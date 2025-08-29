Fedez in yacht con La Russa e Santanchè in Sardegna, chi lo ha invitato e la frase del presidente del Senato

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il rapper Fedez è stato fotografato su uno yacht in compagnia del presidente del Senato Ignazio La Russa e della ministra del Turismo Daniela Santanchè. La Russa ha detto di non averlo invitato. A contattare il cantante sarebbe infatti stato il figlio di Santanchè, Lorenzo Mazzaro.

Fedez con La Russa e Santanchè

Il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto che ritraggono il cantante Fedez a bordo di uno yacht al largo di Cala di Volpe, in Costa Smeralda, in compagnia di Ignazio La Russa e Daniela Santanchè.

I due esponenti della maggioranza stavano trascorrendo una giornata di vacanza insieme ad amici e familiari, e sarebbe stato uno di loro a invitare Fedez a bordo dell’imbarcazione.

ANSA Fedez al congresso dei giovani di Forza Italia

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera infatti, a contattare il rapper sarebbe stato Lorenzo Mazzaro, figlio della ministra del Turismo.

Le dichiarazioni di La Russa

Il presidente del Senato ha subito tenuto a sottolineare di non aver invitato Fedez sulla barca. Spesso in passato il rapper era stato vicino a partiti politici rivali di quello di La Russa, in particolare al Movimento 5 Stelle.

Fedez? Non l’ho invitato io. Ero ospite su una barca. Devo dire che prima di conoscere Fedez ne avevo un’impressione. Dopo me ne ha lasciata una molto migliore.

La Russa ha poi giustificato la sua frequentazione con Fedez facendo riferimento alle sue amicizie con altri politici: “Io ho tanti amici anche nel Pd. Oggi la mia vicepresidente Castellone del Movimento 5 Stelle fa un attacco sopra le righe a Fratelli d’Italia, ma rimane mia amica” ha dichiarato.

L’avvicinamento di Fedez al centrodestra

Non è la prima volta che, negli ultimi anni, Fedez si fa vedere con esponenti del centrodestra o a eventi di partiti che sostengono la maggioranza di governo.

Il rapper ha anche partecipato al congresso dei giovani di Forza Italia, causando anche alcune polemiche per le critiche che in passato aveva rivolto al fondatore e storico leader del partito, Silvio Berlusconi.