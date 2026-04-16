Fedez e Marra intervistano Vannacci e Renzi a Pulp Podcast, poi il rapper insulta Floris: il retroscena

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Fedez e Marra hanno ospitato a Pulp Podcast i politici Matteo Renzi e Roberto Vannacci, ma l’annuncio è stato oscurato dallo scontro con Giovanni Floris. Il rapper ha svelato un retroscena sul mancato invito di Marra a DiMartedì e ha accusato il giornalista di aver manipolato i video del podcast per screditarlo, arrivando a insultare pubblicamente Floris nei commenti social.

Fedez e Marra intervistano Vannacci e Renzi a Pulp Podcast

Dopo la partecipazione della premier Meloni, Fedez e Davide Marra, conduttori di Pulp Podcast, hanno annunciato la registrazione di una puntata che vede protagonisti Matteo Renzi e Roberto Vannacci.

Durante l’anticipazione pubblicata sui canali social, i conduttori hanno mostrato alcuni momenti del confronto tra il leader di Italia Viva e l’europarlamentare Vannacci. Marra ha definito lo scambio onesto e leale, mentre Fedez ha scherzato sull’ipotesi di una coalizione politica tra i due ospiti.

ANSA

La risposta di Renzi è stata ironica, definendo il rapper “rinco****nito” in un clima di apparente goliardia. Dai commenti del post è però scaturita una nuova polemica.

L’insulto al conduttore nei commenti social

Sotto il video promozionale della puntata con Renzi e Vannacci, Fedez ha pubblicato un commento contenente un insulto esplicito rivolto a Giovanni Floris.

Nella sezione commenti del video è infatti presente quello del conduttore della trasmissione: “Floris suca”, un messaggio accompagnato da un cuoricino.

Il commento ha raccolto migliaia di interazioni, e sebbene a molti non fosse chiaro il motivo di un attacco diretto del rapper al conduttore, la risposta è poi arrivata dallo stesso Fedez.

Il retroscena dello scontro tra Fedez e Floris

Il lancio della nuova puntata è stato accompagnato da un duro sfogo di Fedez riguardante un retroscena che coinvolge la trasmissione DiMartedì. Il rapper ha spiegato in un video di essere stato contattato “dalla redazione di Giovanni Floris di DiMartedì, ci viene richiesto l’utilizzo di alcuni stralci delle nostre puntate”.

“Diamo disponibilità e chiediamo di poter parlare per comprendere il motivo – continua poi Fedez – Intuiamo subito dalla conversazione che volessero in qualche modo mettere degli stralci di puntate, quelle dove gigioneggiamo e cazzeggiamo, per sminuire i contenuti del nostro podcast”.

La risposta del conduttore è stata comunque la disponibilità, a patto che “Davide Marra possa presenziare per difendere l’onorabilità del podcast. Cosa fanno? Non invitano Marra e al posto delle clip mettono tre virgolettati, passando sopra centinaia di puntate in cui abbiamo parlato di tante cose e tematiche sensibili e fatto in maniera deontologicamente più che professionale”.

“Complimenti alla vostra deontologia” ha poi concluso Fedez.