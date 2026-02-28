Fedez e gli attacchi subiti, da Sanremo smentisce un virgolettato attribuito a lui e Masini: il chiarimento

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Fedez ha voluto chiarire un virgolettato che era stato attribuito a lui e Marco Masini. La frase in questione è “siamo diversi ma ci unisce la sofferenza per la cattiveria e l’odio subiti” e il rapper ha smentito di averla mai detta. “È una frase che potrebbe appartenere a Marco, ma nella quale io non mi riconosco”, ha chiarito Fedez a poche ore dalla finale del Festival di Sanremo 2026.

Fedez e gli attacchi subiti

Fedez e Marco Masini hanno parlato con i giornalisti nella quotidiana conferenza stampa che precede la serata del Festival.

“È evidente che Marco abbia subito, nel corso della sua carriera, vessazioni gratuite e del tutto ingiustificate“, ha raccontato Fedez.

ANSA

Che poi ha aggiunto: “Per quanto mi riguarda, invece, credo di essere stato spesso il peggior nemico di me stesso“.

Fedez smentisce un virgolettato attribuito a lui e Masini

Proprio per questo, ha aggiunto il rapper, “ci tengo a smentire un virgolettato condiviso tra me e Marco che è stato pubblicato in cui avremmo dichiarato: siamo diversi, ma ci unisce la sofferenza per la cattiveria e l’odio subiti“.

Si tratta, ha detto Fedez, di “una frase che potrebbe appartenere a Marco, ma nella quale io non mi riconosco“.

Sempre a proposito delle polemiche Fedez ha aggiunto: “Una cosa che mi ha insegnato soprattutto lo scorso Sanremo e che mi ha fatto immensamente piacere è che la musica riesce spesso a spegnere il rumore di fondo“.

Il chiarimento di Fedez in conferenza stampa

“Sono rimasto molto contento del fatto che, sia l’anno scorso sia quest’anno, si sia riusciti ad andare oltre le mie responsabilità e le mie azioni al di fuori della musica”, ha spiegato.

“Sto cercando, piano piano, di rimettere al centro proprio la musica. È questo il mio obiettivo. Sono consapevole degli errori commessi in passato: non posso cambiarli, posso solo concentrarmi sul presente e su ciò che verrà”, ha concluso Fedez sull’argomento.

Su un’eventuale vittoria al Festival, invece, ha detto: “Una dedica speciale in caso di vittoria? Sì, ce l’avrei, ma preferisco dirla dopo”.

Alla stessa domanda, Marco Masini ha replicato con ironia calcistica: “Dedicherei la vittoria alla mia squadra, la Fiorentina, che sta affondando”.

Marco Masini e il successo della canzone

Marco Masini ha raccontato la sua gioia per il successo del brano, Male necessario, che ha portato a Sanremo con Fedez e che è arrivato primo su Spotify.

“A 61 anni è qualcosa di incredibile, mi viene quasi da dire che è un miracolo. Sono triste perché non ho figli e non posso farli sentire orgogliosi”, ha detto Masini.

“Ho iniziato negli anni Ottanta, vengo dallo studio di Bigazzi, dal pulire le tastiere e fare il garzone. Vengo da artisti come Mia Martini, Raf, Tozzi. E oggi, a 61 anni, mi ritrovo primo su Spotify? È qualcosa che non avrei mai immaginato. Mi sento l’uomo più felice del mondo“, ha concluso Masini.