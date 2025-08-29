Fedez in yacht con La Russa e Santanchè, la versione del rapper e perché era con i politici: "In missione"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Non potete nemmeno immaginare quello che stiamo preparando”, così Fedez risponde alle critiche per quella foto scattata su uno yacht in compagnia di Ignazio La Russa e Daniela Santanchè. “Sono sempre in missione per conto di Pulp Podcast“, ha spiegato su Instagram. Pulp Podcast è il format condotto insieme a Davide Marra. Si tratterebbe, dunque, dello spoiler della prossima stagione del programma.

La foto con Ignazio La Russa e Daniela Santanchè

Un servizio uscito sul settimanale Chi ha lasciato pochi spazi agli equivoci. In uno scatto vediamo il presidente del Senato Ignazio La Russa insieme al figlio Leonardo Apache e alla moglie Laura De Cicco, in compagnia della ministra del Turismo Daniela Santanchè con il compagno Dimitri Kunz e il figlio Lorenzo Mazzaro.

Il gruppetto è radunato su uno yacht al largo di Cala di Volpe, il mare sul quale si affaccia la Costa Smeralda. Ad un certo punto si è aggiunto un ospite inaspettato, almeno per alcuni.

I fotografi di Chi hanno immortalato, infatti, l’arrivo di Fedez insieme a Giulia Honegger. Secondo il Corriere della Sera il rapper e imprenditore digitale sarebbe stato invitato dal figlio di Santanchè, Lorenzo Mazzaro.

Se leggiamo i commenti sui social scopriamo che pochi si sono sorpresi dell’inedito trio: chi ha memoria, infatti, ricorderà che lo stesso Federico Lucia aveva partecipato alla convention dei giovani di Forza Italia.

La spiegazione di Fedez

Raggiunto dalle critiche, Fedez ha rotto il silenzio in una nota pubblicata sulle storie Instagram. Dopo essersi autodefinito come una “simpatica testa di ca**o” ha ricordato di essere “sempre in missione per conto di Pulp Podcast“.

Quindi Fedez ha aggiunto che “dopo anni di sangue sputato insieme a Mr. Marra – Davide Marra, ex Cerbero Podcast e attualmente co-autore e co-conduttore di Pulp Podcast – siamo riusciti a costruire un luogo di dibattito e approfondimento che finalmente vedo riconosciuto anche dalla classe politica attuale”.

La prossima stagione di Pulp Podcast

In conclusione, Fedez invita i follower a prepararsi a “una stagione devastante” per la quale “non potete nemmeno immaginare quello che stiamo preparando”.

“Stiamo tornando”, conclude il rapper. Per il momento non è dato sapere quando andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Pulp Podcast, il format che Fedez conduce insieme a Mr. Marra dopo l’abbandono di Muschio Selvaggio. Nella scorsa stagione si è parlato di Emanuela Orlandi, Banda della Magliana, Mostro di Firenze ma anche di politica, come una puntata alla quale ha partecipato Maurizio Gasparri.