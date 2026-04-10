Fedez e Marco Travaglio ancora ai ferri corti, perché il giornalista ha rifiutato l'invito a Pulp Podcast

Il rapporto tra Fedez e Marco Travaglio è cambiato nel tempo. Come rivelato dallo stesso direttore del Fatto Quotidiano, in passato tra i due c’era un certo feeling. Da qualche anno, però, la relazione si è rotta: ed è in questo contesto che va letto il rifiuto del giornalista di partecipare come ospite a Pulp Podcast, mentre la redazione di quest’ultimo punta il dito sugli sponsor dietro all’academy del giornale.

Venerdì 10 aprile, l’account Instagram di Pulp Podcast ha pubblicato un video realizzato da uno dei componenti della redazione, Ivan Grieco (ex Welcome to Favelas e Today), in cui quest’ultimo prova a invitare Marco Travaglio.

Il giornalista rifiuta con un “no grazie” (citato anche da Fedez nei commenti sotto al video), aggiungendo che “sono già venuto“.

Poi, alla domanda sugli sponsor dietro la scuola di giornalismo del Fatto, risponde in maniera sarcastica: “Sempre Putin“, facendo riferimento alle insinuazioni sui finanziamenti russi al suo giornale.

Marco Travaglio era davvero già stato ospite di Fedez? Sì, ma non a Pulp Podcast, bensì al fu Muschio Selvaggio.

Nella puntata caricata su YouTube il 19 febbraio 2024, con Travaglio e Daniele Capezzone ospiti, Fedez aveva incalzato spesso il primo su Selvaggia Lucarelli, collaboratrice del Fatto.

All’ennesima domanda sulla scrittrice, il direttore ha risposto con una battuta su Chiara Ferragni, allora ancora sposata con il rapper: “La tua è una fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi“.

A cristallizzare quel punto di rottura nel tempo è stato lo stesso Travaglio che, un anno dopo l’ospitata a Muschio Selvaggio, è stato intervistato da Gianluca Gazzoli in Passa dal BSMT.

Nella puntata caricata su YouTube il 24 aprile 2025, il giornalista elogia il vecchio Fedez, svelando quale rapporto ci fosse prima, e tornando proprio sullo scontro a Muschio Selvaggio:

Io avevo buoni rapporti con Fedez, infatti nonostante questo non ho detto a Selvaggia Lucarelli ‘trattamelo bene’, perché ognuno è libero di scrivere quello che vuole. Mi ha invitato al suo podcast e mi ha un po’ meravigliato… sono arrivato a 60 anni, non è che la mia vita è legata a Selvaggia, Selvaggia è una collaboratrice che io adoro come tanti altri del Fatto Quotidiano, ma io non è che esisto in funzione di Selvaggia. Lui invece mi ha fatto quasi tutta l’intervista parlando di Selvaggia, evidentemente pensando di mettermi in difficoltà, tant’è che io a un certo punto non c’ho più visto. E all’ennesima domanda su Selvaggia gli ho fatto quella battuta sulla sua allora consorte, che non voglio neanche ripetere anche perché hanno detto che per quella battuta si sono separati. Non credo proprio, ma me l’ha cavata di bocca perché a un certo punto fai un’intervista, ci sono tante cose su cui parlare, ma tutta su Selvaggia era un po’ bizzarro. Evidentemente aveva quell’ossesssione in quel momento. Mi è dispiaciuto, era un ragazzo che mi stava molto simpatico, ero andato anche ai loro concerti, nel backstage. Avevo conosciuto prima J-Ax, con cui sono rimasto in ottimi rapporti. Giocavano a basket nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo del loro concerto, nel retropalco. Mi ha meravigliato la metamorfosi che ha subito Federico nell’ultimo anno, spero che ne esca perché mi sembrava che avesse delle qualità che non gli ho visto tirare fuori in quel podcast. A un certo punto ha cercato anche di spiegarmi quale sarà l’informazione del futuro, gli ho detto ‘magari mi spieghi quale sarà la musica del futuro’… l’informazione te la spiego io. A Sanremo l’ho visto in versione penitente, aveva un’aria di uno che non voleva fare lo smargiasso, mi è sembrato un buon segno, ha tenuto un atteggiamento giusto, spero vada avanti e che possa tornare il Federico che avevo conosciuto.