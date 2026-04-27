Fedez e il retroscena su Giuseppe Conte, "durante il Covid mi chiamò per pubblicizzare il vaccino"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nella puntata del podcast di Marra e Fedez, gli ospiti Giuseppe Cruciani e Saverio Tommasi hanno parlato di Giuseppe Conte e delle parole del portavoce del politico in merito ad un invito tardivo per partecipare alla loro trasmissione. Il cantante ha ricordato un episodio avvenuto durante il 2020 quando venne contattato proprio dall’ex Presidente del Consiglio per esortare le persone ad andare a vaccinarsi. “Mi chiamò per chiedermi di intercettare il mio pubblico, poi Rocco Casalino disse che di mia sponte avevo deciso di dire che Conte mi aveva esortato a parlare del vaccino”, le sue parole.

Giuseppe Cruciani e le telefonate di Giuseppe Conte a Fedez

Nella puntata Cruciani VS. Saverio Tommasi: il confronto del Pulp Podcast di Mr Marra e Fedez, il cantante ha parlato di un retroscena che riguarda Giuseppe Conte.

A svelare l’aneddoto è stato Giuseppe Cruciani che ha ricordato di una cena con Fedez.

“Caro Conte, ti dovresti ricordare il periodo in cui, durante il Covid, Fedez si era impegnato nella campagna per il vaccino e lo cercavi al telefono continuamente per avere giustamente un po’ di supporto”, le parole del giornalista.

Fedez ha aggiunto: “Consigli, chiedeva consigli”.

La versione di Fedez

A questo punto, il cantante e conduttore del podcast ha deciso di spiegare cosa successe durante il periodo del Covid.

“Ti dirò una cosa peggiore lui mi chiamò per chiedermi di intercettare il mio pubblico nel comunicare, esortare le persone ad andare a vaccinarsi, mi chiese di fare una storia per esortare il popolo italiano, il mio pubblico a vaccinarsi per poi far dire da Rocco Casalino, che gli seguiva la comunicazione, che io di mia sponte avevo deciso di dire che Giuseppe Conte mi aveva esortato a fare quella roba lì, cioè anche lì dicendo il falso”, ha raccontato.

Il no di Rocco Casalino e l’invito a Giuseppe Conte

Marra e Fedez hanno così rivelato anche che Rocco Casalino era stato invitato per una puntata del Pulp Podcast.

L’ex portavoce e capo dell’ufficio stampa di Giuseppe Conte decise però di ritirare la partecipazione a pochi giorni dalla registrazione.

Infine, i due conduttori hanno sottolineato che non fanno appelli per avere Giuseppe Conte nel podcast.

“Sono mesi che ci proviamo, non solo con le mail ma con altre persone che conosciamo, le porte sono aperte”, hanno concluso.