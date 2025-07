Fedez e Chiara Ferragni, divorzio ufficiale dopo 7 anni di matrimonio: la sentenza sulla custodia dei figli

Cala ufficialmente il sipario sui Ferragnez. Il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di divorzio congiunto per Fedez e Chiara Ferragni: la custodia dei figli è affidata a entrambi con frequentazione quasi paritetica, Fedez non dovrà versare alcun assegno di mantenimento per i figli né per Chiara Ferragni, le spese scolastiche e sanitarie dei bambini sono a carico di Fedez. La coppia si era già legalmente separata nel dicembre 2024.

Il divorzio di Fedez e Chiara Ferragni

Il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni si è dunque concluso senza conflitti, con un accordo equilibrato, nel segno della collaborazione e dell’interesse dei figli. Il matrimonio era durato 7 anni.

Ferragni ha rinunciato volontariamente al mantenimento per facilitare un’intesa rapida e pacifica.

Il matrimonio fra Chiara Ferragni e Fedez

Gli avvocati di entrambe le parti hanno evidenziato maturità e disponibilità reciproca, a favore dell’interesse dei figli e il Tribunale ha ritenuto l’accordo adeguato.

La storia d’amore dei Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez si conoscono da 10 anni: il primo incontro avvenne a un pranzo nel 2015. In quell’occasione lei era accompagnata dall’imprenditore Riccardo Pozzoli e lui da Giulia Valentina.

Un anno, il 6 maggio 2016, dopo Fedez pubblicò il suo singolo dell’estate: “Vorrei ma non posto”, contenente un verso dedicato alla Ferragni: “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”.

Lei condivise sui suoi canali social e Fedez le mandò un direct message: “Chiara limoniamo?”. I due iniziarono a vedersi in segreto. Giovani, famosi, talentuosi, innamorati e belli: i due fecero immediatamente impazzire le riviste di gossip.

La proposta di matrimonio Fedez la fece nel maggio del 2017, durante il concerto all’Arena di Verona e la cerimonia si tenne a Noto, in Sicilia, l’1 settembre 2018. Fu l’evento dell’anno, con tanto di diretta social.

Entro breve arrivarono due figli: Leone e Vittoria Lucia. Il maschietto nacque il 20 marzo 2018 al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles e la femminuccia nacque il 23 marzo 2021 a Milano.

L’annuncio della separazione a Leone e Vittoria Lucia

In una recente intervista al Corriere della Sera, Fedez ha rievocato il momento in cui è stato costretto a raccontare ai figli, , cosa stesse succedendo: “I bambini ovviamente ci hanno chiesto il perché di questa decisione. Ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare, così gli abbiamo spiegato tutto. Anche se ci si separa si rimane una famiglia“.