Fedez e la polemica sul ricco cachet per la Festa dello stoccafisso a Cittanova, le richieste particolari

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Grazie a quello che viene definito un ricchissimo cachet, il 12 agosto Cittanova celebrerà la XXIV Festa Nazionale dello Stocco con un concerto gratuito di Fedez. Si parla di una cifra di circa 100mila euro, coperti dallo sponsor Stocco&Stocco, che pagherà anche vitto, alloggio e soddisferà richieste speciali dell’artista e del suo entourage.

Fedez live a Cittanova

Nell’estate 2025 Fedez si esibirà in una sola data in Calabria: sarà a Cittanova, borgo di poco più di novemila abitanti in provincia di Reggio Calabria, dove martedì 12 agosto si terrà la tradizionale Festa Nazionale dello Stocco.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio comunale e il sostegno dell’azienda Stocco&Stocco, vedrà sul palco all’aperto di viale Campanella il rapper grazie a un cachet che, secondo indiscrezioni, sarebbe piuttosto cospicuo.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

L’evento si tiene a Cittanova, piccolo centro in provincia di Reggio Calabria

Il cachet e le altre richieste

A tirare fuori la cifra è Mowmag, secondo cui la somma richiesta dall’artista ammonterebbe a 100mila euro.

A dare copertura non sarà né il Comune, né la vendita dei biglietti per assistere allo spettacolo (che per il pubblico sarà totalmente gratuito) ma l’impegno dello sponsor.

A questa somma vanno aggiunti vitto e alloggio per Fedez, il suo entourage e la compagna Giulia Honegger, oltre a richieste specifiche come vini bianchi senza solfiti e alimenti biologici.

La festa dello Stocco e il ruolo dello sponsor

La Festa Nazionale dello Stocco di Cittanova è uno degli eventi gastronomici più noti della Calabria, dedicato alla celebrazione dello stoccafisso, piatto simbolo della tradizione locale.

L’evento è reso possibile in particolare con il sostegno di Stocco&Stocco, azienda leader nella lavorazione e commercializzazione dello stoccafisso. Fondata nel 1997 da Francesco D’Agostino, l’azienda nasce da un lungo radicamento familiare nella lavorazione di stoccafisso e baccalà in Calabria.

Sebbene la storia dell’azienda superi di poco i due decenni, nel settore è ben presto diventata un punto di riferimento nazionale e internazionale, grazie alla combinazione di elementi tradizionali con un approccio al marketing innovativo.

La società finanzia da tempo la manifestazione, portando sul palco, oltre a Fedez, diversi artisti di fama nazionale. Negli anni scorsi, la Festa si è potuta fregiare di diversi grandi nomi, come i Nomadi, e in passato anche Tiziano Ferro e Cesare Cremonini, sebbene i loro compensi non siano mai stati resi noti.