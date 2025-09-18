Fedez e Sinner, dalla canzone all'esposto in Procura: FdI denuncia il rapper per la rima su "Hitler"
Giuseppe Martucci, esponente di Fratelli d’Italia, ha denunciato Fedez alla Procura di Bolzano per la frase rivolta a Jannik Sinner, contenuta nel suo nuovo brano, che lo “accosta” per l’accento ad Adolf Hitler. La denuncia invoca il reato di istigazione all’odio razziale: il rapper, intervistato in radio, ha minimizzato parlando di intento ironico.
Esposto per la frase su Sinner e Hitler
L’iniziativa è del consigliere comunale bolzanino di Fratelli d’Italia, Giuseppe Martucci, che ha inoltrato un esposto alla Procura contro Fedez.
Il rapper è accusato di aver inserito nel suo recente brano una frase giudicata offensiva nei confronti del tennista altoatesino Jannik Sinner.
Nel suo brano, oltre a Sinner, Fedez ha citato Schlein, il Papa, Charlie Kirk, Carlo Acutis e Stefano De Martino
Il passo contestato, come ormai noto, recita: “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Puro sangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”.
Le motivazioni di Martucci
Martucci sostiene che la “barra” richiami, nel “puro sangue italiano”, la dottrina della purezza razziale cara al nazifascismo, sancita dalle leggi razziali del 1938.
L’esponente politico contesta inoltre l’accostamento di Sinner – cittadino italiano originario dell’Alto Adige – all’accento di Adolf Hitler, definendolo “inaccettabile e offensivo”.
La denuncia si fonda sull’articolo 604-bis del Codice Penale, che punisce la propaganda e l’istigazione all’odio razziale, etnico, nazionale o religioso.
Martucci afferma di essere intervenuto per difendere “i valori fondanti della nostra Costituzione”, sostenendo che non sia ammissibile che un linguaggio che evochi razzismo e odio diventi consueto nelle espressioni pubbliche, specialmente quando proviene da personalità con forte visibilità.
La versione di Fedez
Fedez, intervistato successivamente in radio nel corso del programma “La Zanzara”, ha risposto che l’intento della frase nel suo brano era ironico, non offensivo.
La canzone, anticipata da una storia su Instagram, contiene anche riferimenti ad altre vicende d’attualità: dai video rubati e diffusi del conduttore Stefano De Martino, all’omicidio di Charlie Kirk (con stoccata a Papa Leone XIV), fino alla santificazione mediatica di Carlo Acutis e alle affermazioni della segretaria del Pd, Elly Schlein.
La vicenda ha fatto scattare reazioni politiche e riflessioni sulla libertà di espressione, ma anche sul confine con l’odio e la diffamazione.