlli strumentali fino al giorno 21, quando era stato poi trasferito all’Istituto Clinico Humanitas Research Hospital di Rozzano. Nel frattempo era stato reso noto che la voce di Pulp Podcast aveva superato il sanguinamento e che la via della guarigione era in corso.

La causa nei farmaci antinfiammatori

Come scriveva Il Messaggero, la riapertura della vecchia ulcera sarebbe stata causata da un effetto collaterale dovuto all’assunzione di farmaci antinfiammatori.

Fedez avrebbe iniziato ad accusare sintomi gastrointestinali che avrebbero preoccupato i medici, che gli avrebbero consigliato il ricovero. Tuttavia, a questo giro, le sue condizioni non si presentavano preoccupanti. Secondo le indiscrezioni, già dalla serata di giovedì 23 luglio l’ex voce di Muschio Selvaggio può rientrare a casa.